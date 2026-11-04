Teściowa zadzwoniła do radia, żeby poskarżyć się na synową. „Słuchał tego w samochodzie mój szef”

Szef Anety usłyszał w samochodzie radiową skargę pani Krystyny i rozpoznał, że chodzi o swoją księgową

Teściowa opowiedziała na antenie o pracy synowej, gotowaniu i jej pensji

Aneta znalazła nagranie audycji i usłyszała, że Krystyna dzwoniła tam regularnie

Mąż uznał radiowy występ swojej matki za niewinny żart

Przy kolejnym rodzinnym obiedzie Aneta przestała udawać, że nic się nie stało

„Szef zapytał, czy płaci mi grosze”

W poniedziałek przyszłam do pracy kilka minut przed ósmą, z kawą w papierowym kubku i torbą pełną dokumentów do rozliczenia. Na korytarzu pachniało silikonem, bo ekipa kończyła remont łazienki na parterze. Zanim zdążyłam włączyć komputer, pani Ola z sekretariatu wychyliła się zza drzwi i powiedziała, że prezes prosi mnie do siebie.

Pomyślałam, że chodzi o fakturę za koparkę, bo w piątek nie zgadzał mi się numer zamówienia. Prezes Marek siedział jednak bez papierów, tylko obracał długopis między palcami. Kiedy weszłam, wskazał mi krzesło i przez chwilę patrzył w okno na parking.

W końcu spytał, czy to prawda, że płaci mi grosze. Powiedział to spokojnie, prawie żartem, ale ja od razu poczułam, jak robi mi się gorąco pod swetrem. Nie musiał dodawać nic więcej, bo dokładnie takiego określenia użyłam dwa tygodnie wcześniej przy niedzielnym rosole u teściowej.

„W radiu usłyszał za dużo o moim domu”

Prezes wyjaśnił, że poprzedniego wieczoru wracał z budowy i słuchał lokalnego radia. Była audycja, do której ludzie dzwonili ze swoimi problemami. Jakaś pani Krystyna skarżyła się na synową Anetę, księgową w firmie budowlanej, która siedzi do szóstej, nie gotuje obiadów i jeszcze narzeka na szefa.

Przez moment próbowałam udawać, że to nie może chodzić o mnie. W naszym mieście jest przecież więcej Anet i więcej firm budowlanych. Tyle że moja teściowa ma na imię Krystyna, a ja naprawdę czasem odbieram dzieci z przedszkola dopiero po siedemnastej, bo zamykam miesiąc.

Powiedziałam prezesowi, że o pensji rzuciłam kiedyś jedno zdanie przy rodzinnym stole, w dodatku półżartem. On westchnął i odłożył długopis. Powiedział, że wie, ile zarabiam, i nie muszę mu tłumaczyć, jak wygląda sytuacja w firmie. Dodał, że wolałby nie słuchać o naszych stawkach w radiu.

„W radiu padły szczegóły z mojego życia”

Wróciłam do swojego pokoju i przez kilka minut patrzyłam na ekran bez ruchu. Miałam otwarty program księgowy, a w nim tabelę z wynagrodzeniami, której normalnie pilnowałam jak oka w głowie. Teraz miałam wrażenie, że wszyscy wiedzą o mojej pracy i o tym, co dzieje się u mnie w domu.

Pani Krystyna nie znała dokładnej kwoty mojej wypłaty, ale wiedziała wystarczająco dużo. Wiedziała, kiedy wracam, bo jej syn, a mój mąż Paweł, mówił jej o wszystkim bez zastanowienia. Wiedziała też, że dzieci jedzą czasem makaron z sosem ze słoika, bo po pracy nie mam siły stać godzinę przy garach.

Tego dnia prezes zachowywał się normalnie, nawet przyniósł mi plik dokumentów z dopiskiem, że „dla tej słynnej księgowej”. Zaśmiał się, ale ja nie potrafiłam. Najbardziej bolało mnie nie to, że usłyszał moje narzekanie. Bolało mnie, że teściowa więcej powiedziała o mnie obcym ludziom niż mnie samej prosto w oczy.

