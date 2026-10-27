Dziadek zabrał wnuka na ryby, wnuk wrócił z irokezem. „Ostrzygł go kolega z koła wędkarskiego”

Sylwia zgadza się na ryby, choć nazajutrz rodzina jedzie na ślub cywilny

Antek wraca w czapce, pod którą kryją się wygolone boki i irokez

Teść twierdzi, że wnuk sam chciał nową fryzurę, a ostrzygł go kolega z koła wędkarskiego

Chłopiec przyznaje, że dziadek obiecał mu nową wędkę, jeśli da się ostrzyc

Sylwia skraca włosy syna i mówi teściowi, że przekroczył granicę

„Teść od dawna czepiał się włosów Antka”

W sobotę miałam dyżur do trzynastej. Po pracy Paweł zawiózł Antka do swojego ojca. Teść zabrał go na łowisko pod miastem, tam, gdzie spotyka się z kolegami z koła wędkarskiego. Antek od tygodnia szykował swój mały plecak, wkładał do niego kanapki i plastikowe pudełko na robaki.

Nie byłam zachwycona terminem, bo w niedzielę moja siostra brała ślub cywilny. Kupiłam Antkowi jasnoniebieską koszulę i granatowe spodnie, a jego dłuższe włosy ułożyłam tak, żeby nie wpadały mu do oczu. Lubił je, bo wpadały mu na czoło, kiedy rysował albo budował z klocków.

Mój teść nie lubił tych włosów od początku. Przy każdej rodzinnej kawie rzucał, że chłopak powinien wyglądać jak chłopak, a nie jak dziewczynka. Zwykle odpowiadałam krótko, że to włosy naszego dziecka, po czym zmieniałam temat.

„Pod czapką zobaczyłam wygolone boki”

Po osiemnastej usłyszałam samochód teścia pod blokiem. Antek wszedł pierwszy, z wędkarską torbą przewieszoną przez ramię i czapką z daszkiem naciągniętą prawie na brwi. W mieszkaniu było ciepło, a mimo to powiedział, że mu wygodnie.

Poprosiłam, żeby zdjął czapkę i umył ręce przed kolacją. Zrobił to bardzo powoli, patrząc najpierw na dziadka, który stał za nim w przedpokoju i poprawiał kurtkę. Kiedy w końcu zdjął czapkę, zobaczyłam wygolone skronie i wąski pas włosów sterczący na środku głowy.

Przez chwilę nie wiedziałam, co powiedzieć. Dotknęłam jego głowy, a pod palcami poczułam świeżo ostrzyżone, szorstkie włosy. Antek skrzywił się, bo maszynka musiała przejechać mu bardzo blisko skóry.

„Przecież sam chciał”

Teść wszedł do kuchni, jakby przywiózł nam dziecko po zwykłym spacerze. Postawił na blacie siatkę z rybami i powiedział, że chłopcy mieli świetny dzień. Potem spojrzał na Antka i dodał, że teraz przynajmniej widać, że to porządny mały wędkarz.

- Sam chciał. Jurek z koła miał w samochodzie maszynkę. Chłopak poprosił, to go ostrzygł.

Zapytałam, dlaczego nikt nie zadzwonił do mnie albo do Pawła. Teść wzruszył ramionami i odparł, że nie będzie pytał rodziców o zgodę na każdą głupotę. Z jego tonu wynikało, że większym problemem jest moja mina niż to, że ktoś bez pytania ostrzygł mojego syna.

„Nowa wędka miała być nagrodą za fryzurę”

Paweł wrócił z zakupów kilka minut później i parsknął śmiechem, gdy zobaczył Antka. Powiedział, że włosy odrosną, a mały wygląda zabawnie. Teść od razu się rozluźnił, jakby dostał potwierdzenie, że tylko ja przesadzam.

Zabrałam Antka do jego pokoju, żeby nie rozmawiać przy wszystkich. Siedział na łóżku i obracał w dłoniach swoją czapkę. Zapytałam spokojnie, czy naprawdę chciał mieć irokeza.

Pokręcił głową i wyszeptał, że dziadek powiedział mu o nowej wędce. Takiej z kołowrotkiem, nie dziecięcej, tylko prawdziwej. Miał pozwolić Jurkowi szybko go ostrzyc, a potem nie marudzić, bo chłopaki nie płaczą o włosy.

„Musiałam ostrzyc go na krótko”

Pomyślałam o niedzielnym ślubie i poczułam ścisk w żołądku. Nie bałam się reakcji siostry, pewnie by się tylko uśmiała. Chodziło o to, że Antek siedział skulony na łóżku i pytał, czy wszyscy będą się z niego śmiać.

Wyjęłam z łazienki maszynkę Pawła i posadziłam syna na stołeczku na kafelkach. Nie umiałam uratować tej fryzury tak, żeby znów wyglądała jak przed wyjazdem. Mogłam tylko skrócić resztę włosów, żeby następnego dnia nie szedł na ślub z fryzurą, której nie wybrał.

Kiedy kosmyki spadały na ręcznik, Antek milczał i ściskał czapkę na kolanach. Powiedziałam mu, że jeśli kiedyś będzie chciał się ostrzyc, najpierw porozmawiamy o tym w domu. I że nie musi robić czegoś tylko dlatego, że dziadek obiecuje mu prezent. Kiwnął głową, choć chyba bardziej interesowało go, czy dziadek nadal kupi tę wędkę.

„Teść się obraził, a Antek nadal czeka na wędkę”

Wieczorem zadzwoniłam do teścia. Powiedziałam mu bez krzyku, że nie życzę sobie strzyżenia Antka, przekupywania go prezentami ani uczenia go, że ma ukrywać coś przede mną. Przerwał mi po chwili i stwierdził, że robię aferę o włosy.

Paweł siedział przy stole i mieszał herbatę, nie patrząc na mnie. Powiedział, że ojciec chciał dobrze i że niepotrzebnie zaostrzam sprawę. Odpowiedziałam tylko, że następnym razem jego ojciec nie zabierze Antka nigdzie bez jasnych zasad.

Na ślubie Antek miał krótkie włosy i tę samą niebieską koszulę. Moja siostra pocałowała go w czoło, a on zapytał mnie cicho, kiedy dziadek da mu obiecaną wędkę. Do dziś nie wiem, czy bardziej złości mnie teść, czy to, że mój syn nadal czeka na nagrodę za coś, czego wcale nie chciał.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.