„Kancelaria. Bałagan w papierach” Gabrieli Gargaś. Kontynuacja bestsellera

Sławomir Koper: Jerzy Połomski był gejem. Jak to ukrywał w PRL? Historia z Koprem

Myślisz, że to wsparcie, którego tak bezwarunkowo udzielają sobie Twoje bohaterki, to nasz chleb powszedni czy raczej rzadkość? Jakie dla siebie jesteśmy, my kobiety?

Gabriela Gargaś: Kobiety są różne, tak jak różni są ludzie. W życiu trafiamy na fajne i mniej fajne osoby. Każdy z nas potrzebuje wsparcia, a ja bardzo bym chciała, by wśród kobiet była babska solidarność. Byśmy potrafiły jedna drugiej poprawić koronę, kiedy osunie się z głowy. W życiu zdarzają się sytuacje, gdy kobieta kobiecie wilkiem, a zazdrość aż z niej kipi, bo koleżanka ma ładniejszą kieckę, a sąsiadka przystojniejszego męża. Taka zazdrość niszczy zazdrośnicę od środka.

Na szczęście są też kobiety, które okazują sobie pomoc i wsparcie. I ja wierzę w taką babską solidarność, której doświadczyłam na własnej skórze, o której piszę w swojej najnowszej książce „Kancelaria. Bałagan w papierach”. To powieść o kobietach i dla kobiet. O kobietach, które chciałybyśmy spotykać na swojej drodze i z jakimi chciałybyśmy się przyjaźnić.

Kontynuacja bestsellera Gabrieli Gargaś - „Kancelaria. Bałagan w papierach" [Wydawnictwo Lekkie] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Kancelaria. Bałagan w papierach” to nie tylko fantastyczni główni bohaterzy, ale też wspaniały drugi plan. Justyna, osiemnastolatka, która mierzy się ze zdradą w związku rodziców, jest bezkompromisowa w swoich rozmowach z nimi. Masz receptę na to, jak wychować tak odważną młodą osobę?

Justyna to młoda kobieta, która boryka się z rozwodem rodziców. Wydawać by się mogło, że dorosłe dzieci mniej przeżywają rozstanie swoich rodziców, a to nieprawda. Związki rozpadają się, rozpadają się małżeństwa, miłość powoli zanika, a ból dziecka, kiedy sypie się jego rodzina, wciąż jest dotkliwy, niezależnie od wieku. Dziewczyna na szczęście ma mądrą matkę, która rozmawia z nią o swoich odczuciach. Aby wychować dobrze młodą, niezależną i asertywną kobietę, trzeba poświęcić jej swój czas. Wspierać ją, starać się zrozumieć jej sytuację i dać jej całe pokłady zrozumienia. Młoda kobieta w późniejszym życiu będzie świadoma swojej wartości i nie będzie musiała przeglądać się w oczach innych ludzi.

Możemy zdradzić, że w kontynuacji „Kancelarii” na drodze Emilii stanie mężczyzna łudząco podobny do Francesco, jej dawnej miłości….Wiesz, jak podnieść emocje czytelniczek, ale chyba nie lubisz happy ­ endów. Jak to z nimi jest?

Bardzo lubię happy endy, ale życie nie jest bajką, a niekiedy słodko – gorzką opowieścią, w której jest dużo nadziei. Życie układa nam się różnie, a ja nie daję Czytelnikowi gotowych rozwiązań, pozostawiam go ze swoimi przemyśleniami i pytaniami, na które odpowiedź będzie musiał znaleźć sam.

Książka „Kancelaria. Bałagan w papierach” Gabrieli Gargaś dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl.