Mąż namówił żonę na terapię małżeńską. „Terapeutką okazała się jego była dziewczyna”

Magda zgadza się na terapię, licząc, że Tomek wreszcie przestanie uciekać w pracę

Tomek sam wybiera gabinet i umawia wszystkie spotkania w centrum miasta

Terapeutka częściej pyta Magdę o pretensje niż o nieobecność jej męża

Na czwartym spotkaniu terapeutka wspomina, jaki Tomek był na studiach

W samochodzie Tomek przyznaje, że terapeutka była jego dziewczyną przez dwa lata

„Tomek sam zaproponował terapię, więc chciałam mu uwierzyć”

Przez większość naszego małżeństwa Tomek był człowiekiem, który unikał trudnych rozmów. Gdy pytałam, czemu znowu wrócił po dziewiętnastej, mówił, że mam pretensje o wszystko. Gdy prosiłam, żeby odłożył telefon podczas kolacji, wzruszał ramionami i twierdził, że przecież siedzi obok nas.

Ja pracowałam od ósmej do szesnastej w urzędzie, odbierałam dzieci ze szkoły i przedszkola, robiłam zakupy, pilnowałam zeszytów oraz prania. Nie byłam święta, potrafiłam marudzić i podnosić głos. Tyle że coraz częściej łapałam się na tym, że kłócę się z kimś, kto patrzy ponad moją głową.

Pewnego wieczoru Tomek odłożył telefon na stół i powiedział, że może powinniśmy pójść na terapię dla par. Zaskoczyło mnie to tak bardzo, że przez chwilę mieszałam herbatę, choć cukier dawno się rozpuścił. On dodał, że nie chce, żebyśmy zamienili się w ludzi, którzy rozmawiają tylko o rachunkach i dzieciach.

„Terapeutkę znalazł zbyt szybko”

Tomek powiedział, że poszuka terapeutki, bo ktoś z jego pracy polecał gabinet w centrum miasta. Dwa dni później podał mi termin, nazwisko i godzinę. Wszystko było załatwione z taką sprawnością, jakiej zwykle nie miał nawet wtedy, gdy trzeba było umówić dziecko do dentysty.

Gabinet mieścił się na drugim piętrze starej kamienicy, nad sklepem z lampami. W poczekalni pachniało kawą i czymś cytrusowym, a na ścianie wisiał plakat z morzem. Pani Karolina przywitała nas spokojnie i wskazała szeroką szarą kanapę pod oknem.

Usiedliśmy obok siebie, a ja położyłam torebkę między nami. Terapeutka zapytała, dlaczego przyszliśmy. Tomek powiedział, że się od siebie oddaliliśmy, a ja poczułam ulgę, że nie zaprzeczył temu przy obcej osobie.

„Na tej kanapie coraz częściej tłumaczyłam się tylko ja”

Pierwsze spotkanie wyszło nawet spokojnie. Mówiłam, że brakuje mi zwykłego zainteresowania, a Tomek przyznał, że jest przemęczony. Pani Karolina notowała coś w granatowym zeszycie i pytała, kiedy ostatni raz byliśmy gdzieś sami.

Na drugim spotkaniu usłyszałam, że moje pytania o godzinę powrotu męża mogą być przez niego odbierane jako kontrola. To było możliwe, więc nie protestowałam. Wyjaśniłam tylko, że pytam, bo muszę wiedzieć, czy kąpać dzieci sama i czy robić kolację dla czterech osób.

Z czasem coraz częściej miałam wrażenie, że Tomek wychodzi z gabinetu lżejszy, a ja z kolejną rzeczą, którą mam w sobie zmienić. Raz terapeutka powiedziała, żebym spróbowała nie zakładać od razu złych intencji. Tomek wtedy skinął głową, nie patrząc na mnie, i przez całą drogę do domu milczał.

„Jedno zdanie o studiach zatrzymało mnie w pół słowa”

Na czwartym spotkaniu wrócił temat jego służbowego wyjazdu, o którym dowiedziałam się dzień wcześniej. Powiedziałam, że nie chodziło mi o sam wyjazd, tylko o to, że Tomek rzucił informację między jednym mailem a drugim. On odparł, że robię z tego dramat.

