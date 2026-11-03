Teściowa poszła do wróżki ze zdjęciem synowej. „Usłyszała, że rzuciłam urok na jej syna”

Karolina znajduje w kieszeni męża woreczek ze solą, ziołami i własnym zdjęciem

Michał przyznaje, że jego matka zaniosła zdjęcie Karoliny do wróżki

Wróżka miała stwierdzić, że Karolina rzuciła urok na Michała

Teściowa kazała synowi nosić amulet, żeby ochronić go przed żoną

Karolinę najbardziej boli milczenie męża przez całe dwa miesiące

„W woreczku znalazłam swoje zdjęcie ze ślubu”

Miałam wolny wieczór, więc nadrabiałam domowe rzeczy, na które zwykle nie mam czasu po pracy. Michał wrzucił kurtkę do kosza na pranie w łazience, a ja odruchowo sprawdziłam kieszenie przed praniem. Znalazłam najpierw paragony ze stacji, potem dwie monety i ten mały lniany woreczek.

Był szorstki, trochę pożółkły i związany czerwoną wstążką tak ciasno, że musiałam użyć paznokcia. Pomyślałam, że może to jakiś drobiazg od jego mamy, ona lubi obdarowywać wszystkich suszoną lawendą, obrazkami świętych i domowymi syropami. Kiedy wysypałam zawartość na pralkę, poczułam zapach czegoś gorzkiego, chyba piołunu.

Między grubymi kryształkami soli leżało zdjęcie. Nie całe, tylko wycięty fragment zdjęcia ze ślubu, dokładnie z moją twarzą i kawałkiem welonu. Na oryginalnym zdjęciu Michał stał obok mnie, ale ktoś wyciął go nożyczkami.

„Od razu wiedział, skąd jest ten woreczek”

Przyszedł z pokoju, kiedy nadal siedziałam na zamkniętej desce toalety ze zdjęciem w dłoni. Zapytałam spokojnie, czy wie, skąd to się wzięło. Spojrzał na woreczek, potem na mnie, i od razu przestał udawać, że nie rozumie.

Powiedział, że dostał go od matki. Mówił tak, jakby tłumaczył zgubiony klucz albo niespodziewany rachunek, coś drobnego, co samo jakoś wpadło mu w życie. Ja patrzyłam na swoją twarz wyciętą ze zdjęcia i czekałam, aż dokończy.

Michał usiadł na brzegu wanny i potarł czoło. Powiedział, że jego mama była u wróżki, bo martwiła się, że po ślubie za bardzo się ode mnie uzależnił. Wróżka obejrzała zdjęcie i miała stwierdzić, że rzuciłam na niego urok.

„Twierdził, że nie wierzy w ten amulet”

Najpierw parsknęłam śmiechem, bo brzmiało to tak niedorzecznie, że nie umiałam inaczej zareagować. Ja, fizjoterapeutka, która całymi dniami tłumaczy pacjentom podstawy zdrowia, miałam podobno zaczarować dorosłego faceta zdjęciem ze ślubu. Michał nie śmiał się ze mną.

Dodał, że matka wsypała do woreczka sól i zioła, a potem kazała mu nosić go w kurtce. Twierdziła, że dzięki temu odzyska własny rozsądek. Zapytałam, czy naprawdę uwierzył, że go zaczarowałam, a on odpowiedział, że nie, tylko nie chciał robić awantury.

Wzięłam woreczek i położyłam go na pralce, jakby był czymś brudnym. Przez chwilę milczeliśmy. Wtedy zauważyłam, że czerwona wstążka jest przetarta, jakby Michał często wyjmował amulet z kieszeni.

„Nosił ten woreczek od końca maja”

Zapytałam, od kiedy ma ten woreczek. Michał odpowiedział po chwili, że od końca maja, kiedy był u matki naprawić jej półkę w przedpokoju. Był lipiec, a ja przypomniałam sobie, że przez ten czas kilka razy prałam tę kurtkę, tylko widocznie nie zaglądałam do wewnętrznej kieszeni.

To przestało być śmieszne. Przez dwa miesiące jadł ze mną śniadania, oglądaliśmy serial, planowaliśmy wyjazd nad morze, a on miał przy sobie rzecz z moim zdjęciem, zrobioną po to, żeby chronić go przede mną. Ani razu nie uznał, że warto mi o tym powiedzieć.

Michał powtarzał, że nie chciał mnie zranić i że dla niego ten woreczek nic nie znaczył. Im dłużej to mówił, tym bardziej brzmiało to jak wymówka. Gdyby naprawdę nic nie znaczył, mógł go wyrzucić przy pierwszym koszu na śmieci.

„Teściowa zapytała, czy Michał nadal nosi amulet”

Telefon Michała zadzwonił na blacie w kuchni. Na ekranie wyświetliło się „Mama”, a on odruchowo po niego sięgnął. Powiedziałam, żeby odebrał przy mnie, bo skoro zaniosła moje zdjęcie do wróżki, nie widziałam powodu, by dalej udawać, że to prywatna sprawa ich dwojga.

Usłyszałam jej głos, zanim Michał zdążył odejść od blatu. Pytała, czy nadal nosi zabezpieczenie i czy czuje się spokojniejszy. Michał nie odpowiedział od razu, a ja poczułam, jak zaciskam palce na lnianym woreczku.

Wzięłam telefon i powiedziałam jej, że mam właśnie przed sobą moje zdjęcie, sól i zioła. Zapanowała cisza, po której usłyszałam, że nie chciała niczego złego, tylko chroni syna. Odpowiedziałam, że nie chroni się syna, wycinając twarz jego żony ze zdjęcia.

„Teściowa twierdziła, że tylko chroni syna”

Teściowa zaczęła mówić ciszej, że Michał po ślubie się zmienił i rzadziej do niej przyjeżdża. Nie krzyczała, nie wyzywała mnie, co chyba było jeszcze bardziej dziwne. Naprawdę brzmiała tak, jakby wróżka dała jej odpowiedź na problem, którego nie chciała nazwać po imieniu.

Michał odebrał ode mnie telefon i powiedział matce, że więcej nie będzie nosił żadnych amuletów. Potem usiadł przy stole naprzeciwko mnie, ale nie próbował mnie dotknąć. Woreczek leżał między nami obok cukiernicy, absurdalny, ale ciężki od znaczenia, jakie mu nadali.

Nie umiałam się z tego śmiać, choć jeszcze godzinę wcześniej pewnie uznałabym podobną historię za komedię. Wróżka, sól i zioła były niedorzeczne, ale bardziej bolało mnie to, że Michał przez dwa miesiące nosił przy sobie wycięte zdjęcie mojej twarzy i ani słowem się nie zająknął. Zostawiłam woreczek na stole i poprosiłam Michała, żeby tej nocy spał w salonie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.