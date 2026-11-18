Marta wraca z pracy i zastaje Kubę z tabletem tuż przed kolacją

Sześcioletni Kuba mówi matce, że w ich domu rządzi babcia

Grażyna podważa zasady Marty, choć trzy razy w tygodniu odbiera wnuków z przedszkola

Teściowa zdradza, że Paweł prosił ją, by odpuszczała chłopcom, kiedy Marty nie ma w domu

Marta nie wie, czy dalej korzystać z pomocy teściowej, skoro jej zdanie w domu przestaje się liczyć

„U babci wolno” słyszałam częściej, niż chciałam przyznać

Mam trzydzieści cztery lata, pracuję w biurze rachunkowym i do domu docieram najczęściej kilka minut po siedemnastej. Kuba ma sześć lat, Antek trzy, więc po całym dniu wśród liczb marzę zwykle tylko o ciepłej kolacji i półgodzinie bez krzyków. Trzy razy w tygodniu chłopców odbiera z przedszkola moja teściowa, Grażyna. W pozostałe dni chłopców odbiera Paweł, bo częściej może wyjść wcześniej z pracy.

Grażyna przychodziła do naszego mieszkania z chłopcami, dawała im podwieczorek i czekała na mnie. Byłam jej za to naprawdę wdzięczna, bo bez tej pomocy musiałabym szukać płatnej opiekunki albo ograniczyć godziny w pracy. Nie wypominała mi tej pomocy, przynajmniej nie wprost. Powtarzała, że wnuki są od rozpieszczania.

Z czasem zaczęły mnie drażnić drobiazgi, których niby nie wypadało zauważać. Wchodziłam do kuchni, a na stole leżał papierek po czekoladzie, chociaż ustaliliśmy, że słodycze są tylko w weekend. Słyszałam też, jak Grażyna mówi do Kuby: „Mama przesadza, ale nie mów jej, że ci dałam”. Mówiła to półżartem, takim tonem, który dzieci biorą całkiem serio.

„Przecież to tylko pół godziny bajki”

Nie mam w domu wojskowego regulaminu. Chłopcy mogą biegać po mieszkaniu, robić fort z koców i czasem jedzą naleśniki na kolację, kiedy nie mam już siły gotować. Pilnuję tylko kilku rzeczy, które wydają mi się rozsądne. Bajki mają trwać najwyżej trzydzieści minut, a słodycze nie powinny zastępować normalnego jedzenia.

Kiedy próbowałam rozmawiać o tym z Pawłem, wzdychał i mówił, że jego mama pomaga nam za darmo. Dodawał, że babcia ma prawo rozpieszczać wnuki, bo przecież nie widuje ich codziennie. Zawsze brzmiało to tak, jakbym czepiała się kobiety, która niesie nam ratunek. Więc milczałam, a potem sprzątałam klocki i wyjmowałam papierki po cukierkach z kieszeni kurtek.

We wtorek zadzwoniłam do domu przed wyjściem z biura. Grażyna odebrała szybko i powiedziała, że chłopcy są grzeczni, a Antek właśnie skończył zupę. W tle słyszałam melodyjkę z jakiejś gry, ale uznałam, że może Kuba oglądał coś chwilę po przedszkolu. Nie chciałam robić kontroli przez telefon.

„Jakbym zabrała mu coś należnego”

Weszłam do mieszkania z torbą zakupów i od razu zobaczyłam niebieskie etui na kuchennym stole. Kuba siedział na krześle, wpatrzony w ekran, a obok stygnęły jego kluski z sosem. Grażyna kroiła Antkowi jabłko i powiedziała tylko, że Kuba miał ciężki dzień w przedszkolu. Dochodziła osiemnasta.

Zdjęłam płaszcz, podeszłam do stołu i spokojnie wyjęłam tablet z rąk syna. Odłożyłam go na najwyższą półkę kuchennej szafki, tam, gdzie dzieci nie sięgają nawet po taborecie. Powiedziałam Kubie, że przed kolacją nie ma ekranu, a po jedzeniu możemy porozmawiać o bajce na jutro. Przez moment liczyłam, że po prostu się naburmuszy i usiądzie nad talerzem.

Kuba zerwał się tak gwałtownie, że krzesło zarysowało płytki. Miał czerwone policzki i zaciśnięte pięści, choć zwykle nie reaguje aż tak. Spojrzał na Grażynę, nie na mnie. Wtedy krzyknął:

- Babcia i tak mi odda, bo w naszym domu rządzi babcia!

