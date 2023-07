Jak pozbyć się zmarszczek wokół ust? Jest za darmo, a wygładzi skórę twarzy niczym botoks za 1000 zł. Zrobisz to w domu

Jak pozbyć się zmarszczek wokół ust?

Zmarszczki wokół ust pogłębiają się z wiekiem. To raczej nieuniknione, jednak proces ten można skutecznie opóźnić. Warto w tym celu stosować kremy z filtrem przeciwsłonecznym każdego dnia, które chronią przed wolnymi rodnikami i w efekcie sprawiają, że skóra pozostaje młoda znacznie dłużej. Drugą kwestią jest dieta bogata w polifenole i witaminę C oraz odpowiednie nawodnienie organizmu. Nawilżona cera staje się jędrna i pełna blasku. Jak pozbyć się zmarszczek wokół ust? Jednym z najpopularniejszych sposobów na zmarszczki jest botoks. Jednak za samą okolicę ust trzeba zapłacić około 1000 złotych. Wiele kobiet zachwala również działanie kremów przeciwzmarszczkowych. Jakiś czas temu pojawił się trend zwany slugging. To metoda walki ze zmarszczkami, która polega na nakładaniu wazeliny w miejsca powstawaniu bruzd na cerze.

Masaż na zmarszczki wokół ust. Działa niczym botoks

Jeśli chcesz zmniejszyć widoczność zmarszczek wokół ust, warto regularnie stosować domowe masaże twarzy. Sprawią, że skóra stanie się jędrna, elastyczna i w efekcie bruzdy się spłycą. Jak wykonać masaż twarzy na zmarszczki wokół ust? Najpierw masuj dwoma palcami linię uśmiechu, kierując dłoń od brody, przez kąciki ust ku górze w kierunku nosa. Zrób to kilka razy po obu stronach twarzy. Następnie przytrzymaj palcami linię uśmiechu przy kącikach ust i napnij skórę do wewnątrz. W tym czasie wykonuj delikatny masaż drugą dłonią, przesuwając palce w kierunku ucha. Taki masaż na zmarszczki warto wykonywać dwa razy dziennie. Należy pamiętać, aby nałożyć na twarz olejek, zanim przystąpisz do zabiegu.