Pani Karolina spojrzała na niego z uśmiechem, który wydał mi się zbyt swobodny i powiedziała, że Tomek był taki sam już na studiach, zawsze zamykał się w swoich sprawach, kiedy ktoś oczekiwał od niego rozmowy. Przez moment słyszałam tylko tykanie zegara stojącego na półce. Potem zapytałam, skąd właściwie to wie.

Jej długopis zatrzymał się nad zeszytem. Tomek odwrócił głowę w stronę okna, choć za szybą był tylko szary mur sąsiedniej kamienicy. Pani Karolina odpowiedziała, że zna go z dawnych czasów, ale powiedziała to tak cicho, jakby sama liczyła, że temat zaraz zniknie.

„W samochodzie przyznał, że byli razem”

Zeszłam po schodach pierwsza i nie czekałam na Tomka. W samochodzie długo nie odpalał silnika, obracał kluczyki w dłoni i patrzył na ludzi przechodzących przez pasy. Zapytałam wprost, czy był z nią w związku.

- Byliśmy razem na studiach. Przez dwa lata, ale to było dawno temu.

Powiedział, że sam napisał do Karoliny, bo wiedział, czym się zajmuje i uznał, że będzie dobrym wyborem. Gdy spytałam, dlaczego mi tego nie powiedział, zacisnął usta. Po chwili rzucił, że zrobiłabym z tego problem, zanim zdążylibyśmy sprawdzić, czy terapia nam pomaga.

- Ty naprawdę myślisz, że problemem jest to, że się dowiedziałam, a nie to, że mnie tam przyprowadziłeś?

„Najgorsze były te cztery wizyty”

Tomek odpalił samochód, ale przez kilka ulic jechaliśmy prawie bez słów. Patrzyłam na jego dłonie na kierownicy i przypominałam sobie każde spotkanie na tej szarej kanapie. Opowiadałam Karolinie o swoich obawach, o tym, że czasem sprawdzam godzinę na telefonie, zanim zadzwonię do męża, żeby nie wyjść na natrętną.

Przypomniała mi się też chwila, gdy powiedziałam, że boję się, iż Tomek już mnie nie słucha. Ona wtedy zapytała, czy zostawiam mu wystarczająco dużo przestrzeni. Teraz nie umiałam przestać myśleć, ile wiedziała o nim, zanim weszłam do tego gabinetu, i czy od początku patrzyła na mnie przez historię sprzed lat.

W domu dzieci oglądały bajkę, a na stole leżały kredki i niedojedzona kanapka z serem. Tomek zapytał, czy zrobię herbatę, jakbyśmy wrócili z normalnej wizyty. Nie odpowiedziałam, poszłam do łazienki i zamknęłam drzwi.

„Nie mogłam przestać myśleć o tych czterech wizytach”

Nie umiałam już myśleć o terapii jak o miejscu, do którego oboje przyszliśmy bez przemilczeń. Tomek powtarzał następnego dnia, że Karolina była profesjonalna i że jej przeszłość nie ma znaczenia. Mnie wystarczało, że przez cztery tygodnie siedziałam naprzeciw kobiety, która znała Tomka z czasów, o których mi nie powiedział.

Nie zrobiłam awantury przy dzieciach i nie spakowałam walizki. Powiedziałam tylko Tomkowi, że na kolejne spotkanie z nią nie pójdę. Kiedy próbował tłumaczyć, że niszczę szansę, żeby naprawić małżeństwo, spojrzałam na niego i pierwszy raz nie miałam już siły tłumaczyć, co dokładnie zniszczył.

Najczęściej wraca mi obraz tej kanapy pod oknem. Siedziałam na niej obok własnego męża i mówiłam rzeczy, których nie mówiłam nawet przyjaciółce. Teraz, kiedy o tym myślę, robi mi się słabo nie przez to, że kiedyś byli razem, tylko przez to, jak łatwo pozwolili mi zwierzać się kobiecie, której nie mogłam zaufać.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.