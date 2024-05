Odmładzający krem do twarzy w promocji Rossmanna za 6 zł. Kobiety po 50-tce go uwielbiają. Wygładza zmarszczki niczym żelazko. "Niesamowity krem"

Odmładzający krem do twarzy w promocji Rossmanna za 6 zł. Kobiety po 50-tce go uwielbiają

Ta promocja w Rossmannie z pewnością ucieszy wszystkie kobiety po 50-tce, które pragną zachować młody wygląd na dłużej i wygładzić zmarszczki na twarzy. Odmładzający krem do twarzy Ziaja GdanSkin kosztuje teraz 6,99 zł. Jest idealny zarówno do cery dojrzałej, jak i tej, na której dopiero zaczynają pojawiać się pierwsze zmarszczki. Krem przeciwzmarszczkowy na noc w obniżonej cenie w Rossmannie można kupić do 6 czerwca. Kobiety są zachwycone tym kremem z Rossmanna, co potwierdzają liczne, pozytywne opinie w sieci na jego temat.

"Twarz po jego zastosowaniu jest jakby bardziej wypoczęta, promienna, po prostu lepiej wyglądam rano, nawet jeżeli mało spałam"

"Cudownie wygładza i zagęszcza skórę"

"Krem należy do dość tanich kosmetyków, a zapewnia mi bardzo dobre działanie i duży komfort użytkowania"

"Niesamowicie nawadnia, odmładza, uelastycznia i ujędrnia skórę, pozostawiając ją miękka i delikatną."

- piszą kobiety o kremie kolagenowym Ziaja GdanSkin.

Krem z Rossmanna wygładza zmarszczki i nawilża

Ten odmładzający krem z Rossmanna ma właściwości nawilżające, regenerujące, ujędrniające skórę, a przede wszystkim jego kolagenowa formuła ma za zadanie spłycać zmarszczki. Dzięki zawartości kocanki nadmorskiej działa łagodząco na skórę i niweluje wszelkie podrażnienia.

i Autor: Rossmann Krem do twarzy w promocji Rossmanna za 6,99 zł