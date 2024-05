Nie do wiary, jak będzie wyglądał nagrobek Pazury. Wszystko ustalone

Cezary Pazura to jeden z bardziej znanych polskich aktorów. Mężczyzna zagrał w wielu świetnych produkcjach, które obecnie uznawane są za kultowe. Aktor wzbudzał zainteresowanie mediów nie tylko swoją pracą, ale również życiem prywatnym. Gwiazdor po kilku nieudanych związkach w końcu się ustatkował.

Warto jednak wspomnieć, że z pierwszą żoną Żanetą doczekał się córki Anastazji. Jej matka odeszła od Cezarego, a on sam wychowywał ich pociechę. Drugą żoną Pazury była Weronika Marczuk. Wtedy wydawało się, że tworzą związek idealny związek, jednak ich małżeństwo nie przetrwało próby czasy. Z kolei z trzecią żoną aktor wychowuje gromadkę latorośli. Obecna żona Edyta jest od Cezarego młodsza o ponad 26 lat.

Cezary Pazura szykuje się do pogrzebu

W najnowszym wywiadzie Cezary Pazura opowiedział, że już myśli o pochówku. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na "Kanale Zero" wyjawił, że jego najstarsza córka już zbiera materiały.

"Wymyśliłem, co będzie u mnie na nagrobku. Moja córka już zbiera materiały. [...] Bo wiesz co, pomyślałem sobie tak. Na nagrobkach są teraz takie zdjęcia, i one są za taką grubą szybką. To ja mówię, kurczę, czemu te zdjęcia nie mogą się ruszać? I na moim nagrobku powinien być taki malutki ekran. I tak raz na dwa tygodnie zapętlone... najlepsze fragmenty moich filmów" - powiedział w trakcie wywiadu.

Gwiazdor zastanawia się również, co zostanie po obecnych gwiazdach dla potomnych i jak będą wyglądały ich groby.

"Co będzie po ludziach znanych z tych czasów? Jak będzie, na przykład, nagrobek jakieś instagramerki? No bo wiesz, jak teraz idziesz na Powązki, czytasz tak, że tutaj leży reżyser, tutaj leży aktor, tu śpiewak operowy, tutaj wynalazca, tutaj filozof. A co będą one miały napisane? Najwięcej miała lajków w lutym 2025? [...] Być może tak będzie! Nasze wnuki będą chodzić na cmentarz i mówić: Ta to miała zasięgi..." - mówił w wywiadzie.

