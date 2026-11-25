Po dwóch latach związku Dominika jedzie poznać rodziców Patryka, którzy mieszkają w małym miasteczku

Piecze sernik i kupuje kwiaty, choć Patryk od początku powtarza, że to nie jest dobry moment na wizytę

W przedpokoju Patryk przedstawia ją rodzicom jako zwykłą koleżankę z Krakowa

Mama pokazuje zdjęcie Patryka z Paulą, jego rzekomo dawną dziewczyną

W samochodzie Patryk przyznaje, że nigdy nie powiedział rodzicom o rozstaniu z Paulą

„Dwa lata czekałam, aż poznam jego rodziców”

Z Patrykiem byliśmy razem dwa lata. Rok wcześniej wynajęliśmy dwupokojowe mieszkanie na Ruczaju, z balkonem wychodzącym na parking i kuchnią tak małą, że podczas gotowania stale ocieraliśmy się łokciami. Znał moje koleżanki, jeździł ze mną na ich urodziny i od dawna był częścią mojej codzienności.

O jego rodzicach wiedziałam właściwie tylko tyle, że mieszkają sto dwadzieścia kilometrów od Krakowa, mama piecze drożdżówkę w każdą sobotę, a tata ogląda stare mecze w telewizji. Gdy pytałam, kiedy ich poznam, Patryk odpowiadał, że jeszcze będzie okazja. Potem mijały kolejne święta, długie weekendy i rodzinne uroczystości.

W końcu powiedziałam mu wprost, że nie chcę być osobą, o której jego rodzice w ogóle nie wiedzą. Westchnął wtedy i rzucił, że to nie jest dobry moment. Dwa tygodnie później sam zaproponował niedzielny obiad, a ja przyjęłam to jak spóźnioną, ale ważną decyzję.

„Patryk nie chciał, żebym brała sernik”

W sobotę wieczorem piekłam sernik z przepisu mojej mamy. Patryk siedział przy stole z telefonem, co chwilę odpisywał komuś na wiadomości i pytał, czy naprawdę muszę brać całe ciasto. Odpowiedziałam, że przecież nie wypada przyjechać z pustymi rękami.

Rano kupiłam białe frezje, bo pamiętałam, że jego mama lubi jasne kwiaty. W samochodzie położyłam je ostrożnie na tylnej kanapie, obok pudełka z sernikiem. Patryk prowadził, patrzył przed siebie i co chwilę ściszał radio.

Kiedy zapytałam, czy wszystko w porządku, powiedział tylko, że jego rodzice są trochę staroświeccy. Zapytałam, co właściwie ma na myśli, ale tylko wzruszył ramionami. Nie odpowiedział, tylko mocniej zacisnął dłonie na kierownicy.

„W przedpokoju zostałam jego koleżanką”

Dom jego rodziców był niski, z drewnianą werandą i firankami jak u moich cioć. Mama Patryka otworzyła drzwi niemal od razu. Uśmiechnęła się szeroko, a ojciec wychylił się z salonu, trzymając w ręce pilota.

Patryk zdjął kurtkę, spojrzał na mnie na ułamek sekundy i powiedział: „Mamo, tato, to Dominika, moja koleżanka z Krakowa”. Ścisnęłam mocniej kwiaty i pudełko z sernikiem, żeby nie wypuścić ich z rąk. Stałam w tym przedpokoju i przez chwilę naprawdę nie wiedziałam, czy dobrze usłyszałam.

Jego mama podziękowała mi za kwiaty i powiedziała, że miło, iż Patryk przyprowadził kogoś znajomego. Uśmiechnęłam się, choć miałam ochotę zapytać Patryka, co on wyprawia. Patryk minął mnie i zaniósł sernik do kuchni, jakby właśnie przedstawił mnie dokładnie tak, jak powinien.

„Przy stole byliśmy tylko znajomymi”

Obiad był przygotowany z rozmachem. Rosół, schab w sosie, buraczki, ziemniaki i kompot z wiśni. Mama Patryka pytała, gdzie pracuję i czy dobrze mieszka mi się w Krakowie, a ja pilnowałam, żeby nie powiedzieć odruchowo, że z Patrykiem dzielimy czynsz, zakupy i pranie.

Opowiadał ojcu o remoncie w naszym bloku, ale mówił tak, jakby w ogóle tam nie mieszkał. Ani razu nie padło słowo „my”. Gdy jego mama zapytała, czy często się widujemy, Patryk odpowiedział, że czasami, bo mieszkamy niedaleko siebie.

Odstawiłam widelec i napiłam się kompotu, choć był za słodki. Chciałam powiedzieć, że codziennie rano zostawiam mu kawę w kubku z wyszczerbionym uchem, a wieczorami zasypia przy serialach, zanim skończy się pierwszy odcinek. Zamiast tego skinęłam głową, jakbym wpadała do niego raz na miesiąc.

„Na lodówce wisiało zdjęcie Pauli”

Po obiedzie jego mama poprosiła mnie do kuchni, żebym pomogła pokroić sernik. Patryk został z ojcem w salonie, skąd dobiegał komentarz do meczu. Postawiłam talerzyki na blacie i wtedy zauważyłam zdjęcie przyczepione do lodówki zielonym magnesem w kształcie żaby.

Na fotografii Patryk obejmował drobną blondynkę w czerwonym płaszczu. Stali pod choinką i oboje śmiali się do aparatu. Wiedziałam, kim była, bo Paula przewijała się kiedyś w jego opowieściach jako dziewczyna, z którą rozstał się trzy lata wcześniej.

Mama Patryka spojrzała na zdjęcie i powiedziała ciepło: „Szkoda, że Paula dziś nie mogła przyjechać, tak się lubimy”. Popatrzyłam na nią, potem na lodówkę, a na końcu na drzwi do salonu. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że jego rodzice wciąż traktują Paulę jak dziewczynę Patryka, a mnie jak przypadkową znajomą.

„Kazałam mu zatrzymać samochód”

Wytrzymałam do kawy. Podziękowałam za obiad, przyjęłam od jego mamy kawałek drożdżówki na drogę i pozwoliłam się jej przytulić na pożegnanie. Patryk wyglądał na zadowolonego, jakby udało mu się przeprowadzić trudną wizytę bez żadnej wpadki.

Dopiero kiedy wyjechaliśmy za miasteczko, powiedziałam mu, żeby zatrzymał samochód. Zjechał na pusty parking przy stacji benzynowej i długo patrzył przez przednią szybę. Zapytałam, dlaczego jego rodzice nadal mają na lodówce zdjęcie z Paulą, skoro podobno rozstali się lata temu.

Patryk powiedział cicho, że rodzice bardzo lubili Paulę i nie potrafił im powiedzieć, że już nie są razem. Dodał, że potem robiło mu się coraz głupiej, więc odkładał rozmowę, a dziś spanikował. Siedziałam obok i nie wiedziałam, czy był po prostu tchórzem, czy przez dwa lata nigdy nie traktował mnie poważnie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.