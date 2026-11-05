Teściowa zrobiła kalendarz ze zdjęć synowej. „W kostiumie kąpielowym wiszę u szwagra w warsztacie”

Teściowa rozdała na Wigilię kalendarze ze zdjęciami z rodzinnego WhatsAppa

W kalendarzu na lipiec znalazła swoje zdjęcie w kostiumie kąpielowym z plaży

Przy świątecznym stole rodzina uznała jej prośbę za niepotrzebną aferę

W warsztacie szwagra kalendarz wisiał nad kasą, otwarty na lipcu

Szwagier przyznał, że mechanicy specjalnie nie przekładają kartki od stycznia

„Teściowa dała nam kalendarze pod choinką”

Do domu teściowej przyjechaliśmy tuż przed siedemnastą. Hania zasnęła mi w aucie, więc Paweł wniósł ją na rękach, a ja zostałam z torbą prezentów i miską sałatki. W przedpokoju pachniało smażonym karpiem, choinką i tym ciężkim, słodkim ciastem, które teściowa piecze tylko na święta.

Po kolacji teściowa zniknęła na chwilę w małym pokoju, a potem wróciła z plikiem zapakowanych paczek. Każda była płaska, przewiązana złotą wstążką. Powiedziała, że w tym roku zrobiła coś praktycznego, żebyśmy o sobie pamiętali przez cały rok.

Mój kalendarz miał na okładce napis „Nasza rodzina” i zdjęcie wszystkich dzieci oraz wnuków na działce teściów. Pomyślałam, że to nawet miłe. Zdjęcia na rodzinnej grupie zwykle wrzucał Paweł, jego brat albo sama teściowa, więc uznałam, że będą tam zwykłe rodzinne zdjęcia.

„Na stronie z lipcem było moje zdjęcie w kostiumie”

Przerzucałam kartki przy stole, bardziej z grzeczności niż ciekawości. Styczeń był z kuligiem, luty z Hanią w czapce królika, marzec z imieninami dziadka. Kiedy doszłam do lipca, zatrzymałam palce na brzegu papieru.

Na środku kartki byłam ja, w granatowym kostiumie kąpielowym, z mokrymi włosami i kubkiem kawy w dłoni. Zdjęcie zrobił Paweł w Łebie, kiedy Hania budowała obok zamek z piasku. Paweł wrzucił je latem na rodzinną grupę i napisał, że wreszcie udało nam się odpocząć.

Spojrzałam na Pawła, a on tylko uniósł brwi, jakby też dopiero to zobaczył. Teściowa siedziała naprzeciwko i poprawiała serwetkę przy talerzu. Zrobiło mi się gorąco. Za oknem był mróz, a ktoś właśnie otworzył drzwi na balkon.

„Powiedziałam, żeby nie dawała moich zdjęć bez pytania”

Odczekałam, aż ciotka Bożena skończy opowiadać o swoim kocie, i powiedziałam spokojnie, że nie chcę, żeby następnym razem dawała moje zdjęcia bez pytania. Nie podnosiłam głosu. Trzymałam nawet kalendarz zamknięty, żeby nie robić widowiska.

- Mamo, nie chcę, żebyś dawała moje zdjęcia bez pytania. Zwłaszcza takie.

Teściowa spojrzała na mnie, jakbym zepsuła jej całe święta. Powiedziała, że zdjęcie jest przecież rodzinne, ładne i zupełnie normalne. Szwagier parsknął śmiechem, a jego żona rzuciła, że każda kobieta chciałaby tak wyglądać po dziecku.

„Paweł powiedział, że ładnie wyglądam na tym zdjęciu”

Paweł siedział obok mnie i przez chwilę skubał skórkę mandarynki. Liczyłam, że powie chociaż, że mama powinna była mnie zapytać. Zamiast tego nachylił się i szepnął, żebym odpuściła, bo mama chciała dobrze.

- Paulina, no bez przesady. Ładnie na nim wyglądasz, a to tylko kalendarz dla rodziny.

Wtedy już nie odpowiedziałam. Złożyłam kartkę z lipcem do środka, odłożyłam kalendarz przy torbie i poszłam do łazienki i powiedziałam, że poprawię Hani rajstopy. Patrzyłam chwilę na swoje odbicie w lustrze, słuchając, jak za drzwiami śmieją się z czegoś przy stole.

„Nad kasą w warsztacie wisiał mój lipiec”

Pod koniec marca pojechałam sama wymienić opony. Paweł był wtedy na szkoleniu, a szwagier prowadził mały warsztat przy trasie wylotowej z miasta. Odwiozłam Hanię do przedszkola, kupiłam po drodze kawę i myślałam tylko o tym, czy zdążę wrócić przed zebraniem rady pedagogicznej.

W biurze było duszno, pachniało gumą, kawą z automatu i mokrymi kurtkami. Stanęłam przy kasie, wyjęłam telefon i chciałam zapłacić BLIKiem. Kiedy podniosłam głowę, zobaczyłam przypięty pinezką kalendarz z napisem „Nasza rodzina”.

Był otwarty dokładnie na lipcu. Moje zdjęcie wisiało nad monitorem, tuż obok cennika wymiany opon. Przez moment stałam nieruchomo z telefonem w ręce, a za mną ktoś odchrząknął, bo najwyraźniej czekał w kolejce.

„Mechanicy od stycznia nie chcieli zmienić kartki”

Szwagier wyszedł z hali w roboczej bluzie, z czarną smugą na policzku. Zobaczył, gdzie patrzę, i uśmiechnął się tak szeroko, jakby właśnie przypomniał sobie najlepszy dowcip. Zapytałam, dlaczego ten kalendarz wisi nad kasą, ale głos miałam cichszy, niż chciałam.

- Bo chłopaki mówią, że lipiec jest najlepszy. Od stycznia nawet nie przekładają kartki. Klienci też pytają, kim jest ta pani, a ja mówię, że moja bratowa.

Nie pamiętam, czy zapłaciłam od razu, czy po chwili. Wiem tylko, że zdjęłam kalendarz z pinezki, zwinęłam go w rulon i wsunęłam pod pachę. Szwagier przestał się śmiać dopiero wtedy, gdy powiedziałam, że ma nie wieszać już nigdzie moich zdjęć. Dodałam, że nie ma w tym nic zabawnego.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.