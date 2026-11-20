Natalia przyjmuje oświadczyny Bartka podczas kolacji z okazji ich czwartej rocznicy

Pierścionek jest za duży, ale Bartek obiecuje oddać go do zmniejszenia

W łazience Natalia zauważa wewnątrz pierścionka grawer z imieniem byłej narzeczonej

Bartek przyznaje, że oświadczył się Natalii pierścionkiem, który Agata oddała mu po ich rozstaniu

Natalia zostawia pierścionek w pudełku i nie umie już patrzeć na niego tak samo

„Uklęknął przy naszym stoliku”

Z Bartkiem jesteśmy razem cztery lata, a od dwóch mieszkamy w dwupokojowym mieszkaniu na Mokotowie. O zaręczynach rozmawialiśmy od dawna, chociaż zwykle kończyło się na żartach przy śniadaniu albo pytaniach mojej mamy, czy mamy już jakieś plany. Nie potrzebowałam wielkiego wesela ani pierścionka za cenę samochodu. Mówiłam mu tylko, że chcę wreszcie wiedzieć, że patrzymy w tę samą stronę.

Naszą rocznicę zaplanował sam. Zarezerwował stolik w małej restauracji, do której chodziliśmy kiedyś po pracy na makarony, jeszcze zanim zamieszkaliśmy razem. Byłam nawet trochę zdziwiona, że pamiętał, który stolik lubię, ten przy oknie, z widokiem na mokry chodnik i przystanek tramwajowy.

Przy deserze Bartek dziwnie długo mieszał łyżeczką w kawie. Potem wstał, obszedł stolik i uklęknął tak nagle, że kelnerka zatrzymała się obok z dzbankiem wody. Otworzył małe granatowe pudełko, a ja zobaczyłam złoty pierścionek z drobnym brylantem.

„Powiedziałam tak, choć pierścionek zsuwał mi się z palca”

Pamiętam, że powiedziałam „tak” chyba dwa razy, bo za pierwszym razem głos ugrzązł mi w gardle. Bartek założył mi pierścionek, a ja zaczęłam się śmiać i wycierać oczy serwetką. Był trochę za luźny, przesuwał się po palcu aż do kostki, ale wtedy wydawało mi się to drobiazgiem.

Bartek spojrzał na moją dłoń i powiedział, że rano możemy oddać pierścionek do zmniejszenia. „To kwestia chwili” rzucił, jakby mówił o skróceniu spodni. Nie pytałam, czemu nie dopilnował rozmiaru wcześniej, bo kelnerka przyniosła nam prosecco, a przy sąsiednim stoliku ktoś zaczął klaskać.

Zrobiłam zdjęcie dłoni na tle talerzyka po tiramisu i wrzuciłam je na Instagram. Telefon od razu zawibrował od serduszek i wiadomości. Moja siostra napisała: „W końcu!”, a koleżanka z pracy wysłała trzydzieści emotikonów. Bartek siedział naprzeciwko i wyglądał na zadowolonego.

„W środku był grawer: Agata”

W domu nalałam płyn do demakijażu na wacik i stanęłam przed lustrem. Pierścionek ciągle mi przeszkadzał, więc zdjęłam go ostrożnie i położyłam na pralce. Kiedy podniosłam go, żeby przyjrzeć się brylantowi pod światło, zauważyłam coś po wewnętrznej stronie obrączki.

Najpierw pomyślałam, że to znak jubilera albo data, tylko światło było zbyt słabe. Przetarłam metal ręcznikiem i przysunęłam pierścionek bliżej lampy nad lustrem. Litery były małe, ale wyraźne: „Agata”.

Usiadłam na zamkniętej klapie sedesu, nadal trzymając go między palcami. O Agacie wiedziałam. Bartek był z nią zaręczony kilka lat przed naszym poznaniem, ich zdjęcia dawno zniknęły z jego profilu, a on mówił o tym rozstaniu krótko i bez szczegółów. Nie spodziewałam się tylko, że zobaczę jej imię w swoim pierścionku.

„Bartek nawet nie próbował udawać, że to pomyłka”

Wyszłam do salonu z pierścionkiem zaciśniętym w dłoni. Bartek siedział na kanapie, oglądał coś na laptopie i jadł resztkę ciasta z pudełka na wynos. Kiedy stanęłam przed nim, podniósł wzrok, ale od razu spojrzał na moją dłoń.

Pokazałam mu grawer i zapytałam, dlaczego jest tam imię Agaty. Przez kilka sekund poprawiał poduszkę za plecami, jakby wybierał słowa. W końcu powiedział, że Agata oddała mu pierścionek po ich rozstaniu. Trzymał go w szufladzie, bo szkoda było wyrzucać złoto.

- Przecież sama mówiłaś, że nie musi być drogi. Chciałem zeszlifować grawer u jubilera, ale nie zdążyłem przed rocznicą.

Patrzyłam na niego i nie umiałam połączyć tej odpowiedzi z człowiekiem, który godzinę wcześniej klęczał przede mną w restauracji. Nie chodziło nawet o cenę. Chodziło o to, że wiedział, co jest w środku, zamknął pudełko i podał mi je przy ludziach.

„Znajomy Bartka rozpoznał pierścionek”

Bartek powtarzał, że przesadzam, bo przecież pierścionek można poprawić. Mówił spokojnym tonem, tym samym, którego używa, kiedy tłumaczy mi, że niepotrzebnie denerwuję się rachunkami albo terminami. Zaproponował, że w sobotę pojedziemy do jubilera i za tydzień grawer z imieniem Agaty zniknie.

Usiadłam przy stole i odruchowo otworzyłam Instagram. Pod zdjęciem było już kilkadziesiąt komentarzy. Zauważyłam też wiadomość od znajomego Bartka ze studiów, który znał Agatę. Napisał tylko: „Ładny pierścionek, skądś go kojarzę”, a ja poczułam, jak robi mi się gorąco.

Nie odpisałam nikomu. Zdjęcia też nie usunęłam, choć przez chwilę trzymałam palec nad ekranem. Bałam się, że jeśli je skasuję, będę musiała przyznać przed sobą, że jedna kolacja, na którą czekałam tyle czasu, zamieniła się w coś, czego nie chcę nikomu pokazywać.

„Pudełko zostało na szafce nocnej”

Tej nocy Bartek spał odwrócony do ściany. Przed zaśnięciem rzucił jeszcze, że rano spojrzę na to inaczej. Ja długo leżałam obok, słysząc lodówkę w kuchni i pojedyncze samochody pod oknem. Pierścionek włożyłam z powrotem do granatowego pudełka, ale nie zamknęłam go od razu.

Rano Bartek przypomniał, że zadzwoni do jubilera i umówi wizytę na sobotę. Odpowiedziałam, że może zadzwonić. Nie powiedziałam jednak, że nie wiem, czy chcę potem odebrać ten sam pierścionek, tylko bez imienia Agaty w środku.

Pudełko nadal leży na mojej szafce nocnej, obok kremu do rąk i książki, której od kilku dni nie mogę skończyć. Z zewnątrz wszystko wygląda dokładnie tak, jak powinno po zaręczynach. Tylko kiedy patrzę na granatowe wieczko, przypominam sobie, jak łatwo Bartek uznał, że wystarczy zeszlifować grawer i dać mi pierścionek po Agacie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.