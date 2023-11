Ta pigułka cudownie cię odchudzi. Na śmierć... „Mordercza dieta”, Daniela Kalli

łatwe do zrobienia

Kiedy uwielbiana przez fanów gwiazda muzyki pop i popularna influencerka, Rain Flynn, umiera w podejrzanych okolicznościach, szybko wychodzi na jaw, że to skutek przedawkowania pewnej nielegalnej substancji.

Jej ofiar jest zdecydowanie więcej, a łączy je jedno – obsesja na punkcie szczupłej sylwetki. Toksykolog z Vancouver postanawia połączyć siły z detektywem z Los Angeles, aby odnaleźć źródło zabójczego środka. Oboje wiedzą, że nawet najmniejsza jego dawka to śmiertelne niebezpieczeństwo.

Fragment książki „Mordercza dieta”

[...] – Musicie obniżyć mu temperaturę. Nieważne jak, Gor. Schłodzone kroplówki. Lód pod pachy i w pachwiny. Zmoczyć go lodowatą wodą i postawić pod wentylatorem. To kluczowe! Ach, i podajcie mu Dantrolen.

– Tak, tak. Już to zleciłem.

– I nie żałujcie benzodiazepin.

Głos Gorana nagle cichnie.

– Czego mi nie mówisz, Julija?

– Te tabletki, które dostał – robi powolny wdech. – Miałam taki przypadek w zeszłym miesiącu. To przedawkowanie DNP.

– DNP? A co to jest?

– 2,4-dinitrofenol.

– Pierwsze słyszę.

– To dlatego, że nie jest przeznaczony do spożycia. To środek wybuchowy, Gor.

– Wybuchowy? Taki jak w amunicji? – głos mu się załamuje. – Co to za szaleństwo...?

– Będę za dziesięć minut! – mówi Julie i rozłącza się, nie czekając na odpowiedź. [...]

Daniel Kalla. Jest lekarzem medycyny ratunkowej i autorem czternastu bestsellerowych thrillerów medycznych, w tym Pandemic, który będzie sfilmowany. Jego powieści zostały przetłumaczone na jedenaście języków. Pisarz mieszka z rodziną w Vancouver.

