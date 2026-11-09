Teściowa kupiła wnukowi telefon. „Wypytuje go przez niego, o co się kłócimy”

Teściowa podarowała Kubie smartfona mimo sprzeciwu jego rodziców

Babcia dzwoniła do wnuka codziennie wieczorem

Po domowej kłótni teściowa powtórzyła Pawłowi słowa Agaty niemal dosłownie

W telefonie znalazła nagranie kłótni i wiadomość babci z prośbą o nagrywanie rodziców

Kuba dostawał dodatki do gry za przesyłanie babci wiadomości

„Teściowa dała Kubie telefon na komunię”

Na komunię Kuby zaprosiliśmy rodzinę do małej restauracji niedaleko kościoła. Były białe obrusy, rosół, ciasto od mojej siostry i zdjęcia robione przez każdego po kolei. Teściowa przyszła ostatnia, z dużą błyszczącą torbą, której Kuba nie spuszczał z oczu.

Kiedy wyjął z pudełka telefon w niebieskim etui, aż podskoczył przy krześle. Paweł spojrzał na mnie, a ja odruchowo zacisnęłam palce na serwetce. Wcześniej ustaliliśmy, że Kuba ma jeszcze czas na własny smartfon. Do szkoły ma blisko, a gdy musi gdzieś zadzwonić, korzysta z mojego starego telefonu.

Teściowa uśmiechnęła się szeroko i powiedziała, że teraz każde dziecko ma telefon, a ona chce mieć kontakt z wnukiem. Przy stole zrobiło się cicho na tyle, że usłyszałam, jak kelner stawia filiżanki na sąsiednim stoliku. Nie chciałam urządzać awantury w dniu komunii, więc tylko powiedziałam, że ustalimy zasady korzystania.

„Babcia dzwoniła do Kuby co wieczór”

Przez pierwsze dni pilnowaliśmy, żeby telefon nie leżał przy łóżku i nie szedł z Kubą do łazienki. Ustaliliśmy godzinę grania, wyłączyliśmy część powiadomień i wpisaliśmy nasze numery jako kontakty alarmowe. Kuba przyjął to bez większego marudzenia, bo i tak najbardziej interesowała go gra, w którą grali koledzy z klasy.

Szybko zauważyłam, że teściowa dzwoni codziennie po kolacji. Zwykle wtedy sprzątałam kuchnię, a Paweł brał prysznic albo oglądał wiadomości. Kuba zamykał się w pokoju, siadał pod biurkiem na dywanie i mówił półgłosem, że u nas wszystko dobrze.

Nie przeszkadzało mi, że babcia chce znać wnuka. Sama dzwoniłam kiedyś do swojej mamy prawie co wieczór, kiedy Kuba był mały. Zaczęło mnie jednak drażnić, że po każdej rozmowie teściowa wysyłała Pawłowi wiadomość z pytaniem, czy naprawdę wszystko u nas w porządku.

„Kłóciliśmy się, gdy Kuba był w swoim pokoju”

Pewnego wieczoru wróciłam później ze sklepu, bo przed zamknięciem klientka zmieniła zdanie co do całego kompletu mebli do salonu. W domu zobaczyłam na blacie rachunek za prąd teściowej i potwierdzenie przelewu z naszego wspólnego konta. To nie był pierwszy raz, ale tym razem kwota była większa niż zwykle.

Zapytałam Pawła w sypialni, dlaczego znowu płaci rachunki swojej mamie, skoro ona ma emeryturę i wynajmuje pokój studentce. Powiedział, że za chłodno podchodzę do pieniędzy jego matki, jakby była mi obca. Mówiłam ciszej niż zwykle, bo Kuba był już w swoim pokoju, ale i tak słyszałam, że mój głos jest ostry i zmęczony.

Powiedziałam Pawłowi, że nie mam pretensji o jednorazową pomoc, tylko o to, że dowiaduję się o przelewach po fakcie. On odwrócił się do szafy i zaczął składać koszulki, jakby rozmowa dotyczyła pogody. W końcu rzucił, że z jego matką zawsze mam jakiś problem, po czym zgasił lampkę.

„Jego matka znała słowa z naszej kłótni”

Następnego dnia rano robiłam Kubie kanapki do szkoły, kiedy Paweł stanął w drzwiach kuchni z telefonem w dłoni. Nie usiadł, nie nalał sobie kawy, tylko patrzył na mnie tak, jakby czekał, aż sama coś powiem. W końcu zapytał, dlaczego mówię, że jego matka wykorzystuje nas finansowo.

Przez chwilę nie wiedziałam, o czym mówi. Po chwili przypomniałam sobie, co powiedziałam Pawłowi poprzedniego wieczoru. Stałam wtedy przy komodzie w sypialni. Zapytałam Pawła, kto mu to powtórzył, a on odpowiedział, że rano dzwoniła jego matka i martwiła się, że podobno robię z niej pasożyta.

Powiedziałam, że drzwi były zamknięte, Kuba był w swoim pokoju, a nikt inny nie powinien tego słyszeć. Paweł wzruszył ramionami i stwierdził, że może Kuba coś usłyszał przez ścianę. Potem dodał, że jego mama tylko się martwi, a ja znowu próbuję zrobić z niej winowajczynię.

„Babcia dostała nagranie naszej kłótni”

Po południu Kuba zostawił telefon na kanapie, bo poszedł do kolegi z klatki obok. Nie planowałam go przeglądać, ale zobaczyłam na ekranie świeże powiadomienie od babci. Brzmiało: „Pamiętaj, napisz, jak mama znowu będzie krzyczeć na tatę”.

Usiadłam z tym telefonem przy kuchennym stole i przez kilka minut tylko patrzyłam na niebieskie etui. W rozmowie były krótkie wiadomości Kuby, czasem jedno zdanie, czasem emotikona. Między nimi znalazłam nagranie głosowe z poprzedniego wieczoru. Wyraźnie było na nim słychać mnie i Pawła.

Kiedy Kuba wrócił, zapytałam spokojnie, dlaczego wysłał babci nagranie. Najpierw spuścił głowę, a potem powiedział, że babcia prosiła, żeby czasem włączał nagrywanie, gdy się kłócimy. Dodał też, zupełnie rzeczowo, że za takie wiadomości kupuje mu dodatki do gry.

„Najbardziej zabolało mnie, że Kuba nie widział w tym nic złego”

Wieczorem położyłam telefon na stole między mną a Pawłem i otworzyłam rozmowę z jego matką. Paweł przeczytał wiadomości dwa razy, potem włączył nagranie i ściszył je niemal od razu. Przez moment wyglądał, jakby chciał nadal powiedzieć, że to tylko troska, ale słowa nie chciały mu przejść przez gardło.

Zadzwonił do matki przy mnie. Usłyszałam, jak mówi, że nie będzie więcej wypytywać Kuby o nasze sprawy i że nie wolno jej prosić go o nagrywanie czegokolwiek w domu. Teściowa tłumaczyła, że chciała tylko wiedzieć, czy wnuk jest bezpieczny, ale Paweł tym razem nie dał jej się zagadać.

Telefon leży teraz w szufladzie w kuchni, wyłączony, a Kuba pyta codziennie, kiedy mu go oddamy. Nie umiem jeszcze odpowiedzieć. Najbardziej boli mnie nie samo nagranie ani nawet słowa teściowej. Boli mnie to, że mój syn nagrał naszą kłótnię i nie widział w tym nic złego, bo liczył na nowy dodatek do gry.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.