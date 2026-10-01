Były mąż zostawił pod jej drzwiami psa nowej partnerki. „Powiedział, że przecież zawsze lubiłam pomagać”

Były mąż prosi Kamilę, żeby wzięła na weekend psa jego nowej partnerki

Zanim zdążę odpowiedzieć, pod drzwiami stoi transporter i kartka z godzinami spacerów

Syn mówi wprost, że ojciec od tygodnia obiecywał partnerce moją pomoc, bo „mama nie robi problemów”

Próbuję zachować spokój, ale on traktuje to jak mój obowiązek

Odwożę psa do hotelu, płacę 240 zł i wysyłam byłemu zdjęcie paragonu z numerem konta

Powiedziałam „zastanowię się”, a on już i tak to sobie załatwił

Pracuję w salonie optycznym w galerii, więc piątki mam intensywne. Po południu wszyscy wpadają „na szybko”. Bo jutro impreza, bo w niedzielę komunia, bo coś się urwało w oprawkach. Kiedy zamykałam kasę, marzyłam o ciszy i gorącej kąpieli.

W drodze do domu wzięłam jeszcze pieczywo i pomidory, takie zwykłe rzeczy, które robi się automatycznie. Nasz syn, Kuba, miał wrócić później od kolegi, więc miałam godzinę dla siebie. W windzie już sobie planowałam, co włączę, zanim zasnę na kanapie.

Telefon zadzwonił, kiedy zdejmowałam buty w przedpokoju. To był Michał, mój były mąż. Od trzech lat próbujemy jakoś normalnie dogadywać się ze względu na Kubę. „Słuchaj, jest sprawa. Możesz wziąć na weekend psa Pauliny? Jedziemy w góry, a coś nam nie wyszło” powiedział, jakbyśmy gadali o przełożeniu spotkania.

Zapięłam jeszcze suwak w kurtce, chociaż stałam już w mieszkaniu. Taki odruch. Powiedziałam mu, że nie wiem, że mam swoje rzeczy i że dam znać. On tylko westchnął i dodał: „No weź, przecież zawsze lubiłaś pomagać”. Odłożyłam telefon na komodę i przez chwilę się na niego gapiłam, jakby to on był winny.

Pod drzwiami stał transporter z różową smyczą i kartką z rozpiską spacerów

Po jakichś dwudziestu minutach ktoś zadzwonił domofonem. Pomyślałam, że to Kuba, więc bez sprawdzania nacisnęłam przycisk. Usłyszałam szybkie kroki na klatce, a potem ciszę. Jakby ktoś uciekł, zanim zdążyłam otworzyć.

Uchyliłam drzwi i zobaczyłam transporter postawiony równo pod wycieraczką. Do uchwytu przypięta była różowa smycz, taka nowa, jeszcze sztywna. Na transporterze leżał mały woreczek karmy i kartka z wypisanymi godzinami spacerów, jak plan lekcji.

W środku siedział mały pies, coś w typie yorka, z mokrym noskiem przy kratce. Popiskiwał cicho, jakby przepraszał, że w ogóle tu jest. Na sekundę poczułam głupią czułość, a zaraz po niej złość, bo to nie pies mnie wkurzył.

Telefon zawibrował. SMS od Michała: „Dzięki, wiedziałem, że ogarniesz. Karma jest, spacerki na kartce. Buziaki dla Kuby”. Przeczytałam to dwa razy, jakbym szukała tam jakiegoś żartu.

Powtarzał: „to tylko dwa dni”, jakby chodziło o Kubę

Wciągnęłam transporter do mieszkania, bo nie zostawię zwierzaka na klatce. Postawiłam go obok szafki na buty. Pies spojrzał na mnie dokładnie tak, jak Kuba kiedyś, gdy bał się burzy. Wzięłam głęboki oddech i zadzwoniłam do Michała.

- Co ty wyprawiasz? Powiedziałam, że się zastanowię - No i się zastanowiłaś, i wyszło, że możesz. Przecież to tylko na dwa dni

- Michał, ja nie jestem twoim pogotowiem od wszystkiego. To jest pies twojej partnerki, nie mój - Kamila, nie rób scen. Zawsze byłaś rozsądna. Dla Kuby też będzie fajnie, będzie miał psa w domu

Mówił spokojnie, z tym swoim tonem, który kiedyś brałam za opanowanie, a teraz słyszałam w nim pewność, że i tak ustąpię. Pies w transporterze zaczął skrobać łapką, bo pewnie chciał wyjść, a ja stałam z telefonem przy uchu i czułam, że robi mi się gorąco. Najgorsze było to, że odruchowo zaczęłam to w głowie układać: o której wróci Kuba, kiedy spacer, czy mam miskę.

