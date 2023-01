Cezary i Radosław Pazura są jednymi z najpopularniejszych aktorskich rodzeństw. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że bracia prawdopodobnie nie pozostają w najlepszych stosunkach - tak przynajmniej głoszą plotki. Wprawdzie o otwartym konflikcie nigdy nie mówili, ale jakiś czas temu na Instagramie Edyta Pazura stwierdziła, że ona i jej mąż widzieli się z Radosławem i Dorotą Chotecką zaledwie kilka razy, dając do zrozumienia, że najwidoczniej nie darzą się przyjacielskimi relacjami. Wówczas temat zaczął na nowo interesować wiele osób. Nic więc dziwnego, że pytanie w tej sprawie otrzymała ostatnio na swoich social mediach serialowa Danusia Norek.

Bracia Pazura nie przepadają ze sobą? Chotecka mówi o kontakcie z żoną szwagra

Dorota Chotecka jest gwiazdą, która unika medialnych skandali, nie angażuje się w żadnego rodzaju konflikty, co więcej, nie pojawia się zbyt często z mężem na branżowych imprezach. Zaskakuje więc, że zdecydowała się odpowiedzieć fance na komentarz ws. relacji z Edytą Pazurą.

- Czy to prawda, że nie utrzymujecie kontaktu z Edytą Pazurą? - mogliśmy przeczytać na jej InstaStories.

- Kontakt jakiś jest - zareagowała bez większego entuzjazmu.

Wydaje się więc, biorąc pod uwagę, jak jeszcze w 2013 roku aktorka wypowiadała się o szwagrze i jego żonie, że kontakt mógł się nieco pogorszyć.

- Z dzióbków sobie nie pijemy. (…) Czarek jest ojcem chrzestnym Klary. Ona bardzo go lubi. Wprawdzie nie spotykamy się codziennie, ale gdy już się widzimy, są to miłe chwile. Chcielibyśmy, żeby nasze i jego dzieci również utrzymywały kontakt ze sobą. Czas jednak pokaże, na ile to się sprawdzi - mogliśmy przeczytać w „Twoim Stylu”.

Jesteście zaskoczeni takim obrotem sprawy? Wspólnych zdjęć świąteczny również na próżno szukać na Instagramie czwórki gwiazd.