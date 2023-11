Ten elegancki sposób na wiązanie szalika zimą w kilka sekund przemieni Cię w ikonę stylu. Nie będziesz potrzebować czapki. Gustowny i dla kobiet w każdym wieku

Ten elegancki sposób na wiązanie szalika zimą w kilka sekund przemieni Cię w ikonę stylu

Szalik jest nieodłącznym elementem zimowej stylizacji wielu kobiet., W ostatnich latach furorę robią szaliki w rozmiarze XXL. Są długie i szerokie, dzięki czemu zapewniają ciepło nawet podczas srogich mrozów i wietrznej pogody. Jednak wiele pań unika takich modeli, gdyż nie wie, jak wiązać taki szalik, aby wyglądał gustownie. Z pewnością warto zaryzykować i wypróbować tego sposobu na wiązanie szalika zimą. Jest prosty i w dosłownie kilka sekund przemieni każdą kobietę w ikonę stylu. Na Instagramie zaprezentowała go znana modelka, Claudya Moreira. Ten trik doskonale sprawdzi się w przypadku dużych szalików i dzięki niemu nie będziesz musiała zakładać czapki, ani kaptura nawet podczas mrozów.

Jak wiązać duży szalik? Dzięki temu nie będziesz musiała zakładać czapki

Choć w sieci można znaleźć wiele instrukcji wiązania szalików, to nam bardzo przypadł do gustu trik, dzięki któremu nie trzeba zakładać czapki czy kaptura w mroźne dni. Wystarczy mieć długi i szeroki szalik, taki XXL. Zgodnie z zaleceniami modelki należy go zwinąć dwukrotnie wzdłuż długiej krawędzi. Następnie złóż go tak, aby jedna część była nieco dłuższa od drugiej. Nałóż szal na głowę, jak opaskę, zawiń go z tyłu, a końce przenieś do przodu. Dłuższy z nich załóż na krótszy, a następnie wywiń od spodu.