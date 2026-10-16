Synowa pożyczyła teściowej 2500 zł na dentystę. „Teraz słyszę, że w rodzinie się nie liczy”

Justyna pożyczyła teściowej 2500 złotych z oszczędności na leczenie zębów

Teściowa obiecała zwrócić pieniądze do wakacji, ale potem nie wracała do tematu

Przy obiedzie teściowa opowiedziała o dopłacie do sanatorium, a Justyna zapytała o pożyczkę

Piotr stanął po stronie matki, przypominając żonie o jej niskiej emeryturze

Kartka z sanatorium była zaadresowana tylko do Piotra

„Odkładałam te pieniądze od lat”

Mam trzydzieści osiem lat i pracuję w urzędzie gminy, gdzie premia nie zdarza się co miesiąc. Od kilku lat przelewałam takie dodatkowe pieniądze na osobne konto. Piotr wiedział o tym koncie, ale nie pytał, ile mam na nim pieniędzy. To miała być moja poduszka finansowa.

Wiosną zadzwoniła do Piotra jego mama, pani Halina. Miała problemy z zębami, dentysta mówił o leczeniu kanałowym i koronie, a kosztorys przekraczał jej możliwości. Piotr wysłuchał jej przy mnie, potem odłożył telefon i powiedział, że przez ratę za samochód nie mamy teraz wolnych pieniędzy.

Pamiętam, że siedzieliśmy wtedy przy kuchennym stole, a między nami stały niedopite herbaty. Pomyślałam o tym, jak pani Halina zasłaniała usta dłonią, kiedy się śmiała. Sama zaproponowałam, że pożyczę jej 2500 złotych, a ona odda do wakacji.

„W tytule przelewu wpisałam: pożyczka na dentystę”

Przelew zrobiłam tego samego wieczoru. W tytule przelewu wpisałam „pożyczka na dentystę”, choć przez chwilę zastanawiałam się, czy to nie zabrzmi zbyt sztywno. Uznałam jednak, że ustaliłyśmy konkretną kwotę i konkretny termin.

Pani Halina zadzwoniła następnego dnia, wyraźnie wzruszona. Powiedziała, że odda mi wszystko najpóźniej w lipcu, może nawet wcześniej, jeśli dostanie zwrot za leki. Podziękowała kilka razy i dodała, że dobrze mieć w rodzinie taką osobę.

Latem nie poruszałam tematu, bo wiedziałam, że emerytura wpływa jej pod koniec miesiąca. W sierpniu powiedziałam sobie, że przypomnę jej we wrześniu. Potem minął wrzesień, a ja wciąż odkładałam tę niewygodną rozmowę.

„Przy rosole usłyszałam o dopłacie do sanatorium”

W październiku pojechaliśmy do teściowej na niedzielny obiad. Pani Halina ugotowała rosół, zrobiła schabowe i postawiła na stole kompot z jabłek. Była w dobrym humorze, opowiadała o sąsiadce z drugiego piętra i o tym, że dostała skierowanie do sanatorium.

Mówiła, że lekarz zalecił jej wyjazd, ale będzie musiała dopłacić prawie tysiąc złotych. Piotr od razu zapytał, kiedy wyjeżdża i czy zdążyła się już spakować. Patrzyłam na niego, czekając, aż sam wspomni o pieniądzach, które jego mama miała mi oddać do wakacji.

Kiedy nikt nie powiedział ani słowa, odłożyłam widelec. Zapytałam spokojnie, czy wie już, kiedy będzie mogła oddać mi choć część pożyczki na dentystę. Pani Halina przestała nalewać kompot i popatrzyła na mnie tak, jakbym wyjęła przy stole rachunek za obiad.

„W rodzinie się nie liczy”

Powiedziała, że przecież nie jesteśmy obcymi ludźmi i że w rodzinie się nie liczy. Przez moment myślałam, że zaraz doda, iż potrzebuje jeszcze czasu. Zamiast tego zaczęła mówić o kosztach leków, rachunkach za ogrzewanie i o tym, że sanatorium nie jest przecież żadnym luksusem.

Piotr siedział obok mnie i mieszał ziemniaki widelcem. Nachylił się w moją stronę, mówiąc cicho, żebym dała mamie spokój, bo ma niską emeryturę. Nie odpowiedziałam od razu, tylko wzięłam telefon z torebki i otworzyłam aplikację bankową.

Otworzyłam potwierdzenie przelewu. Była tam data, kwota i tytuł „pożyczka na dentystę”. Nie pokazywałam go nikomu. Trzymałam telefon pod stołem, bo nagle samo patrzenie na te słowa wydało mi się niezręczne.

„Fotografa na waszym ślubie też nikt mi nie oddał”

Pani Halina westchnęła i wróciła do naszego ślubu sprzed dziewięciu lat. Powiedziała, że zapłaciła wtedy za fotografa i ani razu nie oczekiwała zwrotu. Mówiła to spokojnie, ale jej głos zrobił się twardszy, jakby znalazła argument, którego szukała od początku.

Piotr podchwycił ten temat od razu. Stwierdził, że mama ma rację, bo przecież pomogła nam wtedy bez liczenia każdej złotówki. Patrzyłam na niego i nie mogłam uwierzyć, że naprawdę porównuje ślubny prezent do pożyczki, o której jego mama sama mówiła, że odda ją do wakacji.

Powiedziałam, że fotograf był prezentem, a przelew na dentystę był pożyczką. Nikt nie podniósł głosu. Przez chwilę przy stole panowała cisza. Pani Halina tylko pokręciła głową i powiedziała, że widocznie inaczej rozumiemy bliskość.

Kartka z sanatorium przyszła tylko do Piotra

Po tamtym obiedzie nie pytałam już o pieniądze. Kilka dni później powiedziałam Piotrowi, że jeżeli jego mama będzie czegoś potrzebowała, może jej pożyczać ze swoich pieniędzy. Powiedziałam to spokojnie. Nie chciałam już rozmawiać o pieniądzach jego mamy.

Piotr uznał, że obraziłam się o drobiazg. Powiedział, że 2500 złotych nie powinno psuć relacji z jego mamą, zwłaszcza że pomogłam jej z własnej woli. Nie kłóciłam się, bo wiedziałam już, że każde kolejne zdanie zamieni się w rozmowę o tym, jaka jestem małostkowa.

W listopadzie przyszła kartka z sanatorium. Na zdjęciu były ławki przy parku i fontanna, a z tyłu krótkie pozdrowienia dla Piotra, zapisane jej pochyłym pismem. Położyłam kartkę na komodzie obok kluczy. Potwierdzenia przelewu nie usunęłam.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.