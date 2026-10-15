Brat pożyczył od niego 15 tysięcy na wesele. „Teraz chwali się nowym autem”

Dwa lata temu Adam pożyczył Danielowi piętnaście tysięcy złotych na wesele.

Zepsuty piec zmusił Adama do szybkiego znalezienia pieniędzy na wymianę urządzenia.

Daniel przyjechał na urodziny matki nowym SUV-em, a Adam upomniał się o dług.

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„Piętnaście tysięcy miało wrócić zaraz po weselu”

Daniel jest ode mnie osiem lat młodszy i zawsze miał talent do przekonywania ludzi, że jakoś to będzie. Dwa lata temu zadzwonił wieczorem, gdy kończyłem zmianę w warsztacie. Powiedział, że brakuje mu pieniędzy na salę weselną i bez mojej pomocy nie dopnie wesela.

Przyjechał wtedy do nas z narzeczoną, która dziś jest jego żoną. Siedzieli z Iwoną przy kuchennym stole. Daniel mówił szybko, przekładał kluczyki z ręki do ręki i zapewniał, że odda wszystko z kopert po weselu. Iwona patrzyła na mnie znacząco, ale znała moją odpowiedź, zanim ją wypowiedziałem.

Wyjęliśmy pieniądze z oszczędności odkładanych na remont łazienki. Nie spisywaliśmy umowy, bo przecież to był mój brat. Po weselu Daniel powiedział, że pieniądze z kopert ledwo starczyły na salę, fotografa i poprawiny. Odpowiedziałem, że może oddać później.

„Kosztorys pieca nosiłem w kieszeni kurtki”

Tamto później rozciągnęło się na dwa lata. Widywaliśmy się w święta, na urodzinach mamy i czasem latem przy grillu, ale Daniel sam nie wracał do tematu. Ja też nie pytałem, bo za każdym razem wydawało mi się, że jeszcze nie jest odpowiednia chwila.

W październiku stary piec gazowy zaczął gasnąć po kilku minutach pracy. Serwisant przyjechał, zdjął obudowę, pokręcił głową i powiedział, że można próbować go ratować, ale rozsądniej będzie wymienić całość. Nowy piec z montażem i przeróbką instalacji wycenił na prawie piętnaście tysięcy.

Kosztorys złożyłem na pół i wsunąłem do kieszeni kurtki roboczej. Wieczorem Iwona postawiła go na stole obok rachunków. Zapytała tylko, kiedy wreszcie upomnę się u Daniela o pieniądze, bo teraz naprawdę ich potrzebowaliśmy.

„Przed blokiem wszyscy oglądali jego nowego SUV-a”

Tydzień później mama miała urodziny. Przyniosłem tort z cukierni obok warsztatu, Iwona zrobiła sałatkę, a w mieszkaniu mamy pachniało kawą i rosołem. Daniel spóźnił się prawie czterdzieści minut.

Usłyszeliśmy go, zanim zadzwonił domofonem. Pod blok podjechał ciemnogranatowy SUV, czysty tak, że odbijały się w nim okna klatki schodowej. Mama pierwsza podeszła do balkonu, a potem zawołała wszystkich na parking.

Daniel stał przy aucie w nowej kurtce, otwierał bagażnik, pokazywał kamerę cofania i ekran na środku deski. Miałem w kieszeni kosztorys nowego pieca i przypomniałem sobie, po co właściwie noszę go od kilku dni. Zapytałem go spokojnie, kiedy może oddać mi te piętnaście tysięcy.

„Auto było w leasingu, ale dług nadal został”

Daniel przestał się uśmiechać, ale tylko na sekundę. Spojrzał na samochód, potem na mnie i powiedział, że auto jest w leasingu, więc nie kupił go za gotówkę. Dodał, że przecież wie, iż mi odda, tylko nie mogę wyskakiwać z tym przy całej rodzinie.

Mama od razu ściszyła głos i poprosiła, żebyśmy nie kłócili się o pieniądze w jej urodziny. Powiedziała, że jesteśmy braćmi i między braćmi nie powinno się wszystkiego przeliczać. Daniel stał obok niej ze skrzyżowanymi rękami, jakby to on został zaatakowany.

Nie zrobiłem awantury, choć miałem ochotę powiedzieć, że rodzinny spokój nie zapłaci za nowy piec. Wróciłem na górę, usiadłem przy stole i przez resztę wieczoru kroiłem tort. Iwona prawie się nie odzywała. Dopiero na klatce powiedziała, że nie możemy dłużej udawać, że Daniel odda pieniądze sam z siebie.

„Wieczorem zadzwoniła do mnie jego żona”

Magda zadzwoniła, kiedy odkładałem naczynia do suszarki. Na ekranie zobaczyłem imię Magdy, żony Daniela, i pomyślałem, że pewnie chce wyjaśnić sytuację z parkingu. Mówiła cicho, jakby siedziała w drugim pokoju i nie chciała, żeby ktoś ją usłyszał.

Powiedziała, że SUV faktycznie jest w leasingu, ale na jej jednoosobową firmę. Daniel od pół roku nie ma stałej pracy. Bierze pojedyncze zlecenia przy wykończeniach, a czasem rozwozi części dla znajomego. Raty auta, mieszkanie i większość zakupów opłaca ona, a Daniel wstydzi się przyznać mamie, że mu nie idzie.

Poprosiła mnie, żebym nie mówił o tym mamie i nie dobijał Daniela przy rodzinie. Stałem przy kuchennym blacie z kubkiem w dłoni i przez chwilę nic nie mówiłem. Rozumiałem ten wstyd, ale w kotłowni dalej stał piec, który przestał nadawać się do naprawy.

„Wziąłem kredyt i zażądałem rat”

Następnego dnia wziąłem kredyt na piec, bo nie mogłem czekać do zimy. Podpisałem umowę, zamówiłem montaż i wróciłem do domu z poczuciem, że przez dług Daniela sam muszę brać kredyt. Wieczorem zadzwoniłem do Daniela, tym razem bez omijania tematu.

Powiedziałem mu, że od listopada oczekuję pięciuset złotych co miesiąc, aż spłaci cały dług. Nie pytałem, czy mu to pasuje. Powiedziałem, że pierwszy przelew ma zrobić do końca miesiąca. Przez chwilę milczał, a potem odpowiedział, że dobrze, bo i tak nie chce już przede mną chować głowy.

Pierwsze pięćset złotych przyszło na czas, pod koniec listopada. Drugi przelew spóźnił się o dwa tygodnie i przez te dwa tygodnie kilka razy zaglądałem do aplikacji bankowej. Gdy w końcu zobaczyłem wpłatę, nie poczułem ani ulgi, ani satysfakcji. Miałem tylko nadzieję, że Daniel będzie dalej spłacał dług tak, jak ustaliliśmy.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.