Kuba wszedł i od razu było widać, że wie, skąd ten transporter

Kuba wrócił wieczorem. Wszedł do przedpokoju, rzucił plecak pod ścianę i zamarł, kiedy zobaczył transporter. „O, jest” mruknął pod nosem. I już po minie widziałam, że to żadna niespodzianka.

- Skąd wiesz, że „jest”? - No… tata mówił, że pewnie go weźmiesz. Że mama nigdy nie robi problemów

Usiadłam na brzegu pufy w przedpokoju, dokładnie tam, gdzie kiedyś wiązałam mu sznurowadła. „Od kiedy ty o tym wiesz?” zapytałam, udając normalny ton. Kuba wzruszył ramionami, jak nastolatki, które nie chcą wchodzić między rodziców.

- Od tygodnia. Mówił Paulinie, że mu pomożesz, bo jesteś spoko. - A ty? - Ja nie wiem, mamo. On tak mówił…

Patrzyłam na tę różową smycz i miałam wrażenie, że znowu wpycha mnie w tę samą rolę

W kuchni zrobiłam Kubie kanapki, bo był głodny. Pies dostał wodę w pierwszej lepszej misce, akurat po sałatce. Siedzieliśmy przy stole i zapadła ta niezręczna cisza, kiedy dziecko udaje, że nic się nie dzieje, a rodzic szuka słów. Transporter stał w przedpokoju i co chwilę było słychać ciche skomlenie.

Wzięłam kartkę z godzinami spacerów. Ktoś napisał 7:30, 13:00, 19:00, a na dole dopisek: „Po kolacji nie dawać smaczków”. Litery były okrągłe, staranne, jak w zeszycie do biologii. I wtedy mnie tknęło, że to nie jest żadna prośba, tylko gotowiec. Ja mam po prostu wejść w swoją starą rolę.

Zadzwoniłam do Michała jeszcze raz, już przy Kubie. Nie chciałam niczego ukrywać. Kuba stał przy blacie i obracał w palcach widelec, jakby był śrubokrętem. „Nie będę tego brać na siebie” powiedziałam do słuchawki, a Michał parsknął.

- Kamila, przesadzasz. Co za różnica, pies czy nie? - Taka, że to nie jest moja sprawa. I nie obiecuj za mnie ludziom - To nie są ludzie, to pies. To co, ogarniasz? Czy ja mam się tłumaczyć Paulinie, że nagle ci się odwidziało?

Zawiozłam psa do hotelu i wysłałam Michałowi zdjęcie paragonu, zanim zdążyli ruszyć w góry

Odłożyłam telefon i przez chwilę stałam jak wryta, patrząc na pusty zlew i myśląc, że nawet nie zdążyłam zrobić nic dla siebie. Kuba cicho zapytał, czy pies zostaje, bo w sumie jest fajny. Pogłaskałam go po włosach, krótko, bardziej dla siebie niż dla niego, i powiedziałam, że zaraz coś załatwię.

Znalazłam w internecie najbliższy hotel dla zwierząt, który przyjmuje na szybko, z dnia na dzień. Spakowałam do torby karmę, kartkę i różową smycz. Głupio byłoby to zostawić pod drzwiami, jak jakiś dowód w sprawie. Pies, kiedy go wzięłam na ręce, był lekki i pachniał jak nowa wykładzina z zoologicznego.

W hotelu pani w recepcji nawet nie mrugnęła, kiedy powiedziałam, że to „pies znajomych” i że potrzebuję go zostawić na dwie doby. Wydrukowała kartkę do podpisu, spytała o szczepienia i podała kwotę: 240 zł. Zapłaciłam kartą. Piknięcie terminala zabrzmiało jak kropka na końcu.

Wyszłam na parking, zrobiłam zdjęcie paragonu i od razu wysłałam je Michałowi razem z numerem konta. Dopisałam krótko: „Pies jest w hotelu. Opłacone 2 doby, 240 zł do zwrotu. Od teraz pomagam tylko w sprawach Kuby”. Schowałam telefon do kieszeni i poczułam ulgę. Taką niepewną, jeszcze na trzęsących się nerwach.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.