„Grażyna nie zaprzeczyła”

W kuchni zrobiło się cicho, nawet Antek przestał chrupać jabłko. Czekałam, aż Grażyna powie Kubie, że nie wolno tak mówić do mamy. Ona tylko poprawiła rękaw swetra i spojrzała na mnie z miną, jakby chłopiec powtórzył coś niezbyt eleganckiego, ale w gruncie rzeczy prawdziwego. Potem powiedziała, że dzieci czasem palną, co im ślina na język przyniesie.

Nie podniosłam głosu. Kazałam Kubie usiąść, zjeść choć kilka klusek i przeprosić za krzyk. Przeprosił tak cicho, że prawie go nie usłyszałam, a po chwili zapytał babcię, czy może dostać deser. Grażyna odparła, że zobaczy, co da się zrobić, i posłała mi wymowne spojrzenie.

Stałam przy blacie, przekładając zakupy z torby do lodówki, choć ręce mi się trzęsły. Mleko postawiłam obok warzyw, a jogurty wcisnęłam za masło. Wiedziałam, że nie chodzi tylko o tablet. Kuba był pewien, że moje słowo można obejść, jeśli odpowiednio długo będzie patrzył na babcię.

W przedpokoju usłyszałam, co Paweł mówi o mnie swojej matce

Kiedy chłopcy poszli do pokoju budować garaż z klocków, Grażyna zaczęła się ubierać. Stała w przedpokoju przy lustrze, wkładała buty i szukała kluczy w dużej brązowej torebce. Pomyślałam, że jeśli znowu przemilczę sprawę, jutro będzie dokładnie tak samo. Powiedziałam więc, najspokojniej jak umiałam, że proszę ją, by nie mówiła przy chłopcach, że mama przesadza.

Grażyna wyprostowała się i nie wyglądała na zaskoczoną. Powiedziała, że przecież nie wymyśliła sobie tego sama. Według niej Paweł nieraz skarżył się, że jestem dla chłopców za surowa i prosił ją, by trochę odpuszczała, kiedy mnie nie ma. Mówiła to bez złości, prawie rzeczowo, jakby przekazywała informację o zmianie godzin autobusu.

- On się o dzieci martwi, Marta. Mówi, że u ciebie wszystko jest zakazane.

Poczułam, że robi mi się gorąco, mimo że w przedpokoju ciągnęło od niedomkniętego okna. Nie odpowiedziałam od razu. Przypomniałam sobie kilka wieczorów, gdy Paweł mówił, że Kuba jest marudny, a ja odpowiadałam, że może jest po prostu zmęczony ekranem. Najwyraźniej zamiast powiedzieć mi wprost, co myśli, rozmawiał o tym z matką. Grażyna wyszła po chwili, zostawiając po sobie zapach perfum i mokre ślady butów na wycieraczce.

„Babcia dalej odbiera chłopców”

Wieczorem czekałam, aż Paweł wróci, a tablet nadal leżał wysoko na półce. Kuba już o niego nie pytał, bawił się z Antkiem samochodami, jakby nic wielkiego się nie stało. Ja za to co kilka minut zerkałam na telefon. Chciałam napisać Pawłowi wiadomość, ale każda brzmiała jak pretensja.

Kiedy w końcu mu powiedziałam, najpierw zaprzeczył, a potem stwierdził, że pewnie kiedyś wspomniał mamie o moich zasadach. Dodał, że robię z igły widły i że jego mama chce dla dzieci dobrze. Nie przeprosił za to, że ustalał coś z nią za moimi plecami. Stał przy zlewie i mył kubek, nie patrząc na mnie.

Grażyna nadal odbiera chłopców trzy razy w tygodniu, bo na razie nie mamy innego rozwiązania. Zostawiam jej rano klucze i listę rzeczy do zabrania z przedszkola, tak jak wcześniej. Tyle że po powrocie odruchowo sprawdzam, czy na stole nie ma słodyczy, a tablet chowam do szafki w sypialni. Najgorsze jest to, że czasem sama zastanawiam się, czy naprawdę jestem za surowa, czy Paweł po prostu łatwiej rozmawia o naszych dzieciach ze swoją matką niż ze mną.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.