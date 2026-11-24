Rafał pomaga teściowej w przeprowadzce do mniejszego mieszkania

Z kartonu wypadają zegarek po dziadku Rafała i srebrne łyżeczki po babci

Rafał wcześniej niesłusznie podejrzewał sprzątaczkę o kradzież

Teściowa przyznaje, że zabrała pamiątki z mieszkania córki

Rafał zastanawia się, czy powiedzieć żonie prawdę i przeprosić panią Basię

„Teściowa miała klucze do naszego mieszkania”

Mam trzydzieści osiem lat, jestem mężem Izy i ojcem dwóch córek. Moja teściowa miała klucze do naszego mieszkania, bo gdy wyjeżdżaliśmy, podlewała kwiaty i karmiła kota.

Nie widziałem w tym nic dziwnego. W końcu była matką Izy i babcią naszych córek.

„Najpierw zniknął zegarek po dziadku”

Najpierw zniknął zegarek po moim dziadku. Później z pudełka w kredensie zniknęło sześć srebrnych łyżeczek po babci.

Przeszukałem całe mieszkanie, ale niczego nie znalazłem. Zacząłem podejrzewać panią Basię, która przychodziła do nas sprzątać raz w tygodniu.

Nie oskarżyłem jej wprost, ale wypytywałem ją o szuflady i o to, czy coś wynosiła z mieszkania. Po tej rozmowie przestałem ją prosić o sprzątanie.

„Karton rozerwał się na schodach”

Pomagałem teściowej znosić kartony do samochodu. Na półpiętrze jeden z nich rozerwał się od spodu.

Wypadły obrusy, serwety i plastikowe pudełko. Spomiędzy obrusów i serwet wypadł zegarek po moim dziadku, a po schodach rozsypały się srebrne łyżeczki.

„Powiedziała, że zegarek tylko leżał w szufladzie”

Wróciłem do mieszkania teściowej z zegarkiem i łyżeczkami. Położyłem zegarek na blacie i zapytałem, skąd go ma.

Powiedziała spokojnie, że zabrała go z naszej szuflady, bo tylko tam leżał. Powiedziała, że chciała dać go swojemu synowi Mariuszowi na czterdzieste urodziny.

O łyżeczkach powiedziała tylko, że przecież ich nie używaliśmy, a ona potrzebowała ładnych sztućców do nowego mieszkania.

„Zabrałem swoje rzeczy i dokończyłem przeprowadzkę”

Zabrałem zegarek i łyżeczki, ale pomogłem jej dokończyć przeprowadzkę. Po drodze co chwilę sprawdzałem, czy pamiątki nadal mam przy sobie.

Wieczorem nie wiedziałem, co zrobić najpierw. Zadzwonić do pani Basi i przeprosić ją za bezpodstawne podejrzenia czy powiedzieć Izie, że jej matka zabierała z naszego mieszkania rzeczy, które uznała za niepotrzebne.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.