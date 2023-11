Ekspresowy sposób na wiązanie szalika. Tak robią eleganckie kobiety po 50-tce. W ten sposób szalik będzie wyglądał szykownie i nie będzie opinał szyi. Klasa

To ulubione perfumy Beaty Tyszkiewicz. Flakon kosztuje ponad 700 zł, a my mamy tani zamiennik. Pachnie równie pięknie i luksusowo, a kosztuje mniej niż 100 zł

Szalik jesienią i zima nie wychodzi z mody. Bez względy czy wolisz jedwabną chustę, dziergany na drutach szal czy klasyczny, długi szali, to zawsze będzie on strzałem w dziesiątkę. Szalik to taki element garderoby, które cenimy przede wszystkim z funkcjonalności i ogrzewanie naszej szyi w chłodne i wilgotne dni. Szal jest również rewelacyjną ozdobą i elementem stylizacji. Można go nosić zarówno do puchowych, grubych kurtek jak i do nonszalancko rozpiętego płaszcza. Bywa, że zawiązanie szalka sprawia nieco trudności i nieważne, jak byśmy się starały się idzie nie tak, jak powinno. Przygotowaliśmy dla Ciebie genialni trik na szybkie wiązanie szalika. W ten sposób zawsze będzie wyglądał elegancko i stylowo.

Jak wiązać szalik. Sposób na jedno ramię

Szalik zarzucony na jedno ramię to jeden z najbardziej eleganckich sposobów jego noszenia. Jest z jednej strony nonszalancki i casualowy, a z drugiej strony bardzo szykowny i kobiecy. Jeden z końców szalika połóż na swetrze lub na kurtce, a resztę owiń wokół szyi. Drugi koniec szalika puść swobodnie na plecy. To banalnie prosty i ekspresowy sposób na wiązanie szalika, który prezentuje się efektownie i stylowo.

