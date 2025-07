„Anatomia relacji. O związkach twarzą w twarz.” Oto portret Polaków, na jaki czekaliśmy od dawna!

Związki to coś więcej niż wspólne mieszkanie czy status "w relacji". To codzienność przeplatana czułością, zmęczeniem, rozmowami i milczeniem. Czasem uskrzydlają, innym razem wystawiają na próbę. W świecie, który ciągle pędzi, coraz trudniej o prawdziwe spotkanie – twarzą w twarz. Raport „Anatomia relacji. O związkach twarzą w twarz”1 , przygotowany na zlecenie Gedeon Richter Polska, zagląda pod powierzchnię – tam, gdzie rodzą się potrzeby, frustracje i tęsknoty. Pokazuje, jak naprawdę kochają dziś Polki i Polacy. Czy się wspieramy? Czy potrafimy rozmawiać o emocjach? Czy jesteśmy razem… czy tylko obok siebie? To zaproszenie do szczerej rozmowy – nie tylko o związkach, ale też o nas samych.

Od lat jesteśmy obecni w życiu Polaków, wspierając ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Angażujemy się w liczne inicjatywy społeczne, bo wiemy, że zdrowie to nie tylko ciało – to także dobre relacje i poczucie bliskości. Związki mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie i jakość życia, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się im z większą uwagą. Tak powstał raport „Anatomia relacji. O związkach twarzą w twarz” – mówi Agnieszka Boryś, Kierownik działu PR w Gedeon Richter Polska.

Miłość na całe życie? Polacy wciąż w nią wierzą

Aż 83% dorosłych Polek i Polaków będących w związkach wierzy, że relacja na całe życie jest możliwa. W czasach, gdy mówi się o kryzysie bliskości, to zaskakująco romantyczny wynik – tym bardziej, że głównym powodem, dla którego wiążemy się z drugą osobą jest… miłość, tak przyznało 60% badanych. Z raportu „Anatomia relacji. O związkach twarzą w twarz” wynika, że jesteśmy narodem wiążącym się na lata. Średni czas trwania związku to 19 lat. Dwie na trzy osoby żyją w relacji od ponad dekady, w tym 22% spędziło z jedną osobą przynajmniej 30 lat. Wśród par z najdłuższym stażem 97% to małżeństwa, a 89% nigdy nie miało innego partnera. Co ciekawe – to właśnie przedstawiciele tej grupy są najbardziej zadowoleni z życia (ich średnia zadowolenia to 7,9/10). Aż 36% par z krótkim stażem (0–3 lata) wciąż mieszka osobno. Z czasem robi się stabilniej – wśród par z 4–9-letnim stażem ponad 40% jest po ślubie, a co trzecia osoba ma za sobą dwa związki. Im dłuższa relacja tym częściej ta pierwsza miłość poozostaje jedyną – aż połowa par z 20–29-letnim stażem nigdy wcześniej nie była w innej relacji. Natomiast 23% uważa, że związek może być przeszkodą w realizacji osobistych marzeń. Większość z nas (68%) żyje w monogamicznych związkach, a 65% jest w małżeństwie. Co dziesiąta osoba tworzy związek jednopłciowy – i co ciekawe, takie relacje trwają niemal tak samo długo jak te heteroseksualne (17 lat).

Tacy chcielibyśmy być…

Szacunek, lojalność i wsparcie – to trzy filary, na których Polki i Polacy chcieliby budować swoje związki. Według raportu przynajmniej 85% badanych wskazuje właśnie te wartości jako podstawę relacji idealnej. Dla większości istotne są też wspólne cele i wartości (58%) oraz spędzanie czasu razem (65%). Mniej znaczenia przypisujemy tożsamości zainteresowań (34%) czy zgodności politycznej (20%). To ostatnie może zaskakiwać – zwłaszcza w kontekście silnej polaryzacji społecznej i coraz częstszych podziałów, nawet w najbliższych relacjach. W młodych związkach (do 3 lat) królują bliskość fizyczna (83%) i wspólne chwile (73%). Parom z kilkuletnim stażem zależy bardziej na wsparciu w codzienności (76%) i satysfakcjonującym seksie (63%). Dla tych z 20–29-letnim stażem najważniejsza staje się lojalność (92%). W najdłuższych związkach rzadziej liczą się rozmowy (73%), bliskość emocjonalna (68%) czy drobne gesty (60%). Choć kobiety mają większe oczekiwania, większość z nich czuje się kochana (76%), bezpieczna (78%) i wspierana (68%). Blisko połowa ankietowanych uważa, że związek powinien mieć swoje „sekrety” (47%), podczas gdy niewiele mniej sądzi, że nie ma miejsca na tajemnice w relacji.

