Kuzynka odesłała jej kopertę po weselu. „Dopisała, ile kosztował talerzyk”

Kasia i jej mąż dali kuzynce 500 zł, choć ledwo spinają domowy budżet

Tydzień później Kasia znalazła w skrzynce tę samą kopertę z pieniędzmi

Na kartce z życzeniami dopisała: „Talerzyk kosztował 390 zł od osoby”

Kasia odnalazła zeszyt ze swojego wesela i sprawdziła, ile kiedyś dała jej kuzynka

Wpis sprzed dziesięciu lat przypomniał jej, że Marta sama kiedyś dała znacznie mniej

„Te 500 zł naprawdę odczuliśmy”

Mam trzydzieści siedem lat, pracuję w sklepie odzieżowym i każdą złotówkę oglądam dwa razy, zanim ją wydam. Z mężem spłacamy kredyt za mieszkanie, mamy dwójkę dzieci i co miesiąc układamy rachunki na stole w kuchni. Od wiosny Paweł zarabia mniej, bo w jego firmie ograniczyli premie.

Gdy przyszło zaproszenie na ślub mojej kuzynki Marty, od razu wiedzieliśmy, że pójdziemy. W dzieciństwie spędzałyśmy razem wakacje u babci, potem nasze drogi trochę się rozeszły, ale na rodzinnych spotkaniach zawsze rozmawiałyśmy normalnie. Nie byłyśmy sobie obce.

Długo zastanawialiśmy się nad kopertą. Paweł powiedział, że 500 zł mocno obciąży nasz budżet, ale nie chciał, żebyśmy dali Marcie kwotę, która wyglądałaby na przypadkową. Schowałam banknoty do białej koperty i dopisałam na kartce życzenia, naprawdę od serca.

„Przed ślubem ciągle mówiła, ile kosztuje wesele”

Samo wesele odbyło się w sali pod miastem. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Na stołach stały kwiaty i świece, a kelnerzy krążyli między gośćmi. Marta miała piękną suknię i przez pierwsze godziny wyglądała na szczęśliwą.

Już przed ślubem kilka razy wspominała w rozmowach, ile kosztuje fotograf, dekoracje i sala. Mówiła o tym tak często, że uznałam, iż po prostu chce się wygadać. Kiwam głową i nie dopytywałam. Każdy organizuje wesele na własne możliwości.

Przy składaniu życzeń podałam jej kopertę razem z bukietem. Uścisnęła mnie, pocałowała w policzek i powiedziała: „Dobrze, że jesteście”. Nie przyszło mi wtedy do głowy, że tydzień później znajdę tę samą kopertę w swojej skrzynce.

„W skrzynce leżała koperta, którą sama zakleiłam”

Po pracy wracałam z zakupami i młodszym dzieckiem, które marudziło, że jest głodne. Otworzyłam skrzynkę, spodziewając się ulotek i rachunków. Na samym wierzchu leżała biała koperta z moim imieniem i nazwiskiem.

Najpierw pomyślałam, że to pomyłka poczty. Potem zobaczyłam małą plamkę po kleju przy zamknięciu i poznałam ją od razu. To była ta sama koperta, którą zaklejałam przy kuchennym stole w piątek przed weselem.

Stanęłam przy skrzynkach i przez chwilę nie mogłam ruszyć się z miejsca. W środku leżało 500 zł, moja kartka z życzeniami i dopisek zrobiony niebieskim długopisem. Marta napisała: „Talerzyk kosztował 390 zł od osoby. Nie musieliście się tak wysilać”.

„Pokazałam Pawłowi kartkę i zamilkłam”

Położyłam zawartość koperty na stole, obok chleba i rachunku za prąd. Paweł wrócił później i najpierw zapytał, czemu dzieci jedzą kolację tak cicho. Pokazałam mu kartkę, nie mówiąc ani słowa.

Przeczytał dopisek dwa razy. Potem odłożył kartkę bardzo ostrożnie, jakby parzyła go w palce, i zapytał, czy może Marta żartowała. Nie umiałam odpowiedzieć, bo nie widziałam w tym ani jednego powodu do żartu.

Przez chwilę wmawiałam sobie, że może źle odczytałam jej intencje. Może chciała oddać pieniądze, bo uznała, że mamy trudniej. Ale wtedy nie dopisywałaby ceny talerzyka, a już na pewno nie użyłaby słów o wysiłku.

„W zeszycie znalazłam wpis o kopercie od Marty”

Wieczorem, gdy dzieci zasnęły, przypomniałam sobie o granatowym zeszycie schowanym w szafie. Po naszym weselu, dziesięć lat temu, zapisywałam w nim, kto przyszedł i ile dał w kopercie. Nie po to, żeby kogokolwiek rozliczać, tylko żeby później wiedzieć, komu podziękować i jak odwdzięczyć się przy okazji.

Siedziałam w sypialni przy lampce i przewracałam kartki. Były tam nazwiska ciotek, koleżanek z pracy i znajomych Pawła, zapisane moim wtedy jeszcze równym pismem. Przy Marcie znalazłam wpis: „Marta i Łukasz, 200 zł”.

Przyszła wtedy z chłopakiem, którego po paru miesiącach już nie było w jej życiu. Nasz obiad kosztował mniej niż jej przyjęcie, to prawda, ale nikt z nas nie traktował gości jak pozycji na rachunku. Patrzyłam na te 200 zł i coraz bardziej się złościłam.

„Wysłałam Marcie zdjęcie starego wpisu”

Następnego dnia zrobiłam zdjęcie jej dopisku i wysłałam Marcie wiadomość. Napisałam, że 500 zł było dla nas dużą kwotą i że nie rozumiem, dlaczego odesłała kopertę z takim komentarzem. Dodałam też zdjęcie strony z zeszytu, bez żadnych dodatkowych uwag.

Odpisała dopiero wieczorem: „Nie chodziło mi o was konkretnie, po prostu byliśmy zawiedzeni kopertami”. Zaraz potem dopisała, że wesele kosztowało ich fortunę. Przeczytałam to kilka razy i odłożyłam telefon ekranem do blatu.

Pieniądze nadal leżą w tej samej kopercie, w szufladzie z dokumentami. Jest mi przykro, bo daliśmy tyle, ile naprawdę mogliśmy, i chcieliśmy zrobić jej przyjemność. Za kilka tygodni mamy rodzinny obiad u cioci. Nie wiem, czy potrafię wtedy spojrzeć Marcie w oczy.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.