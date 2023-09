Cezary Pazura pokazał teściową! Kopia żony, podobieństwo uderzające

Cezary Pazura młodnieje przy żonie

Cezary Pazura swoją trzecią żonę poznał w pociągu. Początkowo ich związek szokował kolegów i koleżanki aktora. Szeptano, że to przelotny romans, który lada moment się skończy. Okazało się, że byli oni w grubym błędzie. Cezary Pazura wziął ślub z Edytą w 2009 roku. Małżonkowie cały czas są razem i nic nie wskazuje na to, by to się mogło zmienić. Mało tego, aktor przy Edycie Pazurze ewidentnie młodnieje - jego sylwetki pozazdrościć mu mogą znacznie młodsi stali bywalcy siłowni. Wszyscy zastanawiali się, jak wygląda teściowa Cezarego Pazury, i ich ciekawość właśnie została zaspokojona. Już wiemy, po kim Edyta Pazura odziedziczyła urodę. Aktor właśnie wrzucił na Instagrama zdjęcie ze swoją teściową.

Cezary Pazura pokazał teściową. "Ale podobna do żony". Edyta Pazura reaguje

Cezary Pazura postanowił przy okazji zachęcić internautów, do oglądania serialu "Teściowie". - Z ukochaną Teściową. A już dzisiaj w telewizji Polsat o 22.10 możecie obejrzeć kolejny odcinek serialu Teściowie - napisał aktor. Fani natychmiast zareagowali na fotkę. Ich zdaniem kobieta jest kopią swojej córki, a właściwie to córka jest kopią matki. "Pana żona jest mega podobna do mamy", "Ale podobna do żony", "To już wiesz jak Edyta będzie wyglądała na starość" - pisali użytkownicy Instagrama. Sama Edyta Pazura na fotografię zareagowała wymownym serduszkiem.

W naszej galerii prezentujemy stare zdjęcia Cezarego Pazury, który w zeszłym roku skończył 60 lat