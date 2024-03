Wsypuję 1 łyżeczkę, mieszam i nakładam na twarz na 15 minut. Ta domowa maseczka wygładza zmarszczki i dodaje cerze blasku. Naturalny sposób na zmarszczki

Wsypuję 1 łyżeczkę, mieszam i nakładam na twarz na 15 minut. Ta domowa maseczka wygładza zmarszczki

Z wiekiem cera traci jędrność i pojawiają się na niej oznaki starzenia, takie jak zmarszczki, ale też przebarwienia. Szacuje się, że pierwsze bruzdy an cerze pojawiają się tuż po 25. roku życia i niektóre panie już wtedy zaczynają stosować pielęgnację przeciwzmarszczkową. Sposobów na redukcję zmarszczek jest wiele - od profesjonalnych kosmetyków, po zabiegi w gabinecie medycyny estetycznej. Jeżeli do grona osób, które wolą naturalne i mniej inwazyjne metody pielęgnacji cery dojrzałej to musisz wypróbować tę domową maseczkę na zmarszczki. Do miseczki włóż 2 łyżki oleju kokosowego, wsyp 1 płaską łyżeczkę kurkumy i dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną naturalną maseczkę odmładzającą nałóż na twarz na 15 minut, po czym spłucz ciepłą wodą.

Odmładzająca maseczka na zmarszczki. Właściwości

Kurkumina zawarta w kurkumie działa przeciwzapalnie i rozjaśnia skórę. Z kolei olej kokosowy jest naturalnym źródłem przeciwutleniaczy i witamin. Wykazuje także silne właściwości nawilżające i poprawia funkcję barierową skóry. Dzięki stosowaniu oleju kokosowego skóra stanie się miękka i elastyczna. Tego typu pielęgnacja naturalna zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry i zwiększa produkcję kolagenu w skórze, dzięki czemu cera staje się gładka i jędrna.