Córka wystawiła ojca na OLX jako złotą rączkę. „Pierwsza zadzwoniła moja była żona”

Córka bez jego wiedzy wystawiła na OLX ogłoszenie z jego numerem telefonu

Pierwszą klientką okazała się była żona, pytająca o naprawę szafy

Naprawa szafy przypomniała mu, że sam skręcał ją, kiedy jeszcze byli małżeństwem

Zbigniew odkrył, że córka wysłała matce link do ogłoszenia, żeby rodzice znowu zaczęli rozmawiać

Naprawił szafę za pięćdziesiąt złotych, ale nie wie, po co naprawdę jeździ do byłej żony

„Zadzwoniła moja była żona”

Mam sześćdziesiąt sześć lat, przepracowałem prawie czterdzieści jako elektryk i od marca jestem na emeryturze. Mieszkam sam w dwupokojowym mieszkaniu w bloku, na tym samym osiedlu, na którym wychowałem córkę. Rano robię kawę, czytam wiadomości, czasem schodzę do piwnicy i dłubię przy rowerze.

Moja córka Magda uważa, że marnieję. Ma trzydzieści osiem lat, dwoje dzieci, pracuje zdalnie i uwielbia organizować życie wszystkim dookoła. Gdy przychodzi na obiad, rozgląda się po mieszkaniu jak inspektor i pyta, czy wyszedłem już do ludzi.

Któregoś ranka szykowałem kanapki z twarogiem, kiedy zadzwonił telefon. Numer był obcy, więc przez chwilę patrzyłem, jak ekran świeci na blacie. Odebrałem dopiero przy trzecim sygnale.

„Ile bierzesz za godzinę, Zbyszek?”

Usłyszałem głos Danuty, mojej byłej żony. Rozpoznałem go od razu, choć rozwiedliśmy się dziewięć lat temu i zwykle rozmawiamy tylko przy okazji świąt albo spraw dotyczących wnuków. Zapytała, ile biorę za godzinę drobnych napraw.

Najpierw pomyślałem, że żartuje. Zapytałem, o czym ona mówi, a Danuta odparła, że znalazła moje ogłoszenie i ma do naprawy szafę w przedpokoju. Tę samą szafę, którą skręcałem, kiedy jeszcze razem wybieraliśmy panele.

- Zbyszek, to tylko drzwi od szafy, które się nie domykają. Nie rób od razu awarii elektrowni.

Nie powiedziałem jej, że nie mam żadnego ogłoszenia. Odłożyłem słuchawkę, usiadłem przy stole i mieszałem kawę tak długo, aż łyżeczka zaczęła stukać o kubek. Potem zadzwoniłem do Magdy.

„Wystawiła mnie na OLX bez pytania”

Magda odebrała rozbawiona, jakby od początku czekała na ten telefon. Powiedziała, żebym wszedł na OLX i wpisał swoje imię oraz dzielnicę. Gdy zobaczyłem ogłoszenie, aż odsunąłem telefon od twarzy.

Było tam moje zdjęcie z ubiegłorocznego grilla. Stałem w granatowej koszuli i trzymałem talerz kiełbasy. Pod nim widniał tekst: „Złota rączka, drobne naprawy, tanio. Elektryk z doświadczeniem, uczciwy i dokładny”. Numer telefonu oczywiście też był mój.

Magda stwierdziła, że zrobiła mi reklamę, bo za dużo siedzę przed telewizorem. Powiedziałem, że telewizor kupiłem za własne pieniądze i mam prawo przy nim siedzieć. Ona tylko westchnęła, że człowiek po takim fachu nie powinien się tak zamykać.

„Tato, przecież nikt cię nie zmusza”

Najbardziej zdenerwowało mnie nie samo ogłoszenie. Przez lata pomagałem ludziom po znajomości, sąsiadom wymieniałem gniazdka, koledze naprawiłem lampę w garażu. Różnica polegała na tym, że wtedy sam decydowałem, czy mam czas i ochotę.

- Tato, przecież nikt cię nie zmusza. Jak nie chcesz, to nie odbieraj.

- To po co podałaś mój numer obcym ludziom?

Magda na chwilę zamilkła. Potem powiedziała ciszej, że chciała, żebym miał zajęcie, bo po rozwodzie i po przejściu na emeryturę zrobiłem się ponury. Zabolało mnie, bo może trochę miała rację. Nie chciałem jednak przyznać jej tego przez telefon.

„Magda wysłała mamie link do ogłoszenia”

Do Danuty pojechałem następnego dnia, choć długo się przed tym broniłem. Dawne mieszkanie było po drugiej stronie miasta, na trzecim piętrze bez windy. Gdy otworzyła drzwi, odruchowo spojrzałem na wycieraczkę. Nadal leżała tam ta sama gumowa kratka co kiedyś.

Szafa faktycznie wymagała tylko poprawienia zawiasu i dokręcenia jednej prowadnicy. Danuta stała obok z rękami skrzyżowanymi na piersi, a potem przyniosła mi herbatę w kubku, który pamiętałem z naszego starego kompletu. Nie powiedzieliśmy nic o tym, że znałem każdą rysę na tych drzwiach.

Kiedy kończyłem, na jej telefonie pojawiło się powiadomienie od Magdy. Zobaczyłem fragment wiadomości, bo ekran leżał na komodzie. „Mamo, wyślę ci link, może tata wreszcie wyjdzie z domu. Pogadajcie normalnie”.

Wtedy przestałem się zastanawiać, skąd Danuta trafiła na ogłoszenie tak szybko. Magda nie tylko wrzuciła mnie do internetu. Wysłała je swojej matce, licząc, że przy okazji naprawy szafy zaczniemy z Danutą normalnie rozmawiać.

„Wzięła mnie za fachowca i zapłaciła pięćdziesiąt złotych”

Danuta wyjęła z portfela pięćdziesiąt złotych. Powiedziałem, że za taką robotę to za dużo, ale wsunęła pieniądze do kieszeni mojej koszuli. Stwierdziła, że fachowiec z ogłoszenia musi trzymać cennik, bo inaczej zaraz będzie miał kolejkę darmowych zleceń.

Nie mówiłem jej o wiadomości Magdy. Nie powiedziałem też córce, że ją zobaczyłem. Magda zadzwoniła wieczorem i zbyt swobodnie zapytała, czy u mamy wszystko dobrze, a ja odpowiedziałem tylko, że drzwi od szafy znowu się zamykają.

Od tamtej pory Danuta dzwoni co kilka tygodni. Raz chodziło o cieknący kran, innym razem o żarówkę nad lustrem, choć spokojnie mogłaby sama kupić drabinkę. Zawsze pyta, ile bierze złota rączka, a ja udaję, że nie słyszę tego rozbawienia w jej głosie.

Ogłoszenie Magdy nadal wisi, chociaż poprosiłem ją, żeby zmieniła zdjęcie i najpierw pytała mnie o zgodę. Czasem odbieram telefon od obcej osoby, czasem nie. Nie wiem już, czy jeżdżę do Danuty dla pieniędzy, czy dlatego, że ktoś czeka na mnie z kolejną drobnostką do zrobienia.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.