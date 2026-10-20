Teściowa przestawiła znicze synowej na sąsiedni grób. „Moje były dla niej za tanie”

Edyta przed Wszystkimi Świętymi sprząta grób teścia

Po trzech dniach znajduje swoje znicze i chryzantemę na opuszczonym sąsiednim grobie

Teściowa uważa, że znicze synowej są za tanie i nie pasują do grobu

Sebastian przypomina żonie, że jego matka od lat sama dba o grób

Pierwszego listopada ktoś zapala znicze Edyty stojące na sąsiednim grobie

„Pojechałam tam przed tłumami”

Mój teść, Andrzej, zmarł trzy lata temu. Nie należeliśmy do rodziny, która codziennie do siebie dzwoni, ale z nim zawsze umiałam porozmawiać. Kiedy Sebastian wyjeżdżał służbowo, Andrzej wpadał czasem z siatką jabłek albo pytał, czy samochód nadal stuka przy skręcaniu.

Pracuję w obsłudze klienta firmy kurierskiej i pod koniec października zwykle wychodzę z pracy z głową pełną reklamacji, numerów przesyłek i cudzych pretensji. Chciałam zrobić jedną prostą rzecz porządnie: pojechać na cmentarz, zanim zaczną się tłumy i szukanie miejsca na parkingu.

Zabrałam wiadro, płyn do nagrobków, papierowe ręczniki i dwa duże szklane znicze kupione w markecie koło domu. Nie były wyszukane, miały przezroczyste szkło, ciężkie podstawy i wkłady, które paliły się kilka dni. Do tego wybrałam żółtą chryzantemę w zwykłej brązowej doniczce.

„Zostawiłam grób przygotowany na Wszystkich Świętych”

Na parafialnym cmentarzu było jeszcze cicho. Przy bramie starszy pan sprzedawał wiązanki, a między alejkami leżały mokre liście z klonów. Na grobie Andrzeja nazbierało się trochę ziemi przy płycie, a obok rosły drobne chwasty niewyrwane od końca lata.

Myłam pomnik powoli, szczególnie litery z jego imieniem. Potem usiadłam na niskim murku, zdjęłam rękawiczki i przetarłam dłonie o spodnie. Kiedy zapaliłam znicze, szkło odbiło światło tak zwyczajnie, że aż zrobiło mi się lżej.

Chryzantemę postawiłam z lewej strony, trochę bliżej zdjęcia Andrzeja. Pomyślałam, że teściowa pewnie przyjedzie później i dołoży swoje rzeczy, jak robiła co roku. Nie przyszło mi do głowy, że uzna moje znicze za coś, co trzeba usunąć z grobu.

„Moje znicze stały na cudzym grobie”

Kilka dni później wyszłam z pracy wcześniej, bo chciałam wymienić wkłady przed 1 listopada. Padał drobny deszcz, a na cmentarzu pachniało mokrym kamieniem i woskiem. Już z alejki zobaczyłam, że przy grobie Andrzeja coś się nie zgadza.

Stało tam sześć identycznych białych zniczy ustawionych w równym półkolu. Obok stała biała sztuczna kompozycja z błyszczącymi listkami i wstążką. Pomnik wyglądał schludnie, niemal jak na zdjęciu z katalogu, tylko zupełnie nie przypominał tego, co zostawiłam trzy dni wcześniej.

Odwróciłam się i zobaczyłam swoje dwa szklane znicze na sąsiednim, zaniedbanym grobie. Chryzantema też tam stała, z kroplami deszczu na kwiatach. Na płycie ledwo dało się odczytać nazwisko, a przy grobie nie było ani jednego świeżego kwiatu.

„Znicze z marketu nie pasowały do grobu”

Zadzwoniłam do teściowej, stojąc przy grobie. Odebrała po kilku sygnałach i od razu zapytała, czy coś się stało. Mówiłam cicho, bo obok przechodziła kobieta z dzieckiem i nie chciałam robić sceny przy obcych.

- Mamo, dlaczego przeniosłaś moje znicze i chryzantemę na sąsiedni grób?

Teściowa westchnęła, jakbym pytała o rzecz oczywistą. Powiedziała, że grób jej męża ma wyglądać porządnie i jednolicie. Moje znicze były z marketu, stały krzywo i nie pasowały do reszty. Dodała, że przecież niczego nie wyrzuciła, tylko postawiła je tam, gdzie nikt nie przychodzi.

„Sebastian przypomniał, kto dba o grób”

W domu postawiłam torbę z zakupami na podłodze w kuchni i długo nawet jej nie rozpakowałam. Sebastian kroił chleb na kolację, kiedy powiedziałam mu, co zrobiła jego matka. Przez chwilę milczał i dalej kroił chleb.

- Ona mnie upokorzyła. Jakbym zostawiła tam śmieci, a nie znicze dla twojego taty.

Sebastian usiadł i powiedział spokojnie, że jego mama robi tak co roku, nawet ze zniczami jego siostry. Przypomniał mi, że od śmierci ojca jeździ na cmentarz w każdą niedzielę, sama myje pomnik i płaci za miejsce. My przyjeżdżamy głównie przed Wszystkimi Świętymi. Złość nie minęła, ale pierwszy raz pomyślałam, że może nie mam prawa decydować o tym grobie.

„Ktoś zapalił moje znicze”

1 listopada stanęliśmy przy grobie razem: ja, Sebastian, jego siostra z mężem i teściowa. Było zimno. Ludzie przechodzili między alejkami z naręczami kwiatów, a na grobach paliły się znicze. Teściowa zapaliła kolejne białe znicze i ani razu nie spojrzała w moją stronę.

Nikt nie wrócił do rozmowy telefonicznej. Podałam Sebastianowi zapalniczkę, on poprawił szalik, a jego siostra położyła małą wiązankę przy płycie. Nikt nie wspomniał o zniczach ani o tym, co zrobiła teściowa.

Przed odejściem spojrzałam na sąsiedni grób. Moje dwa szklane znicze nadal tam stały. Ktoś wymienił w nich wkłady i oba się paliły. Chryzantema była podlana, a ja nie zapytałam, kto to zrobił, i nie przeniosłam już niczego z powrotem.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.