Szwagierka dała bratowej na urodziny jej własny prezent. „W pudełku była moja kartka”

Agnieszka dostała od szwagierki ten sam zestaw kosmetyków, który rok wcześniej kupiła Dorocie

Pod bibułą znalazła własną kartkę z podpisem „Aga i Tomek”

Szwagierka mówiła, że długo szukała czegoś wyjątkowego

Tomek przypomniał sobie, że jego siostra oddała kiedyś dalej rodzinny ekspres

Pudełko stoi w szafie, a Agnieszka wciąż rozważa, czy je zwrócić

„Długo szukałam czegoś naprawdę wyjątkowego”

Urodziny miałam w środę, ale rodzinę zaprosiłam dopiero w sobotę. Zaprosiłam rodziców Tomka, jego siostrę Dorotę z mężem i moją mamę. W mieszkaniu pachniało pieczonym kurczakiem, a Kuba co chwilę zaglądał do lodówki, czy został jeszcze sernik.

Dorota jak zwykle przyszła spóźniona. W jednej ręce trzymała telefon, w drugiej reklamówkę z drogerii. Powiedziała, że korki były straszne, choć mieszka piętnaście minut od nas. Potem usiadła przy stole i przez pierwsze pół godziny opowiadała, ile zapłaciła za nowe felgi do auta.

Kiedy przyszła pora na prezenty, podała mi bordowe pudełko przewiązane złotą wstążką. Rozpoznałam je od razu, ale wmówiłam sobie, że podobne kupuje się przecież w wielu miejscach. Dorota uśmiechnęła się szeroko i powiedziała: „Długo szukałam czegoś naprawdę wyjątkowego”.

„To pudełko już gdzieś widziałam”

Rok wcześniej kupiłam Dorocie zestaw kremów i serum za dwieście pięćdziesiąt złotych. Wiedziałam, że lubi markowe kosmetyki, a sama rzadko kupuje sobie coś porządnego. Kupiłam go w grudniu po pracy i poprosiłam panią przy kasie, żeby zapakowała go na prezent.

Do środka włożyłam kartkę, bo Tomek stwierdził, że sam prezent wygląda zbyt bezosobowo. Życzyłam jej zdrowia, spokoju i więcej czasu dla siebie. Podpisałam ją „Aga i Tomek”, bo w naszej rodzinie tak się zawsze robiło.

Przy stole nie otworzyłam pudełka. Podziękowałam, postawiłam je obok kwiatów i nalałam kawy teściowi. Dorota przyglądała się mojej minie, jakby była pewna, że trafiła z prezentem w mój gust.

„Zapach tych kosmetyków znałam aż za dobrze”

Goście siedzieli do dziewiątej. Teść opowiadał po raz trzeci historię o zepsutym odkurzaczu, moja mama zawijała ciasto w folię, a Dorota zerkała na zegarek. Na pożegnanie powiedziała jeszcze, żebym koniecznie dała jej znać, czy kosmetyki mi pasują.

Gdy drzwi się zamknęły, w kuchni zrobiło się nagle bardzo cicho. Tomek zbierał talerze, a ja zdjęłam wstążkę z pudełka i odchyliłam wieczko. Zapach był znajomy, lekko pudrowy, dokładnie taki, jaki pamiętałam z drogerii.

Każdy kosmetyk wciąż był w folii. Przesunęłam bibułę i zahaczyłam palcem o złożoną kartkę na samym dnie. Po charakterystycznym, za wysokim „D” od razu poznałam własne pismo.

„Na dnie znalazłam swoją kartkę”

Rozłożyłam kartkę na blacie, między kieliszkiem niedopitego wina a miską po sałatce. Przeczytałam ją od początku do końca, chociaż znałam te słowa. Na dole widniał podpis: <strong>„Aga i Tomek”</strong>.

Przez chwilę stałam z tą kartką w ręce i nie umiałam nawet się zdenerwować. Najbardziej absurdalne było to, że Dorota nie wyjęła jej z pudełka. Przecież wystarczyło podnieść bibułę, odłożyć kartkę do szuflady i nikt nigdy by się nie dowiedział.

Tomek spojrzał mi przez ramię, potem na pudełko, a potem na suszarkę z naczyniami. Zapytałam go, czy ja dobrze widzę. Pokręcił głową i bez słowa usiadł przy stole.

„Tomek przypomniał sobie ekspres od rodziców”

Powiedział, że jego siostra już kiedyś zrobiła coś podobnego. Kilka lat wcześniej rodzice kupili jej ekspres do kawy na okrągłe urodziny. Po paru miesiącach zobaczył ten sam, prawie nowy ekspres u koleżanki Doroty. Był zapakowany w inne pudełko i przewiązany inną kokardą.

Tomek wtedy zapytał ją o to pół żartem, ale Dorota odpowiedziała, że ekspres stał nieużywany, a koleżanka akurat potrzebowała. Rodzice udawali, że nie słyszą, bo nie chcieli psuć obiadu. Zresztą jego mama zawsze mówiła, że Dorota „ma taki praktyczny charakter”.

Patrzyłam na męża i czułam, że najbardziej drażni mnie właśnie to rodzinne przyzwolenie. Nie chodziło nawet o dwieście pięćdziesiąt złotych. Chodziło o to, że ona znowu chciała po prostu odhaczyć obowiązek, a reszta miała jej jeszcze podziękować, żeby był spokój.

„Schowałam pudełko na dnie szafy”

Tomek powiedział, żebym dała spokój, bo jego siostra już taka jest. Zapytał, co właściwie chcę osiągnąć, jeśli do niej zadzwonię. Wyobraziłam sobie Dorotę, która tłumaczy, że zapomniała, że nie zauważyła kartki albo że przecież kosmetyki są nowe.

Nie zadzwoniłam. Włożyłam kartkę z powrotem do pudełka, zamknęłam je i schowałam na górnej półce szafy, za pościelą dla gości. Rano Kuba zapytał, czemu nie postawiłam kosmetyków w łazience, ale odpowiedziałam tylko, że jeszcze nie mam na nie miejsca.

Dorota dwa dni później wysłała mi wiadomość: „I jak, podoba się?”. Nie odpisałam. Pudełko dalej stoi w szafie. Czasem myślę, żeby oddać jej je przy najbliższej okazji, ale boję się, że to ja wyjdę na małostkową.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.