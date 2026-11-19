Łukasz od pół roku zapuszcza włosy i brodę, która nie zawsze wygląda równo

Teresa przy niedzielnym obiedzie sugeruje, że zięć wygląda jak bezdomny

W pracy Łukasz dostaje 150 zł z kąśliwym tytułem przelewu

Teściowa pisze na rodzinnej grupie, że dała zięciowi pieniądze na fryzjera

Karolina nie odpisuje na grupie, a później prosi Łukasza, żeby nie robił awantury przed chrztem

„Przy stole usłyszałem, że na zdjęciach mam wyglądać porządnie”

Mam trzydzieści pięć lat, pracuję jako kierownik zmiany w magazynie i od trzech miesięcy prawie nie przesypiam nocy. Franek budzi się po kilka razy w nocy, Karolina karmi go, a ja noszę małego po mieszkaniu i udaję, że rano będę świeży. Przy takim niewyspaniu nie zastanawiałem się codziennie, czy moja broda komuś w rodzinie przeszkadza.

Broda rosła mi od wiosny, włosy też przestałem obcinać krótko. Nie będę kłamał, czasem jeden bok odstaje bardziej niż drugi, zwłaszcza po nocnej zmianie. Karolina żartowała, że wyglądam jak drwal, ale mówiła to, kiedy siedzieliśmy na kanapie, a Franek spał jej na brzuchu.

W niedzielę pojechaliśmy na obiad do pani Teresy. Na stole stał rosół, pieczone udka i sernik przykryty folią, żeby szwagier nie podjadał przed obiadem. Teściowa od początku była w dobrym humorze. Dokładała się do przyjęcia po chrzcie w restauracji i było widać, że lubi mieć wszystko pod kontrolą.

„Broda zostaje”, powiedziałem Teresie

Kiedy Karolina poszła do drugiego pokoju przewinąć Franka, Teresa spojrzała na mnie znad filiżanki. Powiedziała, że na zdjęciach z chrztu powinienem wyglądać porządnie, a nie jak bezdomny spod sklepu. Jej brat parsknął śmiechem, choć zaraz spuścił wzrok na talerz.

Zaśmiałem się, bo wydawało mi się, że łatwiej będzie obrócić to w żart. Odpowiedziałem jej: „Spokojnie, broda zostaje, tylko ją ogarnę”. Teresa pokiwała głową w taki sposób, jakby właśnie usłyszała, że zamierzam przyjść do kościoła w klapkach.

Potem zaczęła mówić o zdjęciach, o rodzinie z jej strony i o tym, że chrzest jest raz. Siedziałem z widelcem w ręku i nagle przestał mi smakować sernik. Nie chciałem robić sceny przy Karolinie i jej rodzinie, więc po prostu zmieniłem temat na restaurację.

„W pracy dostałem przelew od teściowej”

W poniedziałek miałem ranną zmianę. Sprawdzałem braki na magazynie, kiedy bank wysłał mi powiadomienie o przelewie. Najpierw pomyślałem, że to zwrot za coś, o czym zapomniałem.

Kwota wynosiła 150 zł, a nadawcą była Teresa. Znała mój numer konta, bo zimą oddawałem jej pieniądze za wózek kupiony na promocji. Otworzyłem szczegóły przelewu od razu, jeszcze na magazynie.

W tytule przeczytałem: „Na fryzjera i golenie. Żebyś na chrzcinach wyglądał po ludzku”. Przez chwilę tylko patrzyłem na ekran, aż kolega z drugiej zmiany zapytał, czy coś się stało. Schowałem telefon do kieszeni i powiedziałem tylko, że dostałem dziwny przelew.

„Ten przelew nie dawał mi spokoju”

Przez resztę dnia ten przelew wracał mi do głowy przy każdej zwykłej czynności. Przyjmowałem dostawę, podpisywałem dokumenty, dzwoniłem do chłopaków z rampy, a przed oczami miałem jedno zdanie z aplikacji. Nie chodziło nawet o te 150 zł. Chodziło o to, co Teresa chciała mi tym powiedzieć.

Chodziło o to, że ktoś nie zapytał, czy chcę cokolwiek zmieniać. Teresa po prostu uznała, że skoro dorzuca się do obiadu po chrzcie, może też decydować o tym, jak mam wyglądać. A ja miałem się uśmiechnąć, pójść się ogolić i podziękować.

Wieczorem pokazałem Karolinie ekran telefonu. Karmiła Franka, więc odczytała tytuł przelewu bez słowa i tylko poprawiła Frankowi kocyk. Po chwili powiedziała cicho, że jej mama pewnie chciała dobrze, ale mogła to napisać inaczej.

„Teściowa napisała o przelewie na rodzinnej grupie”

Myślałem, że na tym się skończy, dopóki nie zajrzałem na rodzinnego WhatsAppa. Teresa wrzuciła tam wiadomość: „Dałam Łukaszowi na fryzjera, więc w końcu będą ładne zdjęcia z chrztu”. Pod spodem pojawiły się uśmiechnięte emotki od dwóch ciotek i brat Karoliny.

Karolina też była w tej grupie, ale nie napisała nic. Siedziała obok mnie na kanapie, a telefon leżał ekranem do dołu na jej kolanie. Franek zasnął w łóżeczku, w mieszkaniu buczała zmywarka, a mnie te kilka emotek wkurzyło bardziej, niż się spodziewałem.

Zapytałem Karolinę, czy naprawdę nie widzi w tym nic dziwnego. Odpowiedziała, że widzi, tylko błagała, żebym nie robił afery dwa tygodnie przed chrztem. Pomyślałem wtedy, że dla niej afera zacznie się dopiero wtedy, gdy odpiszę jej mamie, a nie wtedy, gdy jej mama robi ze mnie żart przed całą rodziną.

„Nie wiem, czy oddać jej te pieniądze”

Nie odpisałem Teresie tego wieczoru. Nie oddałem też przelewu, choć kilka razy wszedłem w aplikację i miałem już wpisaną kwotę i numer konta. W tytule chciałem wpisać coś równie złośliwego, ale kasowałem kolejne wersje, bo każda brzmiała dziecinnie.

Brody nie zgoliłem, ale następnego dnia przyciąłem ją sam przed lustrem. Jeden bok nadal wyszedł trochę krótszy, bo Franek zaczął płakać akurat wtedy, gdy trzymałem trymer przy policzku. Karolina spojrzała na mnie i powiedziała, że teraz wyglądam normalnie, co zabrzmiało prawie jak komplement.

Sto pięćdziesiąt złotych dalej leży na moim koncie, a do chrztu zostały już tylko dwa tygodnie. Czasem patrzę na ten przelew i zastanawiam się, czy naprawdę przesadzam, skoro sam wiem, że moja broda nie jest idealna. Potem przypominam sobie rodzinne emotki i znów myślę, żeby oddać Teresie te pieniądze.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.