Teściowa wysyła córce ogłoszenia o pracy dla zięcia. „Uważa, że zarabiam za mało”

Rafał od dziesięciu lat pracuje w wodociągach i nie chce zmieniać stabilnej pracy

Teściowa co kilka dni wysyła Dorocie lepiej płatne oferty pracy dla Rafała

Na imieninach, przy gościach, wypomina Rafałowi, że nadal pracuje w wodociągach

Dorota przyznaje, że ma żal, bo płaci większą część rachunków i ratę za samochód

Rafał składa podanie na brygadzistę, ale robi to przede wszystkim dla siebie

„Moja praca mi odpowiadała”

Pracę zaczynam o siódmej. Wstaję przed szóstą, nalewam kawę do metalowego kubka i jadę na bazę, zanim miasto na dobre zakorkuje się od strony centrum. W wodociągach jestem od dziesięciu lat, znam ludzi, teren i ten specyficzny zapach mokrej ziemi po awarii rury.

Nie zarabiam fortuny, ale mam umowę na czas nieokreślony, wolne weekendy i wracam do domu po piętnastej. Mogę odebrać córkę z przedszkola, kiedy Dorota ma zmianę, albo po prostu zrobić zakupy przed jej powrotem. Dla mnie to zawsze było coś warte.

Dorota od dwóch lat jest kierowniczką drogerii. Dostaje premie, kiedy sklep wyrobi plan, i rzeczywiście przynosi do domu więcej pieniędzy niż ja. Wiedziałem o tym, ale nigdy nie liczyliśmy, kto zarabia więcej i kto jest przez to ważniejszy.

„Pierwsze ogłoszenie uznałem za pomyłkę”

Wszystko zaczęło się od wiadomości od Doroty. Było w niej zdjęcie ogłoszenia o pracy dla kierowcy kategorii C w Niemczech. Dziewięć tysięcy na rękę i zakwaterowanie. Pod spodem była tylko wiadomość przekazana dalej od jej mamy, bez żadnego komentarza od Doroty.

Odpisałem Dorocie, że chyba pomyłka, bo nie mam nawet prawa jazdy kategorii C. Odczytała wiadomość, ale nic nie odpisała. Wieczorem zrobiła kolację, opowiedziała o dostawie szamponów do sklepu i zachowywała się tak, jakby tej wiadomości w ogóle nie było.

Potem przyszła oferta pracy na magazynie w Holandii, później oferta dla przedstawiciela handlowego i kolejna dla kierowcy. Za każdym razem ten sam schemat. Telefon Doroty pikał, po kilku minutach pikał mój, a w wiadomości widziałem link bez słowa komentarza.

„Przy stole usłyszałem, że dalej siedzę w wodociągach”

Na imieniny teściowej przyszli jej brat z żoną, sąsiadka z piętra niżej i kuzyn Doroty. Na stole stały śledzie, sałatka z porami i tort z kremem, który teściowa zawsze kroi równo, co do kawałka.

Przez pierwszą godzinę było zwyczajnie. Rozmawialiśmy o cenach paliwa, o remoncie klatki schodowej i o tym, że córka kuzyna dostała się na studia. Teściowa dolewała wszystkim kawy, a ja nawet pomyślałem, że może ostatnie ogłoszenia były tylko jej pomysłem, z którym Dorota nie chciała się kłócić.

Kiedy podała tort, spojrzała na Dorotę i powiedziała, że wysłała Dorocie świetną ofertę pracy dla mnie, za dziewięć tysięcy na rękę. Potem zerknęła na mnie i dodała, że ja dalej siedzę w tych wodociągach. W pokoju zrobiło się tak cicho, że słyszałem, jak ktoś odkłada łyżeczkę na spodek.

„Dorota nic nie powiedziała”

Spróbowałem się uśmiechnąć i powiedziałem, że kanalizacja sama się nie naprawi. Liczyłem, że ktoś zmieni temat, może zażartuje, ale teściowa tylko pokiwała głową. Powiedziała, że mężczyzna powinien myśleć o rozwoju, zwłaszcza gdy żona utrzymuje większą część domu.

Dorota siedziała obok mnie i skubała tort widelczykiem, choć prawie go nie jadła. Nie spojrzała na matkę, nie powiedziała, żeby dała spokój. Jej kuzyn nagle zainteresował się telefonem, a sąsiadka teściowej zaczęła pytać, czy ktoś chce herbaty.

Poczułem, że mam gorące uszy, więc poszedłem do kuchni po wodę. Stałem przy zlewie dłużej, niż było trzeba, patrząc na magnesy na lodówce. Jeden z nich przywieźliśmy z Kołobrzegu po naszym ślubie, kiedy jeszcze cieszyliśmy się, że wynajmujemy małe mieszkanie i wszystko jest przed nami.

„Dorota też chciała, żebym zarabiał więcej”

W drodze do domu prawie się nie odzywaliśmy. Dorota patrzyła przez okno, a ja skupiałem się na drodze. Dopiero w mieszkaniu położyłem telefon na blacie i pokazałem jej wszystkie wiadomości od niej z ostatnich miesięcy.

Zapytałem, dlaczego mi to przesyła, skoro nigdy nie dopisuje ani jednego zdania. Przez chwilę milczała, patrząc na telefon. W końcu powiedziała, że nie chciała mówić tego wprost, ale sama też uważa, że mógłbym zarabiać więcej.

Powiedziała, że jest zmęczona płaceniem większej części rachunków i raty za samochód, a każdy większy wydatek zależy od tego, czy dostanie premię. Nie krzyczała. Najgorsze było to, że mówiła spokojnie, jakby od dawna miała to w sobie.

„Złożyłem podanie na brygadzistę”

Nie odpowiedziałem na żadne ogłoszenie. Kilka dni później zadzwoniłem do teściowej i powiedziałem, żeby przestała wysyłać Dorocie oferty pracy dla mnie. Odpowiedziała, że chce tylko, żeby jej córka dobrze żyła, a potem dodała ciszej, że nie rozumie, jak można godzić się na mniej.

Dorota przestała przesyłać mi linki. Nadal rozmawiamy o pieniądzach, czasem niezręcznie, czasem zbyt ostro, ale przynajmniej nie chowamy już tego w wiadomościach bez komentarza. Rachunki rozpisaliśmy na kartce przy lodówce, żeby było jasne, kto i za co płaci.

Trzy tygodnie później złożyłem w pracy podanie na brygadzistę. O tym stanowisku myślałem od dawna, tylko zawsze odkładałem decyzję, bo nie lubię pchać się przed innych. Nikomu o tym nie powiedziałem, nawet Dorocie. Po raz pierwszy chciałem sam zdecydować, czego chcę, zanim ktoś znowu podeśle mi ofertę.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.