Spektakularny makijaż na zimę. Trendy, które zniwelują niedoskonałości i podkreślą Twoje naturalne piękno. Makijaż na zimę

Dobry podkład to podstawa makijażu, dzięki niemu nasza cera wygląda nieskazitelnie. Potrafi od zredukować przebarwienia, wyrównać koloryt skóry, a nawet zminimalizować widoczność zmarszczek. Na rynku dostępnych jest wiele podkładów, które potrafią rewelacyjnie zmatowić skórę albo wręcz przeciwnie, nadać jej zdrowy i promienny blask. W zależności od naszych potrzeb powinniśmy wybierać na co dzień podkłady z mniejszym kryciem, a te o mocniejszym zostawić na imprezy i większe wyjścia.

Te podkłady polecamy:

Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h Longwear Foundation

To lekki, a zarazem intensywnie kryjący podkład o trwałości równej 24 godziny. Odnowiona formuła z kwasem hialuronowym i 81 % serum pielęgnacyjnego zapewni również nawilżenie skóry oraz odpowiednią pielęgnację. Witamina E oraz ekstrakt z nasion moringi, zawarte w kosmetyku, znane są z właściwości wspomagających ochronę przed zanieczyszczeniami miejskimi.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Sephora Collection - Best Skin Ever Mat - Podkład matujący w pudrze

Kompaktowy podkład Best Skin Ever Mat o zwiewnej, jedwabistej konsystencji natychmiast stapia się ze skórą, pozwalając jej oddychać. Jego krycie można regulować od średniego do wysokiego, aby uzyskać równomierną, matową cerę. Podkład jest łatwy w użyciu i nie pozostawia śladów ani nie osadza się na skórze. Już od pierwszej aplikacji tekstura skóry jest wygładzona, a pory i inne niedoskonałości zatarte.Rezultat: świeża, matowa cera o lekkiej konsystencji.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

ESTEE LAUDER - FUTURIST SKINTINT SERUM

To poprawiający koloryt skóry podkład o lekkim, naturalnie promiennym wykończeniu. Wzbogacony jest infuzją olejków roślinnych, która odżywia i utrzymuje nawilżenie. Składające się w 85% ze składników pielęgnacyjnych, innowacyjne serum makijażowe zapewnia promienną cerę i nawilżenie przez cały dzień.

i Autor: Materiały prasowe Estee Lauder

Puder to jeden z najstarszych kosmetyków do makijażu. W czasach nowożytnych, puder kojarzymy z mocno matującymi suchymi formułami, które przypominają drobno zmieloną mąkę. Tego rodzaju pudry dosyć mocno podkreślały zmarszczki oraz uwydatniały suchość skóry. Dzisiaj na rynku znajdziesz o wiele bardziej zaawansowane formuły które rewelacyjnie sprawdzą się u każdego.

Te pudry polecamy:

Charlotte Tilbury - Airbrush Flawless Finish - Puder matujący

Airbrush Flawless Finish to niezwykle drobny puder utrwalający, który tuszuje niedoskonałości i widocznie redukuje błyszczenie. Oddychająca technologia mikrodrobnego pudru zapewnia nieskazitelną cerę, tworząc ekskluzywną, niezwykle subtelną kaszmirową powłokę, która pozostawia promienne i doskonałe wykończenie. Ten produkt nie zbryla się ani nie gromadzi w zagłębieniach.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Bronzer i rozświetlacz idealnie podkreślą naszą naturalną opaleniznę, a makijaż muśnięty słońcem to jeden z największych hitów tego sezonu. W ten sposób podkreślamy nie tylko słoneczne odcienie naszej cery, ale również możemy zatuszować niedoskonałości. Konturowanie to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy, rozświetlacz natomiast nałóż w te miejsce, które chcesz uwypuklić.

Te bronzery polecamy:

HOLLYWOOD CONTOUR LIGHT WAND od Charlotte Tilbury

To doskonała lekka formuła, która łatwo się blenduje i umożliwia budowanie efektu, zapewniając idealne wykonturowanie twarzy. Łatwy w użyciu aplikator z gąbką pozwala łatwo uzyskać efekt idealnie wyrzeźbionych kości policzkowych. Zawiera specjalne jednolite pigmenty o dobrej przyczepności, które podkreślają kontury i tworzą naturalną grę cieni i świateł

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

LANCÔME - Hypnôse Palette - Paleta cieni do powiek

Poznaj piękne i eleganckie kolory w nowej palecie cieni Hypnôse. Mocna pigmentacja sprawia, że kolor jest intensywny i wyjątkowo trwały, a efekt oszałamiający. Utrzymuje się na powiece cały dzień. Odświeżona wersja cieni zyskała lekką, kremową konsystencję, która ułatwia precyzyjną aplikację. Aż 97,1% kobiet testujących produkt pokochało tę paletkę za ich delikatną konsystencję. W każdej paletce znajdziesz pięć wspaniałych odcieni. Paletki występują w aż 10 wersjach kolorystycznych.

i Autor: Materiały prasowe Lancome

BOBBI BROWN - DUAL-ENDED LONG-WEAR CREAM SHADOW STICK

Pełny makijaż oczu w zasięgu ręki możliwy jest dzięki nowym, dwustronnym cieniom w kredce. Marka połączyła najpopularniejsze matowe odcienie - te, po które fani sięgają każdego dnia i z uzupełnili je połyskującymi odcieniami, aby stworzyć wielowymiarowy wygląd. W kolekcji jest 7 dobranych kolorystycznie par.

i Autor: Materiały prasowe Boby Brown