„Na nagraniu usłyszałam głos teściowej”

Wieczorem dzieci zasnęły szybciej niż zwykle, bo cały dzień padał deszcz i nie wyszły na plac zabaw. Paweł oglądał w salonie mecz, a ja usiadłam przy kuchennym stole z telefonem. Wpisałam nazwę audycji i datę, choć tak trzęsły mi się ręce, że dwa razy źle wpisałam hasło.

Nagranie zaczęło się od reklamy składu opału, potem prowadzący przeczytał wiadomość o zamkniętej drodze. Gdy usłyszałam głos Krystyny, aż odsunęłam telefon od ucha. Mówiła tym swoim słodkim tonem, którego używa, kiedy chce kogoś ukłuć i jednocześnie wyglądać na zatroskaną.

Prowadzący przywitał ją słowami: „O, pani Krystyna, to już trzeci raz u nas, co tam znowu z synową?”. Przez chwilę słuchałam dalej, jak opowiada, że jej synowa „liczy cudze pieniądze, a w domu nie umie policzyć ziemniaków”. Potem wyłączyłam nagranie. Obok telefonu stała zimna, niedopita herbata.

„Paweł powiedział, że jego mama tylko chciała się wygadać”

Puściłam Pawłowi fragment nagrania jeszcze tego samego wieczoru. Zdjął słuchawki, posłuchał kilkunastu sekund i najpierw parsknął śmiechem, jakby usłyszał nieudany dowcip. Dopiero gdy zobaczył moją twarz, ściszył telewizor.

Powiedział, że jego mama ma taki charakter i czasem za dużo mówi. Dodał, że nie podała naszego nazwiska ani adresu, więc według niego nic wielkiego się nie stało. Przypomniałam mu, że mój szef rozpoznał mnie bez nazwiska, bo Krystyna podała imię, zawód, branżę, godziny pracy i moją opinię o pensji.

- Twoja mama nie wygadała się koleżance przy kawie. Zadzwoniła do radia i przedstawiła mnie jako leniwą żonę.

Paweł spuścił wzrok na pilota. Powiedział tylko, że porozmawia z nią przy okazji, ale ja nie chciałam żadnej rozmowy przy okazji. Po tym, jak przesiedziałam pół dnia ze ściśniętym żołądkiem w pracy, nie miałam już ochoty czekać na kolejną jej audycję.

„Przy niedzielnym obiedzie puściłam jej nagranie”

W następną niedzielę pojechaliśmy do Krystyny na obiad, bo dzieci od tygodnia obiecywały sobie jej naleśniki. Na stole stał rosół, surówka z pora i ten sam obrus w czerwone róże, który pamiętałam z naszego wesela. Teściowa zapytała, czy w pracy nadal siedzę po godzinach, a ja odłożyłam łyżkę.

Wyjęłam telefon, otworzyłam nagranie i położyłam go obok jej talerza. Krystyna od razu pobladła, ale nie powiedziała ani słowa. Kiedy odtworzył się głos prowadzącego, dzieci przestały się kręcić na krzesłach, a Paweł patrzył w rosół, jakby nagle znalazł tam coś bardzo ciekawego.

Powiedziałam jej, że mój szef słuchał tego w samochodzie i że nigdy nie było mi tak wstyd przed nim. Dodałam, że jeśli ma do mnie pretensje o obiady, pracę albo wypłatę, może przyjść do mnie i powiedzieć to prosto w oczy. Krystyna stwierdziła cicho, że chciała tylko z kimś porozmawiać, ale nawet na mnie nie spojrzała.

Zabraliśmy dzieci wcześniej niż zwykle. W samochodzie Paweł długo milczał, a potem powiedział, że zadzwoni do matki i poprosi ją, żeby więcej nie opowiadała o nas obcym. Ja patrzyłam przez szybę na mokre ulice i myślałam tylko o tym, że w poniedziałek znowu usiądę przy swoim biurku. Nie wiedziałam tylko, czy w poniedziałek prezes jeszcze wspomni o tej audycji.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.