Jak rozmawiamy i się kłócimy?

Związek to nie tylko bliskość, ale też napięcia, różnice, codzienne wyzwania. Choć 80% badanych twierdzi, że potrafi rozmawiać z partnerem i rozwiązywać problemy (76%), niemal połowa (48%) miewa „ciche dni”, a 40% unika trudnych tematów. Kłótnie są wpisane w codzienność – ich przyczyny różnią się w zależności od etapu życia. U młodych par to częściej zazdrość, u tych z dłuższym stażem – zdrowie i rodzina. Najczęściej jednak punktem zapalnym są pozornie błahe sprawy: drobiazgi (55%), pieniądze i wydatki (25%), podział obowiązków (24%). 1 na 10 badanych przyznaje, że ta kwestia nie dotyczy jej wcale.

Pary sięgają po różne sposoby porozumiewania – część stara się spokojnie porozmawiać (33%), a równie liczna grupa przyznaje, że w zasadzie czeka, aż „emocje opadną” i złość „minie z czasem”. Kłótnie potrafią przerodzić się w poważny kryzys, co przeżyła ponad połowa par (54%). Najczęściej przez brak wsparcia (27%), różnice w wartościach (25%) i wypalenie emocjonalne w związku (24%). Na szczęście 52% ankietowanych twierdzi, że wyszli z tego silniejsi. Coraz częście mówi się o terapii par: 20% uważa ją za niezbędną, a 47% mówi, że naprawdę pomaga. Spotykamy się jednak z opinią, że aż 34% par z długim stażem uznaje ją za zbędny wydatek.

i Autor: materiały prasowe

Zdrowie idzie w parze!

Gedeon Richter to firma, która od lat troszczy się o zdrowie Polaków. W raporcie nie mogło zabraknąć tak ważnej kwestii jak dbanie o zdrowie. Wnioski z tej części są dość budujące.

Z ankiet wynika, że bycie w związku ma na nas pozytywny wpływ! Aż 80% badanych twierdzi, że łatwiej dbać o kondycję razem, a wspólne aktywności (spacery, rowery) sprzyjają bliskości (57%). Większość partnerów zna nawzajem swoje problemy zdrowotne (88%), regularnie przypominają sobie o profilaktycznych badaniach (72%) i wspólnie omawiają wizyty lekarskie (75%). Co ciekawe, zdrowie psychiczne nadal bywa tematem tabu – 24% ankietowanych uważa je za wstydliwe w relacji. Budujący jest fakt, że 91% zadbałoby o partnera w przypadku poważnej choroby, a 85% czuje wsparcie w trudnych chwilach choroby. Ważnym tematem jest też zdrowie intymne, które uznawane jest za wspólną sprawę (86%). Tylko 17% deklaruje, że przed rozpoczęciem współżycia wykonało badania na choroby przenoszone drogą płciową, choć częściej robią to osoby w parach jednopłciowych.

