Cezary Pazura dwa razy uniknął śmierci. Powiedział, jak powinien wyglądać jego grób

Cezary Pazura debiutował w 1986 roku. Na swoim koncie jak sam mówi ma już 100 filmów oraz wiele seriali i ról dubbingowych. Na początku kariery grał w serialu "Pogranicze w ogniu" (1988-1991). Nie miał wówczas statusu gwiazdora i musiał borykać się z różnymi problemami na planie. A to musiał wykłócać się o pokój w hotelu, czy też o odebraną rację żywieniową. Miał także kłopoty z garderobianymi. Jedna ze nagrywanych scen, mogła skończyć się dla niego tragicznie. Pijąc kawę na Rynku Głównym w Krakowie do ust wpadła mu osa. Aktor świadomy tego, że jest uczulony na jej jad, szybko ją wypluł. Traf chciał, że zrobił to razem z popitą kawą przez co ubrudził innych aktorów grających z nim w scenie. Na białych strojach było widać plamy po kawie.

Kilka lat później bawiąc się w klubie "Scena" w Warszawie, przy barze zaczepił go słynny gangster Andrzej Kolikowski (+45 l.), pseudonim "Pershing". Przyłożył mu wówczas prawdziwy pistolet do skroni. Gdyby nie fakt, że Cezary Pazura był wówczas lekko podchmielony, sytuacja mogła się różnie zakończyć.

Być może te historie spowodowały, że aktor zaczął myśleć, jak powinien wyglądać jego grób. - Co będzie po ludziach znanych z tych czasów? Jak będzie, na przykład, nagrobek jakieś instagramerki? No bo wiesz, jak teraz idziesz na Powązki, czytasz tak, że tutaj leży reżyser, tutaj leży aktor, tu śpiewak operowy, tutaj wynalazca, tutaj filozof. A co będą one miały napisane? Najwięcej miała lajków w lutym 2025? [...] Być może tak będzie! Nasze wnuki będą chodzić na cmentarz i mówić: Ta to miała zasięgi... - zaczął wywód Pazura.

Potem zdradził, że jego córka, Anastazja Pazura zbiera już materiały na jego grób. - Wymyśliłem, co będzie u mnie na nagrobku. Moja córka już zbiera materiały. (...) Bo wiesz co, pomyślałem sobie tak. Na nagrobkach są teraz takie zdjęcia, i one są za taką grubą szybką. To ja mówię, kurczę, czemu te zdjęcia nie mogą się ruszać? I na moim nagrobku powinien być taki malutki ekran. I tak raz na dwa tygodnie zapętlone... najlepsze fragmenty moich filmów - wypalił aktor.

Przypomnijmy, że Cezary Pazura z trzecią żoną, młodszą o 26 lat, Edytą, ma jeszcze troje dzieci - Amelię (15 l.), Antoniego Józefa (12 l.) i Ritę (6. l.).