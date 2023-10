To będzie najpiękniejszy czas w roku. Poznaliśmy świąteczne nowości kultowej marki makijażowej

Dodaj szczyptę do szamponu. Twoje włosy staną się pełne blasku i uniesione u nasady. Domowy sposób na piękne włosy

Nie ma lepszego pomysłu na prezent niż kosmetyczne zestawy. To prostu i zawsze udany myk na przygotowanie wyjątkowego podarunku. W tym roku Benefit zaskoczył nie tylko makijażowymi zestawami ze swoimi bestsellerami, ale także pielęgnacyjną linią dbającą o nasze pory. Co znajdziesz w świątecznych zestawach Benefitu?

The PORE the Merrier

Urządzamy świąteczną imprezę na cześć Twoich porów i wznosimy toast za "OMG, ale masz cerę" Lista Gości, to same bestsellery linii Pore Care. Zaczynamy imprezę, pozwolisz?

The POREfessional wygładzająca baza pod makijaż zmniejszająca widoczność porów | full size

The POREfessional Good Cleanup żel oczyszczający w formie pianki | full size

The POREfessional Tight ’n Toned tonik z kwasami AHA+PHA | full size

The POREfessional Deep Retreat oczyszczająca maska z glinką | full size

The POREfessional Smooth Sip lekki krem nawilżający | full size

The POREfessional Speedy Smooth maska błyskawicznie wygładzająca pory | individual sample

All-in-One Mask Wand narzędzie do aplikacji i oczyszczania twarzy

i Autor: Materiały prasowe Benefit

Cheery Cheeks

Pod idealnie udekorowanym drzewkiem świątecznym, leży limitowana edycja palety do makijażu twarzy. Przy tym blasku inne błyskotki są zbędne!

Hoola matowy bronzer | full-size

Cookie perłowo złoty rozświetlacz | full-size

Shellie róż w ciepłym odcieniu różowej muszli | full-size

i Autor: Materiały prasowe Benefit

BADGal Season

W tym sezonie świątecznym nie zapominamy też o tych mniej grzecznych dziewczynach. To zestaw niezbędny dla każdej GAL.

BADgal BANG! maskara zwiększająca objętość rzęs | full-size

PomPom róż w kolorze soczystego granatu | full-size

The POREfessional wygładzająca baza pod makijaż zmniejszająca widocznośćporów | mini

i Autor: Materiały prasowe Benefit

The North Pore

Wiemy, jak kuszące może być spędzanie dni świątecznych w domu, w Twojej ulubionej piżamie, ale pozwól nam zatroszczyć się chociaż o nienaganny wygląd Twoich porów z tym uroczym zestawem dwóch pomocników!

The POREfessional: wygładzająca baza pod makijaż zmniejszająca widoczność porów | mini

The POREfessional: Super Setter spray utrwalający makijaż | mini

i Autor: Materiały prasowe Benefit

Lash & Brow Bells

Wesołych brwi i rzęs! Rozłóż rzęsy jak wachlarz i utrwal brwi na cały dzień z tymi mini niezbędnikami! Prezent dla kogoś bliskiego, w tym Ciebie!

i Autor: Materiały prasowe Benefit

Kalendarz adwentowy - Wszystko czego potrzebuję

Spełnienie kosmetycznych pragnień? Znajdziesz je w tym zestawie. Tegoroczny kalendarz adwentowy Benefit to marzenie każdego miłośnika świątecznych prezentów. To 24 dni radości z nowym kosmetycznym prezentem - to radość, która się nie kończy! 24 świąteczne bestsellery i niezbędniki w formatach pełnowymiarowych, mini i funsize

