„Dobro” czyli wszystko, co chcieliście wiedzieć o polskim szczęściu, ale baliście się zapytać

Myślicie, że lubimy narzekać i nigdy nie jesteśmy ukontentowani? Nic bardziej mylnego. My po prostu narzekamy, żeby pozbyć się negatywnych emocji, kombinujemy, żeby nie dać się systemowi, awanturujemy się, żeby potem w sytuacjach kryzysowych jednoczyć się, a brak umiemy zamienić w nadmiar.

Okazuje się, że Polacy to jeden ze szczęśliwszych narodów w Europie. Tak, wiemy, jesteśmy dalecy od spokojnego kontemplowania życia, układania się w zastanej rzeczywistości, szukania mitycznego zen, ale nawet diabeł czuje się u nas dobrze i póki co, nigdzie się nie wybiera. Co prawda Polacy twierdzą, że przede wszystkim chcieliby mieć” święty spokój”, ale w praktyce, gdy tylko go osiągają, rozglądają się, co by tu zrobić, gdzie pojechać, z kim pogadać.

Książka w lekkim tonie i z pewną dozą autoironii mówi o tym, jak fajnie być Polką i Polakiem oraz jak przejąć ten nasz styl życia i cieszyć się nim bez górnolotnej przesady. Przepięknie wydana, stworzona przy współpracy z najlepszymi grafikami i fotografami pokazuje nasz świat w wyjątkowej oprawie, którą cechuje obfitość - zarówno w podejściu do estetyki jak i podejściu do życia. Bo żyć po polsku, to czerpać ze świata pełnymi garściami!

Dobro to sposób, jak żyć intensywnie, emocjonalnie, głęboko. Jak nie dać się przeciwnościom losu, jak urządzić sobie życie w dowolnym miejscu i okolicznościach, a przede wszystkim jak wejść w prawdziwie głębokie relacje z ludźmi, z otoczeniem i z naturą.

Książka jest pełna przekornych, humorystycznych tekstów, o tym jacy jesteśmy, jak żyjemy i dlaczego tak jest najlepiej. Jest skierowana do Polaków, którzy chcieliby uwierzyć w siebie i do cudzoziemców, którzy, cóż nie mają wyboru – muszą nas pokochać.

DOBRO to zadziorne polskie szczęście, więc łap je już teraz, podziękujesz potem.

O autorkach:

Danuta Nierada - specjalista w dziedzinie strategii komunikacji, mediów i tworzenia treści, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Scenarzystka filmowa. Dyrektorka kreatywna Fundacji State of Poland. Promotorka m.in. polskiej sztuki, kultury, innowacji i technologii zarówno w kraju, jak i za granicą.

Renata Carenzo – autorka konceptów popularnych kampanii reklamowych, bestsellerowych książek kulinarnych oraz restauracji. Pisze i stylizuje książki oraz scenariusze filmów i teledysków promujących Polskę, współtworzy Festiwal Jabłonki, gotuje i cieszy się życiem.

i Autor: Materiały prasowe DOBRO