Intymność po polsku

Po „Seksualnej Mapie Polki” i raporcie „Zrozumieć męskość”, Gedeon Richter Polska kontynuuje analizę bliskości – tym razem w kontekście relacji partnerskich. Z raportu „Anatomia relacji. O związkach twarzą w twarz” wynika, że Polacy są raczej zadowoleni ze swojego życia erotycznego. Średnia ocena satysfakcji to 7,4/10, przy czym osoby uprawiające seks co najmniej raz w tygodniu są wyraźnie bardziej usatysfakcjonowane. Najczęstszą przeszkodą w zbliżeniach jest… zmęczenie (29%). Połowa Polaków w związkach miała więcej niż jednego partnera seksualnego (średnio 5), ale aż 25% była tylko z jedną osobą. To w związkach z najkrótszym stażem (do 3 lat) bardziej dba się relację emocjonalną między partnerami (45%), czas spędzony tylko we dwoje (40%), wzajemną satysfakcję i orgazm (38%) oraz częściej rozmawia się o potrzebach seksualnych (33%). Największą dotychczasową liczbę partnerów deklarują osoby w związkach 4–9-letnich (średnio 7). Mężczyźni cześciej niż kobiety przyznają się do większej liczby partnerek/partnerów, a pary jednopłciowe rzadziej ujawniają swoje doświadczenia – choć średnia wśród tych, którzy odpowiedzieli, wynosi 6. Obecnie 68% osób żyje w związkach monogamicznych, ale co czwarty respondent nie potrafi lub nie chce jednoznacznie określić charakteru swojej relacji. Związki otwarte i poliamoryczne to nadal rzadkość – w pierwszych żyje 4%, a drugie zadeklarowało 2% badanych. Raport porusza również kwestię zdrady. Dla większości badanych jest to seks z inną osobą (85%), seksworkerem/ką (57%), korespondencja erotyczna i wirtualny seks (52%) oraz pocałunek (49%). Znacznie mniej osób wymienia tu masturbację, czy oglądanie pornografii. 61% Polaków deklaruje, że nigdy nie zdradziło partnera, ale co piąta osoba została zdradzona. Co ósma przyznaje się do zdrady, a tyle samo podejrzewa o nią partnera. Przeważnie o byciu zdradzoną mówią kobiety, mężczyźni – o zdradzaniu. Z kolei pary jednopłciowe częściej doświadczają zdrady niż heteroseksualne (30% vs. 19%).

Miłość w czasach cyfryzacji

Smartfony, media społecznościowe, strony www, a wreszcie sztuczna inteligencja to już nasza codzienność. Dlatego twórcy raportu postanowili sprawdzić, w jaki sposób tego typu technologie wpływają na nasze relacje. Wyniki pokazują, że jesteśmy podzieleni w opiniach. Z jednej strony pomagają utrzymac więź, szczególnie w związkach na odległość. Z drugiej ponad 1/3 ma poczucie, że jego druga połówka spędza więcej czasu ze smartfonem niż z nimi, z kolei kłótnie o media społecznościowe zdarzają się co piątej parze. Z raportu wynika także, że 32% Polaków w związkach korzystało ze stron internetowych zawierających treści pornograficzne (41% w relacjach 4-9-letnich). Częściej dotyczy to mężczyzn niż kobiet (47% vs 20%). Pewne obawy budzi za to sztuczna inteligencja. 44% ankietowanych obawia się, że sztuczna inteligencja może w przyszłości tworzyć „wirtualne partnerki\partnerów”, którzy staną się alternatywą dla realnych realacji. Z jednej strony technologia wspiera – 72% par uważa, że komunikatory pomagają utrzymać bliskość. Z drugiej, 65% twierdzi, że przez nadmiar ekranów więzi się spłycają. Miłość w erze cyfrowej staje się więc pełna nowych wyzwań – ale i możliwości. Wszystko zależy od tego, jak mądrze korzystamy z technologii.

Lektura inna niż wszystkie

Przedstawione kwestie stanowią jedynie zalążek tematów jakie znajdziemy w raporcie „Anatomia relacji. O związkach twarzą w twarz”. To coś więcej niż zbiór danych, to portret, na którym możemy odnaleźć siebie. Wyniki ankiet pokazują, że choć się różnimy, większość z nas w życiu poszukuje miłości, bliskości, zrozumienia. Chociaż związki nie są łatwe i wymagają od nas pracy, chcemy troszczyć się o drugą osobę. Nawet jeśli relacja jest daleka od ideału, znajdujemy w niej to, co potrafi nas uskrzydlać. Warto przeanalizować ten wyjątkowy portret polskich związków i być może zadać sobie pytanie: jakim ja jestem partnerem? Być może będzie to początek wielu ciekawych rozmów i wejścia na kolejny, lepszy etap trwającej relacji.

Szczegółowe informacje dotyczące raportu dostępne są na stronie: zdrowa-ona.pl