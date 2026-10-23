Mąż zapisał ją na urodziny na kurs prawa jazdy. „Od 15 lat mówię, że nie chcę prowadzić”

Robert wręczył Izabeli opłacony kurs prawa jazdy podczas obiadu u jej mamy

Rodzina biła brawo, choć Izabela od lat mówiła, że boi się prowadzić

W domu Robert powiedział, że od stycznia zaczyna pracę pięćdziesiąt kilometrów od domu

Izabela odkryła, że jej mama wiedziała o zmianie pracy i pomagała wybrać szkołę

Bon ważny do końca marca leży w szufladzie, a pierwsza jazda jest już umówiona

„Dostałam kurs, którego nie chciałam”

Mam trzydzieści dziewięć lat, pracuję w aptece i od siedmiu lat mieszkam z Robertem na przedmieściach. Do pracy jeżdżę autobusem, który rano potrafi przyjechać pięć minut za wcześnie, a wieczorem czasem w ogóle nie przyjeżdża. Robert wozi mnie na większe zakupy, do mamy, czasem do lekarza, czasem po prostu do galerii, kiedy chcę kupić buty bez noszenia pudełka przez pół miasta.

Nie mam prawa jazdy, bo piętnaście lat temu dwa razy oblałam egzamin. Za drugim razem na skrzyżowaniu tak spanikowałam, że instruktor szarpnął za kierownicę, bo prawie wjechałam pod tramwaj. Pamiętam jego dłoń, zapach nagrzanego plastiku i to, że po wszystkim przez godzinę nie mogłam odpiąć pasa.

Od tamtej pory mówiłam jasno, że nie będę prowadzić. Robert czasem wzdychał, gdy musiał po mnie podjechać, ale nigdy nie kłóciliśmy się o to na serio. Myślałam, że po prostu przyjął do wiadomości, że samochód nie jest dla mnie.

„Po kawie Robert położył przede mną kopertę”

Jak co roku na urodzinowy obiad pojechaliśmy do mamy. Był rosół, schab ze śliwką i sernik, który mama wyjęła z lodówki z miną, jakby właśnie dostał nagrodę. Przy stole siedziała moja siostra z mężem, ich nastoletni syn i Robert, wyjątkowo milczący od samego wejścia.

Po kawie Robert odchrząknął i położył przede mną kremową kopertę. Powiedział, żebym ją otworzyła, bo długo to planował. Pomyślałam, że kupił mi weekend nad morzem albo tę małą maszynę do kawy, którą oglądałam kilka razy w internecie.

W środku był bon na kurs prawa jazdy, ważny do końca marca, oraz potwierdzenie opłaty za dziesięć dodatkowych godzin z instruktorem. Cztery tysiące złotych. Przez chwilę patrzyłam na swoje nazwisko na kartce i nie rozumiałam, co właściwie czytam.

„Wszyscy bili brawo, a ja nie wiedziałam, co powiedzieć”

Mama pierwsza zaczęła klaskać. Powiedziała, że najwyższy czas, bo przecież człowiek nie może całe życie oglądać się na innych. Moja siostra dorzuciła, że teraz są spokojni instruktorzy i że na pewno pójdzie mi lepiej niż kiedy miałam dwadzieścia cztery lata.

Robert objął mnie ramieniem i powiedział, że to będzie dla mnie wygoda. Mówił spokojnie, prawie czule, ale nie spojrzał mi w oczy. Zauważyłam za to, że mama od razu wiedziała, co jest w kopercie, bo nawet nie zapytała, jaki to prezent.

Siostrzeniec zrobił nam zdjęcie telefonem. Stanęłam obok Roberta z bonem przy piersi i uśmiechnęłam się tak, jak uśmiecha się człowiek do zdjęcia legitymacyjnego. Potem schowałam kartki do torebki, żeby nikt nie zobaczył, że drżą mi palce.

„Milczałam aż do domu”

Wracaliśmy w ciszy. Robert prowadził, a ja patrzyłam na światła domów za szybą i trzymałam torebkę na kolanach. Kiedy skręciliśmy na nasze osiedle, zapytał, czy się cieszę, ale odpowiedziałam, że porozmawiamy w domu.

W mieszkaniu położyłam kopertę na kuchennym stole. Powiedziałam mu, że zrobił ze mnie przy wszystkich osobę, która nie umie sobie poradzić i za którą trzeba decydować. Robert zdjął kurtkę, odwiesił kluczyki na haczyk i przez chwilę poprawiał rękaw, jakby szukał odpowiednich słów.

Odpowiedział, że nie chciał mnie upokorzyć, tylko pomóc nam obojgu. Dodał, że od stycznia zmienia pracę i będzie dojeżdżał na zmiany do zakładu pięćdziesiąt kilometrów od domu. Nie będzie mógł już podwozić mnie na przystanek, odbierać po pracy ani jeździć ze mną tam, gdzie trzeba.

„O jego nowej pracy wiedziała moja mama, nie ja”

Najpierw zapytałam, od kiedy wie o tej pracy. Powiedział, że rozmawiał z nimi od kilku tygodni, a umowę podpisał dwa dni wcześniej. Stałam przy zlewie z rękami opartymi o blat i poczułam, że nie chodzi już nawet o kurs.

Zapytałam, kto jeszcze o tym wiedział. Robert usiadł przy stole i powiedział, że mama, bo doradzała mu, jaką szkołę jazdy wybrać. Miał nadzieję, że kiedy zobaczę to jako urodzinowy prezent, będzie mi łatwiej się zdecydować.

Zadzwoniłam do mamy. Odebrała po drugim sygnale i od razu zapytała, czy jestem zła. Powiedziała cicho, że Robert się martwił, a ona nie chciała się wtrącać, tylko pomóc nam znaleźć rozwiązanie.

„Bon leży w szufladzie, a czwartek jest coraz bliżej”

Nie pokłóciłam się z mamą. Powiedziałam tylko, że najgorsze było to, iż wszyscy uznali, że lepiej wiedzą, kiedy jestem gotowa. Potem otworzyłam szufladę z dokumentami, wsunęłam tam bon między polisę mieszkania i stare wyniki badań, a szufladę zamknęłam zbyt mocno.

Pierwszą jazdę mam umówioną na przyszły czwartek, o siedemnastej. Autobus z pracy do szkoły jazdy jedzie prawie godzinę, więc instruktor zaproponował, że spotkamy się od razu na placu. Codziennie zerkam na datę na bonie i myślę, że do końca marca wcale nie jest tak daleko.

Robert już nie przekonuje mnie do niczego. Rano, kiedy wkładam fartuch do torby, pyta tylko, czy podwieźć mnie na przystanek. Odpowiadam, że poradzę sobie sama, ale nadal słyszę, jak bierze kluczyki z haczyka i przez chwilę stoi za moimi plecami w przedpokoju.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.