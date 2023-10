Użytkowy makijaż na co dzień, który przetrwa wiele godzin

Puder sypki to w ostatnim czasie prawdziwy hit w makijażu. Żaden make-up nie może się bez niego obejść. Kosmetyk ten nie tylko stanowi idealne wykończenie całego makijażu, ale również wzmacnia jego trwałość. Rodzajów aplikowania pudrów sypkich jest kilka, najpopularniejszy to nałożenie niewielkiej ilości produktu dużym puchatym pędzlem w okolice, które w ciągu dnia lubią się wyświecać, czyli pod na strefę "T" - czoło i nos oraz pod oczami (wzmacniamy w ten sposób działanie korektora). Inną popularną techniką jest tak zwany baking - jest to nałożenie dużej ilości pudru i po pewnym czasie (kiedy kosmetyk zdąży "wejść" w skórę) pozbycie się nadmiaru. Pudry sypkie można także aplikować wilgotną gąbeczką do makijażu.

Podkład Giorgio Armani Luminous Silk

Idealnie rozświetlający i dodający promiennego blasku podkład. To aksamitna formuła, która sprawia, że skóra jest perfekcyjnie wygładzona i jedwabiście świetlista. Nawilżające składniki sprawiają, że podkład idealnie łączy w sobie makijaż z działaniem pielęgnacyjnym. Podkład idealnie dostosowuje się do kolorytu skóry zapewniając uczucie jedwabistego komfortu.

i Autor: Materiały prasowe Armani

LANCÔME - Long Time No Shine Setting Powder - Utrwalający puder matujący

Long Time No Shine Setting Powder od Lancôme to puder, który doskonale współpracuje z podkładem Teint Idole Ultra Wear. Nakładany na podkład eliminuje świecenie i poprawia ostateczny rezultat Twojego makijażu, a jego komfortowa i niewidoczna formuła nie pozostawia białej warstwy ani nie tworzy dodatkowego krycia. Przezroczysty woal otula Twoją skórę, by pozostawiać ją matową nawet po intensywnym wysiłku lub w wyjątkowo gorącym klimacie. Formuła Long Time No Shine Setting Powder od Lancôme dodatkowo wydłuża trwałość podkładu i pomaga utrzymać niezmieniony kolor nawet przez cały dzień. W gamie znajdziesz dwa uniwersalne odcienie: transparentny dla jasnej i średniej karnacji oraz głębszy odcień dla cery o ciemniejszej karnacji.

i Autor: materiały prasowe Lancome

PIXI - On-The-Glow Blush

Róż w sztyfcie z żeń-szeniem, aloesem oraz wyjątkowym połączeniem ekstraktów z owoców. Nada Twojej skórze naturalnego blasku i świeżości, jednocześnie ją nawilżając.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

CHARLOTTE TILBURY - AIRBRUSH BRONZER

Jego formuła zachwyci Cię jedwabistym wykończeniem, a sam puder zaskoczy łatwością aplikacji. Na skórze rozprowadza się niczym chmurkowe masełko. Łatwo się rozciera i nie tworzy plam. Daje efekt opalonej i wygładzonej skóry, a niedoskonałości oraz widoczne pory znikają jak za dotknięciem magicznej różdżki. W swoim składzie zawiera kwas hialuronowy, dzięki czemu zostawia skórę zdrowo nawilżoną. Ma matowe wyykończenie, jednak nie podkreśla suchości cery. Idealny dla skóry dojrzałej. Dostępny jest w 4 odcieniach - Fair, Medium, Tan oraz Deep. AIRBRUSH BRONZER od Charlotte Tilbury zamknięty jest w luksusowym złocistym opakowaniu. Jego aplikacja to nie tylko wysoki poziom makijażu, ale również obcowanie z pięknym najwyższej jakości kosmetyków.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

EISENBERG - BROW DEFINER & LASH PRIMER

Innowacyjny tusz dwa w jednym, który widocznie definiuje i zwiększa objętość brwi i rzęs. BROW DEFINER & LASH PRIMER wzbogacony został ekstraktem z Białego Łubinu o właściwościach rewitalizujących. Nylonowe włókna idealnie przylegają do brwi i rzęs, dając efekt 3D. Brwi są zdefiniowane i zagęszczone, a rzęsy stają się dłuższe i grubsze, gotowe do aplikacji tuszu.

i Autor: Materiały prasowe EISENBERG