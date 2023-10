Natychmiastowe wygładzenie oraz ujędrnienie. Jak pielęgnować skórę pod oczami?

Drunk Elephant - A-Shaba Complex™ Eye Serum

Łagodzące i nawilżające serum pod oczy z delikatną, ale skuteczną dawką wegańskiego retinolu 0,1%, antyoksydacyjnej kofeiny 3% i peptydów miedziowych, które zwalczają drobne zmarszczki i łagodzą opuchliznę, nadając skórze wypoczęty i młodzieńczy wygląd.

DO CZEGO SŁUŻY?

A-Shaba Complex™ Eye Serum zawiera delikatną (ale skuteczną) dawkę czystego wegańskiego retinolu 0,1%, aby poprawić elastyczność skóry, zmniejszyć widoczność drobnych linii i zmarszczek, a jednocześnie pomóc chronić skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV i wolnych rodników. Jednocześnie kofeina 3% pomaga zmniejszyć opuchliznę wokół oczu, a peptydy miedziowe stymulują produkcję kolagenu i poprawiają elastyczność.

SUGEROWANE STOSOWANIE

Delikatnie wklep jedną dawkę produktu w skórę wokół oka, w tym wzdłuż kości oczodołu. Stosuj rano i wieczorem. Zawsze używaj kremu przeciwsłonecznego o szerokim spektrum działania.

DLACZEGO WARTO SIĘGAĆ POD DRUNK ELEPHANT?

"Zależy nam na tym, by stosować wyłącznie składniki, które albo bezpośrednio przyczyniają się do zdrowia skóry, albo zwiększają integralność naszych formuł. Nigdy nie bierzemy pod uwagę, czy dany składnik jest syntetyczny czy naturalny. Zamiast tego wybieramy składniki w oparciu o biokompatybilność. Dlatego skupiamy się na zdrowym poziomie pH, preparatach rozpoznawanych przez skórę, drobnocząsteczkowej strukturze, która łatwo się wchłania oraz skutecznych składnikach aktywnych, które wspierają i utrzymują kwaśny płaszcz skóry. To, co pomijamy w naszych produktach, jest równie ważne, jak to, co do nich dodajemy. Nigdy nie znajdziesz w naszych gamach niczego z tzw. Suspicious 6™ (olejki eteryczne, wysuszające alkohole, silikony, chemiczne filtry przeciwsłoneczne, substancje zapachowe/barwniki, SLS). Nie należy się ich obawiać, ale my wierzymy, że ta wszechobecna szóstka jestprzyczyną prawie każdego problemu ze skórą, a kiedy zostanie całkowicie usunięta z rutyny — to znaczy po Drunk Break™ — skóra może się zresetować i powrócić do zdrowszego i bardziej zrównoważonego stanu. Ta filozofia eliminująca składniki służy wszystkim rodzajom skóry i zainspirowała ruch #barewithus na Instagramie – zbiór selfie z odsłoniętą twarzą, który jestkroniką wspólnej podróży Drunk Elephant z osobami, które odkryły nie tylko zdrowszą skórę, ale, co ważniejsze, zdrowszą pewność siebie - pisze Drunk Elephant w swoim komunikacie.

i Autor: materiały prasowe Drunk Elephant

i Autor: materiały prasowe Drunk Elephant