Przyjaciółka zaprosiła ją tylko na poprawiny. „Byłam gościem drugiej kategorii”

Patrycja dostała od przyjaciółki z dzieciństwa zaproszenie wyłącznie na niedzielne poprawiny

Klaudia tłumaczyła decyzję małą salą i liczną rodziną swojego narzeczonego

Zaproszenie na lodówce codziennie przypominało Patrycji, że nie będzie na ślubie ani weselu

W kawiarni wspólna znajoma pokazała jej weselne zaproszenia dla koleżanek Klaudii z pracy

Klaudia nie wyjaśniła Patrycji, dlaczego na wesele zaprosiła koleżanki z pracy, a nie ją

„Znałyśmy się od czwartej klasy”

Z Klaudią zaczęłyśmy się przyjaźnić jeszcze w podstawówce, chyba w czwartej klasie. Jeździłyśmy razem na kolonie, potem siedziałyśmy obok siebie na studiach, a po dyplomie przez trzy lata wynajmowałyśmy dwupokojowe mieszkanie. Wiedziała o mnie rzeczy, których nie mówiłam nikomu innemu. Ja o niej też.

Pracuję w biurze rachunkowym i od kilku lat mieszkam sama, na drugim końcu miasta. Nie widywałyśmy się już tak często jak dawniej, ale nadal dzwoniłyśmy do siebie po ważnych rzeczach. Kiedy Klaudia się zaręczyła, naprawdę się ucieszyłam.

Pamiętałam nawet, jak pokazywała mi pierścionek przy kawie i obracała dłoń tak, żeby złapać światło z okna. Mówiła wtedy, że chce małe wesele, bez całej tej weselnej pompy. Odpowiedziałam, że po tylu latach należy jej się dzień dokładnie taki, jakiego chce.

„Przy jej rodzinie powiedziałam coś okropnego”

Rok wcześniej, na przyjęciu zaręczynowym, wypiłam za dużo prosecco. Rodzina jej narzeczonego siedziała przy stole, wszyscy byli mili, trochę sztywni i bardzo zainteresowani tym, kiedy pojawią się dzieci. Ktoś zażartował, że Klaudia wreszcie znalazła faceta, który ją ustawi.

Wtedy wypaliłam, że Klaudia zasługuje na kogoś lepszego. Chciałam, żeby zabrzmiało to jak głupi żart z jej narzeczonego, który zapomniał zamówić taksówkę dla połowy gości. Przy stole zrobiło się cicho, a Klaudia spojrzała na mnie tak, jakbym oblała ją zimną wodą.

Następnego dnia zadzwoniłam do niej z przeprosinami. Powiedziałam wprost, że zachowałam się podle i że nie chcę zwalać winy na alkohol. Klaudia odparła wtedy tylko: „Nie ma sprawy, Patrycja, już po wszystkim”, a ja uwierzyłam, że temat jest zamknięty.

„Dała mi zaproszenie tylko na poprawiny”

W lipcu Klaudia przyszła do mnie wieczorem z jasną kopertą. Przyniosła też ciasto z cukierni pod moim blokiem, co od razu mnie zdziwiło, bo zwykle wpadałyśmy do siebie bez takich ceremonii. Usiadła przy kuchennym stole i przez chwilę przesuwała palcem po brzegu talerzyka.

Zaproszenie było śliczne, z wytłoczonymi imionami i suszonymi kwiatami pod wstążką. Otworzyłam je, przeczytałam datę, a potem drugi raz, wolniej. Byłam zaproszona na niedzielne poprawiny, bez ślubu i bez wesela.

Klaudia od razu powiedziała, że sala mieści tylko sześćdziesiąt osób, a rodzina jej narzeczonego jest ogromna. Dodała, że musieli mocno ograniczyć listę gości i że ma nadzieję, iż to rozumiem. Kiwnęłam głową, choć czułam, że robię to zbyt szybko, jak ktoś, kto boi się, że po chwili przestanie nad sobą panować.

„Zaproszenie codziennie wisiało mi przed oczami”

Po jej wyjściu przypięłam zaproszenie magnesem w kształcie truskawki, tym samym, który dostałam kiedyś od Klaudii z wakacji nad morzem. Przez kilka dni mówiłam sobie, że przecież to jej ślub i jej prawo do zapraszania, kogo chce. Powtarzałam to nawet koleżance z pracy, gdy zapytała, czy mam już sukienkę.

Tyle że w niedzielę nie zakłada się tej samej sukienki co na wesele, nie robi się fryzury o siódmej rano i nie stoi pod kościołem, kiedy przyjaciółka wychodzi za mąż. Miałam przyjść następnego dnia, kiedy najważniejsze zdjęcia będą już zrobione, a najbliżsi są już po najważniejszej części dnia. Coraz częściej łapałam się na tym, że patrzę na lodówkę podczas gotowania.

Najgorsze było to, że wracałam myślami do zaręczyn. Może Klaudia powiedziała, że nie ma sprawy, bo nie chciała kłótni. Może przez ten jeden głupi tekst uznała, że nie chce mnie przy stole z rodziną narzeczonego.

„Koleżanki z pracy dostały zaproszenia na wesele”

We wrześniu spotkałam się na kawie z Olą, naszą wspólną znajomą ze studiów. Rozmawiałyśmy o pracy, o cenach mieszkań i o tym, że lato minęło za szybko. W pewnym momencie Ola spojrzała na telefon i powiedziała, że właśnie zobaczyła w internecie zdjęcie związane z weselem Klaudii.

Odwróciła ekran w moją stronę. Jedna z koleżanek Klaudii z pracy wrzuciła zdjęcie dwóch zaproszeń na ślub i wesele, z podpisem: „Nie możemy się doczekać!”. Znałam te kobiety tylko z opowieści, pracowały z Klaudią od dwóch lat.

Ścisnęło mnie w żołądku. Kawa stała przede mną nietknięta. Nie chodziło nawet o te dwie osoby. Chodziło o to, że wyjaśnienie o braku miejsca nagle przestało mieć sens, a ja siedziałam z zaproszeniem na poprawiny przypiętym u siebie do lodówki.

„Klaudia powiedziała, że lista gości była skomplikowana”

Zadzwoniłam do Klaudii jeszcze z kawiarni. Gdy odebrała, zapytałam spokojnie, czy jej koleżanki z pracy są zaproszone na ślub i wesele. Przez chwilę słyszałam tylko hałas ulicy i jej ciężki oddech.

Powiedziała, że to skomplikowane, bo jej narzeczony też miał swoje zdanie co do listy gości. Zapytałam, czy po tylu latach znajomości jestem dla niej mniej ważna niż koleżanki, które zna od dwóch lat. Klaudia nie odpowiedziała od razu, a potem zaczęła mówić, że nie chciała mnie zranić.

Wesele jest za dwa tygodnie, a zaproszenie nadal wisi na lodówce pod magnesem w kształcie truskawki. Klaudia napisała mi wieczorem, że bardzo liczy, iż przyjdę na poprawiny. Nie odpisałam, bo wciąż nie wiem, czy bardziej bolałoby mnie nie pójść, czy przyjść następnego dnia i udawać, że wszystko jest w porządku.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.