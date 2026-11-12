Teściowa wysłała synowej SMS-a, który był do córki. „Napisała w nim, że znowu przytyłam”

Po rodzinnym obiedzie Marta dostaje wiadomość teściowej, która miała trafić do jej szwagierki

Halina pisze, że Marta znowu przytyła i że Paweł powinien z nią porozmawiać

Paweł przyznaje, że matka rozmawiała z nim o tym jeszcze w kuchni

Paweł przyznaje, że przytaknął matce, żeby mieć spokój

Marta nie odpisuje teściowej, ale najbardziej boli ją zachowanie męża

„Halina dołożyła mi sernik”

Mam trzydzieści cztery lata, od ośmiu jestem żoną Pawła i od sześciu lat noszę w torbie chusteczki, zapasowe ubrania dzieci i okruszki. Po drugiej ciąży zostało mi kilkanaście kilogramów. Nie umiem ich zrzucić między pracą, przedszkolem, chorobami dzieci i wieczornym praniem. Nie potrzebuję lustra ani komentarzy, żeby o tym wiedzieć.

W niedzielę pojechaliśmy do rodziców Pawła na obiad. Halina jak zwykle ugotowała za dużo: rosół, schabowe, buraczki i sernik z brzoskwiniami. Przywitała mnie pocałunkiem w policzek i od razu powiedziała, że świetnie wyglądam, choć miałam na sobie rozciągnięty sweter po całym poranku z dziećmi.

Po obiedzie zjadłam dwa kawałki sernika. Przy drugim zaśmiałam się, że od jutra przechodzę na dietę, ale najpierw muszę dojeść to, co Halina zapakuje nam do domu. Teściowa uśmiechnęła się szeroko i powiedziała, że przy dwójce dzieci każdej matce przydałaby się dieta. Potem dołożyła mi na talerz pół brzoskwini.

„Wiadomość zaczynała się od słów: Aniu, widziałaś”

Wieczorem dzieci zasnęły szybciej niż zwykle, a ja stałam w kuchni i przekładałam niedojedzone ziemniaki do pojemnika. Telefon leżał obok czajnika. Kiedy ekran się rozświetlił, zobaczyłam, że pisze Halina. Odruchowo pomyślałam, że pewnie pyta, czy dojechaliśmy.

Otworzyłam SMS-a i przeczytałam: „Aniu, widziałaś, jak Marta znowu przytyła? Paweł powinien jej w końcu coś powiedzieć, bo ona chyba nie widzi, co się z nią dzieje”. Przez chwilę patrzyłam tylko na pierwsze słowa. Ania to siostra Pawła. Od razu wiedziałam, że ta wiadomość nie była dla mnie.

Przeczytałam wiadomość drugi raz, wolniej, jakby przy kolejnym podejściu miały pojawić się inne litery. Nie umiałam sobie przypomnieć, po co właściwie trzymam w ręku plastikowy pojemnik. W końcu postawiłam go na blacie i zrobiłam zrzut ekranu.

„Pomyślałam, że to głupi żart”

Halina nigdy nie powiedziała mi wprost, że jestem gruba. Przeciwnie, przy każdej okazji chwaliła moje ciasto, pytała, czy nie jestem przemęczona, i wciskała mi dokładkę. Czasem kupowała mi bluzkę na urodziny, zawsze o rozmiar większą, ale tłumaczyła, że w luźnych rzeczach jest wygodniej.

Usiadłam przy kuchennym stole i ułożyłam w głowie chyba dziesięć odpowiedzi. Jedna była złośliwa, druga przesadnie spokojna, trzecia kończyła się pytaniem, czy mam jej odesłać mój aktualny rozmiar. Żadnej nie wysłałam, bo widziałam przed oczami jej twarz z obiadu i ten uprzejmy uśmiech, kiedy podawała mi sernik.

Paweł wyszedł spod prysznica, wycierał włosy ręcznikiem i od razu zapytał, czemu siedzę po ciemku. Podałam mu telefon bez słowa. Przesunął palcem po ekranie, przeczytał wiadomość raz, a potem odłożył komórkę tak ostrożnie, jakby była gorąca.

„Paweł przyznał, że mama mówiła mu o tym w kuchni”

Najpierw powiedział, że mama na pewno wysłała to przypadkiem i że głupio wyszło. Zapytałam go, czy tylko tyle ma do powiedzenia. Wtedy zaczął patrzeć na kubek stojący przy jego łokciu, a nie na mnie, i już wiedziałam, że w tej historii jest jeszcze coś.

W końcu przyznał, że Halina zagadnęła go w kuchni, kiedy ja pomagałam jego ojcu szukać pilota do telewizora. Powiedział, że Halina martwi się o mnie i że powinien ze mną porozmawiać. Paweł pokiwał głową, żeby mieć spokój, a potem wrócił do stołu i poprosił mnie, żebym spróbowała sernika.

Poczułam, jak robi mi się gorąco aż pod włosami. Nie chodziło nawet o słowa jego matki. Bolało mnie bardziej to, że Paweł je usłyszał i nic nie powiedział. Paweł siedział obok, słyszał to wszystko, i uznał, że najwygodniej będzie nic nie powiedzieć.

„Prosił, żebym nie robiła afery o jednego SMS-a”

Paweł powiedział, że zna swoją mamę i że ona pewnie naprawdę się martwi, tylko nie potrafi dobierać słów. Prawie się roześmiałam, bo Halina przez lata dobierała słowa przy mnie perfekcyjnie. Tyle że miłe słowa mówiła przy mnie, a prawdę o mnie pisała swojej córce.

- Nie rób z tego afery, dobrze? Jutro pewnie przeprosi, a potem będzie jeszcze gorzej między wami

Spojrzałam na niego i zapytałam, co mogłoby być gorsze od siedzenia przy rodzinnym stole, kiedy jego matka uważa, że powinien mnie naprawić. Nie odpowiedział. Wyjął tylko telefon z kieszeni i przez moment obracał go w dłoni, jakby szukał na nim właściwego zdania.

„Nie odpisałam Halinie ani słowa”

Następnego ranka Halina wysłała krótką wiadomość: „Marta, bardzo przepraszam, to nie było do ciebie”. Nie było tam ani słowa o tym, że napisała coś okrutnego. Było tylko wyjaśnienie pomyłki, jakby problemem był źle wybrany kontakt, a nie to, co naprawdę o mnie myśli.

Nie odpisałam. Usunęłam tylko powiadomienie, ale zrzut ekranu zostawiłam w telefonie, choć sama nie wiedziałam po co. Może dlatego, że przez kilka godzin sama próbowałam sobie wmówić, iż przesadzam, a ten ekran przypominał mi, że przeczytałam dokładnie to, co przeczytałam.

Wieczorem Paweł zapytał, czy pojedziemy do jego rodziców za tydzień, bo ojciec planuje grill. Powiedziałam, że nie wiem, i wróciłam do składania dziecięcych ubrań. Najbardziej bolało mnie nie to, że Halina wysłała ten SMS, tylko to, że Paweł przytaknął jej w kuchni, żeby mieć spokój.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.