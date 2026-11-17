Ewa od lat piecze dla bliskich, choć Darek nazywa to hobby dla emerytek

Córka wrzuca zdjęcia tortów na osiedlową grupę, a Ewa dostaje pierwsze zamówienia

Nowy mikser za 1800 zł sprawia, że Darek żąda połowy zarobków z tortów

Mąż bierze zaliczkę za tort od kolegi i przekazuje mu numer Ewy

Ewa piecze tort dla syna kolegi Darka i sama odbiera resztę zapłaty

„Darek nazywał moje torty hobby dla emerytek”

Pracuję w urzędzie gminy od osiemnastego roku życia. Po pracy wracałam do domu, robiłam obiad, sprawdzałam z Mają lekcje, a późnym wieczorem wyciągałam formy i masło z lodówki. Pieczenie było jedyną rzeczą, przy której nie patrzyłam co chwilę na zegarek.

Na rodzinne uroczystości zawsze przynosiłam sernik, makowiec albo tort. Ciotki prosiły o przepis, dzieci wybierały dekoracje, a ja cieszyłam się, kiedy ktoś prosił o dokładkę. Darek zwykle kręcił głową i mówił, że znowu marnuję pół soboty na stanie przy piekarniku.

Najczęściej rzucał to niby żartem, przy stole albo wtedy, gdy odmierzałam mąkę. Patrzył w telefon i mówił: „Hobby dla emerytek”. Nie kłóciłam się, bo wiedziałam, że za chwilę usłyszę, iż nie mam dystansu.

„Maja wrzuciła zdjęcia tortu na osiedlową grupę”

W maju zrobiłam tort dla koleżanki Mai z klasy, z malinowym kremem i małymi bezami na górze. Zanim dziewczynka przyszła go odebrać, moja córka zrobiła kilka zdjęć przy oknie. Wieczorem powiedziała, że wrzuciła je na osiedlową grupę na Facebooku.

Następnego dnia napisała do mnie pani z sąsiedniej ulicy, pytając o tort na chrzciny. Potem odezwała się kolejna osoba, a później znajoma znajomej. Za prostsze torty brałam dwieście złotych, za większe, z dekoracją i dostawą, czasem trzysta.

Nie były to wielkie pieniądze. Pieniądze wkładałam do koperty w szufladzie pod ściereczkami. Wydawałam je na rachunki, składniki do tortów i korepetycje Mai z matematyki. Darkowi nie podawałam kwot, bo już wyobrażałam sobie jego komentarze o cukrze, prądzie i mojej wielkiej karierze cukierniczej.

„Zobaczył mikser i zażądał połowy pieniędzy”

Po kilku miesiącach miałam dość ubijania kremów starym ręcznym mikserem. Silnik grzał się po kilku minutach, a ja trzymałam urządzenie tak długo, że drętwiała mi dłoń. W sobotę pojechałam do sklepu i kupiłam mikser planetarny za 1800 zł.

Postawiłam pudełko na kuchennym blacie, bo chciałam pokazać mikser Mai. Darek wrócił z zakupami, zatrzymał się w drzwiach i od razu zapytał, ile kosztował. Gdy odpowiedziałam, parsknął krótko, ale tym razem nie było w tym żartu.

Powiedział, że skoro piekę w naszej kuchni, używam naszego prądu i trzymam produkty w naszej lodówce, połowa pieniędzy z każdego tortu należy się jemu. Stałam z ręką na kartonie i przez chwilę myślałam, że źle usłyszałam. Przecież przez te wszystkie miesiące ani razu nie zapytał, czy nie brakuje mi składników, ani nie umył po mnie nawet jednej miski.

„Powiedział, że w małżeństwie wszystko jest wspólne”

Próbowałam mówić spokojnie. Przypomniałam mu, że z pieniędzy za torty opłaciłam Mai korepetycje i kilka rachunków, gdy pod koniec miesiąca zaczynało nam brakować pieniędzy. Darek wzruszył ramionami i stwierdził, że właśnie dlatego powinnam wszystko z nim rozliczać.

Usiadł przy stole, obierał jabłko i nawet na mnie nie spojrzał. Powiedział, że ja też korzystam z jego pensji, więc nie powinnam robić tajemnicy z koperty w szufladzie. Może brzmiałoby rozsądnie, gdyby przez tyle lat nie uważał mojego pieczenia za stratę czasu.

Maja weszła wtedy po wodę i od razu poczuła, że w kuchni jest napięcie. Zapytała cicho, czy coś się stało, ale Darek odpowiedział za mnie, że rozmawiamy o domowych wydatkach. Widziałam, jak córka zerka na mikser, a potem szybko znika w swoim pokoju.

„Kolega Darka zapłacił za tort, którego nie zamawiałam”

Kilka dni później zadzwonił obcy numer. Mężczyzna przedstawił się jako Tomek, kolega Darka z pracy, i zapytał, czy tort na sobotę będzie gotowy. Przez moment sądziłam, że pomylił numer, bo w moim kalendarzu nie było żadnego Tomka.

Powiedział, że Darek wziął od niego 150 zł zaliczki na tort dla syna, który kończy osiem lat. Dodał, że mąż podał mu mój numer, żebym ustaliła smak i dekorację. Oparłam się o lodówkę, bo zrobiło mi się słabo.

Wieczorem zapytałam Darka, co dokładnie obiecał koledze. Nie zaprzeczał. Stwierdził tylko, że mam wolny termin i że pomógł mi zdobyć klienta. Gdy powiedziałam, że nie jestem jego pracownicą, odpowiedział, że przesadzam o głupie 150 zł.

„Upiekłam tort, ale Darek nie dostał już ani złotówki”

Nie chciałam, żeby ośmiolatek został w swoje urodziny bez tortu przez to, że Darek załatwił sprawę za moimi plecami. Zadzwoniłam do Tomka i zapytałam o ulubione smaki syna. Wybrał czekoladę, wiśnie i dekorację z piłką, więc w piątek wieczorem zaczęłam piec blaty.

W sobotę Tomek przyjechał punktualnie, obejrzał tort i długo się uśmiechał. Powiedziałam mu wprost, że Darek wziął zaliczkę bez mojego uzgodnienia, a resztę proszę zapłacić mnie. Bez dyskusji wyjął pieniądze, policzył je na blacie i podziękował.

Darek stał wtedy w przedpokoju i milczał. O 150 zł nie wspomniał ani słowem, jakby temat sam miał zniknąć razem z pudełkiem po torcie. Mikser nadal stoi na kuchennym blacie. A ja wciąż nie wiem, czy Darek naprawdę wierzy, że w małżeństwie wszystko jest wspólne, czy po prostu chce zarabiać na mojej pracy.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.