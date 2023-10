Moda na zimę. Ponadczasowość definicją luksusu

Ekspresowy sposób na wiązanie szalika. Tak to robią eleganckie kobiety po 50-tce. W ten sposób będzie wyglądał szykownie i nie będzie opinał szyi

Wyrafinowany minimalizm i ponadczasowość niezmiennie pozostają synonimami marki Rhenium Exclusive Leathers. Firma od lat stawia na projekty, które bez wątpienia pozostaną w naszej szafie na lata. To ukłon w stronę przemyślanych decyzji zakupowych, w ramach których kupujemy już nie tak często, ale jednocześnie preferując wysokogatunkowość. Projektanci w swoich propozycjach wykorzystują naturalne, włoskie skóry, stawiając na najwyższą jakość i autentyczność prezentowanych form, a wszystkie wybrane materiały przechodzą kilkuetapową weryfikację. Kolorystyka najnowszej kolekcji również została zachowana w ponadczasowym wydaniu. Dominują czerń, beże, brązy oraz odcienie szarości. Marka kolejny raz udowadnia, że luksus w dzisiejszych czasach nie musi, a nawet nie powinien już krzyczeć. Design Rhenium Exclusive Leathers szepcze.

W nowym sezonie marka po raz pierwszy wykorzystała gęstą skórę jagnięcą typu merino, którą sprowadzono prosto z Irlandii. Efektem jest czarny, długi płaszcz Chamonix o nieco militarnym charakterze z dwurzędowym zapięciem i wiązanym w talii paskiem. Dla tych z pań, które poszukują stylowych, lecz prostszych rozwiązań stworzono propozycję Sun Valley. Miłośniczkom sportowej elegancji zaproponowano m.in. bermudy w kolorze czekolady w połączeniu z oversize’ową bluzą York z kapturem i ściągaczami w pasie oraz przy rękawach. Nie zabrakło również kultowych kurtek typu bomber jacket z miękkiej skóry w kolorze czarnym – w wersji krótszej, a także tej do kolan.

Zimowe propozycje od Rhenium Exclusive Leathers to projekty, które zachwycą każdą miłośniczkę wyrafinowanej elegancji. Propozycje nietuzinkowe, ale jednocześnie ponadczasowe i przemyślane, podkreślające kobiecą zmysłowość oraz pewność siebie. Wśród nich m.in. krótki kożuszek Aspen w pięknych odcieniach szarości z kołnierzem z wełny owczej w kolorze czarnym, a także Sydney, czyli propozycja ze skórzanym paskiem do zapięcia przy szyi oraz w talii i naszywanymi kieszeniami. Nieco dłuższa propozycja – Zernatt, charakteryzuje się natomiast lekko wydłużonym tyłem i klasycznym kołnierzem z trójkątnymi klapami. Bestseller marki – długi kożuch Sienna, tym razem zaprezentowano również w kolorze szarym. Zapinany na guziki płaszcz wykonano z naturalnej, włoskiej skóry, a do obszycia elementów wykorzystano wełnę owczą. Posiada także ozdobne pagony na ramionach. Dla miłośniczek beży i brązów marka dedukuje modele Tokio w dwóch wariantach kolorystycznych oraz – w nieco dłuższej odsłonie – Malagę.

– Design Rhenium Exclusive Leathers niezmiennie hołduje ponadczasowości. Wierzę, że to ona jest synonimem luksusu, a wysokogatunkowe materiały bez wątpienia pozostaną w naszych szafach na lata. Minimalizm w eleganckim, choć charakterystycznym wydaniu sprawia natomiast, że nigdy nie wyjdą z mody. Czerpiemy inspirację z sezonowych trendów, by ostatecznie zaoferować propozycje, które wpasowują się w kanony mody dzisiaj, jutro, a także za kilka lat – mówi Renata Przybylska, właścicielka marki Rhenium Exclusive Leathers.

i Autor: Materiały prasowe Rhenium Exclusive Leathers

