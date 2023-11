Autokreacja i autodestrukcja. Mordercza dieta” Daniela Kalli

Autor wciąga nas do świata ludzi owładniętych kultem szczupłego ciała. Owładniętych tak mocno, że nie widzą granic, za którymi jest już tylko zniszczenie. To z jednej strony świat tych, którzy zawsze znajdą u siebie zbędne kilogramy czy tych, którzy dla idealnej sylwetki zrobią naprawdę wszystko, jak i tych, którzy nie cofną się niemal przed niczym, by na takim podejściu do wyglądu tych pierwszych zbić fortunę. Kult zgrabnego ciała idzie tu więc w parze z kultem pieniądza, zresztą płynnie się z nim przenikając, bo w tej fabule Kalla zabierze nas do domów celebrytów: osób znaczących w szołbiznesie czy polityce.

Zabierze nas też – na zasadzie kontrastu – na oddział ratunkowy szpitala w Vancouver, gdzie od pewnego czasu trafiają młodzi ludzie z objawami silnego, w zasadzie śmiertelnego w skutkach zatrucia. Młodzi i piękni, szczupli i sprawni, gwiazdy Instagrama, dyskotek, kulturystycznych zawodów – wszyscy oni najwyraźniej połknęli coś, czego nie powinno się brać do ust. I o ile łatwo podczas sekcji zwłok ustalić, co to, o tyle trudniej namierzyć źródło pochodzenia specyfiku. Tym bardziej że do zatruć dochodzi nie tylko w Kanadzie, ale i w USA, w Los Angeles.

Zagadka śmiertelnie niebezpieczna

Daniel Kalla daje nam zatem sensacyjną powieść, łączącą elementy thrillera medycznego z pełnoprawnym kryminalnym śledztwem, rozpisaną na dwa wielkie miasta i kilka pierwszoplanowych postaci, z których najmocniejszym głosem mówią dwie główne bohaterki: Cari Garcia, policjantka z Miasta Aniołów, i dr Julie Rees z kanadyjskiego Ośrodka Kontroli Zatruć. To one – przy niemałym wsparciu policjantów i lekarzy – zmierzyć się muszą z zagadką, która dla niektórych okaże się śmiertelnie niebezpieczna.

Wszystko zaczyna się od śmierci Owena, syna amerykańskiej senator Galloway. Chłopak niewątpliwie coś przedawkował, ale ekipa policyjnych techników nie znajduje w jego pokoju żadnego śladu narkotyków. Jednak matka denata jest nieustępliwa: „mojemu Owenowi ktoś to zrobił. I oczekuję, że dowie się pani kto” – mówi do detektyw Garcii. I choć nic nie wskazuje na to, że do śmierci ktokolwiek się bezpośrednio przyczynił, w słowach senator okaże się być więcej prawdy, niż zdawać mogłoby się na pierwszy rzut oka.

Kompleks „grubych kostek”

O ile nikt nie był świadkiem śmierci Owena, o tyle w przypadku trzydziestosześcioletniego kulturysty, który trafia na oddział ratunkowy w Vancouver, objawy przyjęcia niebezpiecznej substancji widać jak na dłoni: ataki padaczkowe, a przede wszystkim bardzo wysoka gorączka sprawiają, że mający akurat dyżur dr Goran Veljkovic nie jest w stanie uratować pacjenta. I to mimo wydatnej pomocy Julie Rees, która w ostatnim czasie miała już zresztą do czynienia z przynajmniej jednym acjentem mającym podobne objawy.

Jednak dopiero kolejny przypadek sprawi, że ruszy wielka śledcza machina, a przede wszystkim połączone zostaną doświadczenia z USA i Kanady. Objawy zatrucia ma też bowiem dająca koncert w Vancouver amerykańska gwiazda muzyki pop i instagramowa influencerka – Rain. Dziewczyna jest obsesyjnie skupiona na własnym wyglądzie, a do tego alergicznie wręcz reaguje nakierowane pod jej adresem hejterskie komentarze o „grubych kostkach”.

Siła wizerunku

„Mordercza dieta” to zatem opowieść o sile wizerunku i o tym w jaki sposób przekłada się on na pieniądze. Przede wszystkim wizerunku tych, którzy frymarczą zdjęciami własnego ciała w zamian za uwagę, za kolejnych followersów, ale i wizerunku, który samemu trzeba wykreować, by na takich osobach zarabiać. Kalla ukaże bowiem całą sieć zależności wiążących te dwa światy, z naciskiem na blichtr, jakim trzeba się otoczyć, które sprawią, że jedna czy druga gwiazda wybierze właśnie tę, a nie konkurencyjną siłownię.

Wszystkie te prowizerunkowe działania zderza jednak autor „Zabójczej diety” z obrazem jakże odmiennym, bo oddającym codzienność profesjonalistów, którzy mierzyć się muszą ze skutkami działań, prowadzących często od autokreacji do autodestrukcji. Kalla wrzuca nas więc nie tylko w opowieść policyjną, ale także w doskonale sobie znaną przestrzeń medycznych procedur, tym bardziej wciągających, że dotyczących oddziału ratunkowego, a więc miejsca, gdzie często toczy się walka o śmierć i życie.

Powieść Daniela Kalli to zatem wciągający thriller zaglądający w najniebezpieczniejsze rejony ludzkiej duszy owładniętej demonami pychy i chciwości, a zarazem opowieść o wyścigu z czasem, w którym jedyną stawką, mającą znaczenie, jest ludzkie życie – Przemysław Poznański, Zupełnie Inna Opowieść

