Edyta Pazura nie wzięła z Cezarym ślubu kościelnego. Po latach żałuje tej decyzji?

Edyta i Cezary Pazurowie w tym roku będą obchodzili 14. rocznicę ślubu. Uwielbiany przez miliony Polaków aktor poznał swoją przyszłą żonę podczas podróży pociągiem. 19-letnia wówczas Edyta pracowała w WARS-ie i od razu zawróciła mu w głowie. Ta scena rodem z komedii romantycznej miała miejsce w 2007 roku. Dwa lata później para stanęła na ślubnym kobiercu i powiedziała sobie "tak". Obecnie są szczęśliwym i zgodnym małżeństwem, które doczekało się trójki dzieci: Amelii (14 l.), Antoniego (11 l.) i Rity (5 l.). Cezary Pazura jest katolikiem i nigdy nie krył się ze swoją wiarą. W 2017 roku był twarzą akcji "Różaniec do granic". Mimo że aktor jest dwukrotnym rozwodnikiem, w rozmowie z "Deutsche Welle" wyznał, że rozwody nie odrzuciły go od wiary i Boga, lecz dały mu dużo do myślenia. Z pierwszą żoną, Żanetą, udało mu się unieważnić ślub kościelny. Z drugą, Weroniką, nie było to możliwe. Ślub z Edytą miał zatem charakter świecki.

Edyta Pazura żałuje, że nie wzięła ślubu kościelnego? Żona aktora odpowiedziała

Edyta Pazura dość aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Przy okazji ostatniego cyklu pytań i odpowiedzi, który zorganizowała na swoim profilu na Instagramie, jedna z internautek zadała jej pytanie, czy żałuje, że nie ma z Cezarym ślubu kościelnego. Żona aktora postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

- Miłość jest w: sercu, gestach, szacunku - to uczucie, a nie papierek. Znam wiele par, które nie mają ślubu - nawet cywilnego - i świetnie funkcjonują - odpowiedziała, a następnie zacytowała Edwarda Stachurę - Miłość i czynienie miłości to jedno. Bez czynienia miłości, miłości nie ma.

