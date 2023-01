Cezary Pazura jest w Polsce bardzo znanym aktorem. Trudno nawet wymienić jedną produkcję, która dałaby mu największą popularność, bo tak naprawdę kojarzony jest z wieloma filmami czy serialami. "13 posterunek", "Faceci do wzięcia", "Chłopaki nie płaczą", "Kiler"... To zaledwie kilka z nich. Mimo upływu czasu, 60-letni aktor wciąż może pochwalić się niesłabnącym zainteresowaniem - zarówno ze strony mediów, jak i fanów. Na samym Instagramie śledzi go pół miliona osób. To właśnie tam Cezary Pazura postanowił pochwalić się zdjęciem gołej klaty. Ten widok rozpalił fanów do czerwoności! Sylwetki mogłoby mu pozazdrościć wiele młodszych osób. Ludzie są pod wrażeniem, nawet dziennikarka Monika Olejnik wyraziła swoją opinię. Zobaczcie i oceńcie sami! Szczegóły poniżej.

60-letni Cezary Pazura pokazał gołą klatę i aż nam mowę odebrało. Co za forma! "Wiek to tylko liczba"

Cezary Pazura zamieścił na Instagramie dwa zdjęcia. Na jednym z nich prezentuje dumnie gołą klatkę piersiową wraz ze swoim trenerem personalnym. Na drugim, kilka lat później, nadal chwali się świetną formą. Trzeba przyznać, że jest moc!

"Lata lecą a Trener ten sam. @tomasz.corteze.official Pierwsze zdjęcie 2016r, drugie - styczeń 2023r. Przyzwyczajenie czy już przyjaźń. Niełatwo zrobić formę. Sztuka ją utrzymać. Z Tomkiem daję radę. Polecam. Początek roku więc pewnie ma jeszcze trochę przestrzeni , żeby się Wami zaopiekować. Próbujcie", napisał Cezary Pazura (pisownia oryginalna).

W komentarzach zachwyt fanów. Nawet dziennikarka Monika Olejnik jest pod wrażeniem. "Brawo! A zrobisz plank przez 5min? Pozdrawiam", rzuciła mu wyzwanie, dodając liczne buźki z serduszkami. Ludzie z kolei piszą wprost: "świetna forma", "wiek to tylko liczba", "wygląda pan niesamowicie".

Oceńcie sami, zdjęcie znajdziecie poniżej, pod galerią zdjęć. Dajcie znać, co myślicie!

Zobacz również galerię zdjęć: Cezary Pazura skończył 60 lat

Sonda Cezary Pazura jest dobrym aktorem? TAK NIE