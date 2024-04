Mrużysz oczy na słońcu? Dodaj 3 łyżki do wody i nałóż na twarz. W mig pozbędziesz się zmarszczki króliczej. Maseczka na zmarszczki

Dodaj 3 łyżki do wody i nałóż na twarz. W mig pozbędziesz się zmarszczki króliczej

Zmarszczki mimiczne pojawiają się na cerze w młodym wieku - najczęściej pierwsze uwidaczniają się już po 25. roku życia. To efekt bogatej mimiki twarzy, ale także zanikających włókien kolagenowych. Skóra wiotczeje, traci swoją jędrność i przez to o wiele łatwiej o głębokie bruzdy na twarzy. O ile niektóre kobiety je akceptują, to nie wszystkim żyje się z nimi dobrze. Jedną z takich zmarszczek mimicznych jest zmarszczka królicza. To bruzda widoczna od wewnętrznego kącika oczu przez długość nosa. Pojawia się najczęściej, gdy robimy skrzywioną minę. Jeśli chciałabyś się jej pozbyć, to zadbaj o odpowiednią pielęgnację cery. Tu oczywiście oprócz kosmetyków z witaminą E i C, warto zastosować domową maseczkę na zmarszczki. Potrzebujesz 1 łyżki miodu, 2 łyżek siemienia lnianego i 1/3 szklanki gorącej wody. Nasionka wrzuć do wrzątku, by napęczniały, po 10 minutach dodaj miód, wymieszaj i ciepłą maseczkę nanieś na twarz na 15 minut. Po tym czasie zmyj letnią wodą. Twoja skóra będzie nawilżona i odżywiona, dzięki czemu zmarszczki staną się płytsze i mniej widoczne.

Co zrobić, aby pozbyć się zmarszczek i zapobiec ich powstawaniu?

Oprócz pielęgnacji skóry powinno się zadbać też swoją o dietę. Przede wszystkim należy wyeliminować z diety cukier i wszelkie używki. Aby skóra pozostała wiecznie młoda, należy spożywać produkty bogate w polifenole oraz w witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu i tym samym zapobiega powstawaniu zmarszczek. Oczywiście nie wolno zapominać o piciu odpowiedniej ilości wody. To na odwodnionej i suchej skórze najszybciej można dostrzec zmarszczki, a nawilżona cera staje się jędrna i pełna blasku. Negatywny wpływ na wygląd naszej skóry ma również nadmiar stresu. Dlatego pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej i piciu naparów z ziół, które mają właściwości relaksujące.