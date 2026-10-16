Teściowa co roku daje synowej krem na zmarszczki. „Mężowi wręcza kopertę z pieniędzmi”

Od sześciu lat Sylwia dostaje od teściowej kremy, a Łukasz koperty z pieniędzmi

Na trzydzieste piąte urodziny słyszy przy rodzinie uwagę o dbaniu o siebie

Łukasz przekonuje żonę, że jego mama po prostu nie umie wybierać prezentów

Kinga mówi, że teściowa daje takie kremy wszystkim kobietom w rodzinie, a nawet sąsiadce

Sylwia oddaje kremy koleżankom, ale telefon od teściowej tylko pogarsza sprawę

„Miałam już całą szufladę jej kremów”

Mam trzydzieści pięć lat, pracuję jako doradczyni klienta w banku i od sześciu lat jestem żoną Łukasza. Mieszkamy w dwupokojowym mieszkaniu na nowym osiedlu, które urządzaliśmy powoli, po kawałku. Jego mama mieszka dwadzieścia minut tramwajem od nas i wpada do nas częściej, niż ja jeżdżę do swoich rodziców.

Pierwszy krem dostałam na trzydzieste urodziny, jeszcze przed ślubem. Był zapakowany w błyszczący papier, a na pudełku widniało „30+”. Pomyślałam wtedy, że może pani Ela nie wiedziała, co wybrać, więc podziękowałam i schowałam go do łazienkowej szuflady.

Potem sytuacja powtarzała się co roku. Raz był to krem na noc, innym razem krem pod oczy albo serum ujędrniające. Wszystko z promocji w tej samej drogerii obok jej bloku. Łukasz w tym czasie dostawał kopertę, zwykle z pięciuset złotymi, i słyszał: „Kupcie sobie coś potrzebnego”.

„Przyniosła mi krem z napisem 35+”

Na urodzinowy obiad zaprosiłam osiem osób. Był rosół, pieczony kurczak, ziemniaki z koperkiem i sernik, który piekłam poprzedniego wieczoru, choć po pracy ledwo stałam na nogach. Chciałam po prostu spędzić spokojną niedzielę z rodziną Łukasza.

Pani Ela przyszła punktualnie, w beżowym płaszczu, z papierową torbą z drogerii w ręku. Uściskała mnie krótko, rozejrzała się po stole i powiedziała, że ładnie pachnie, choć ona dodałaby więcej majeranku do rosołu. Nie zdążyłam nawet odłożyć jej płaszcza, kiedy podała mi małe pudełko.

Otworzyłam je przy wszystkich, bo tak wypadało. W środku leżał krem przeciwzmarszczkowy z wyraźnym napisem „35+”. Pani Ela uśmiechnęła się i powiedziała: „W tym wieku trzeba już o siebie dbać, bo potem jest za późno”.

„Przy stole wszyscy się śmiali”

Brat Łukasza prychnął śmiechem, a jego żona Kinga zakryła usta dłonią. Nawet ciotka Basia rzuciła, że pani Ela zawsze mówi prosto z mostu. Stałam z tym pudełkiem przy stole i przez chwilę nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy odłożyć je bez słowa.

Powiedziałam tylko, że dziękuję, i położyłam prezent obok talerzy. Pani Ela od razu zaczęła opowiadać, że krem był przeceniony i że sama używa podobnego, tylko mocniejszego. Nikt chyba nie zauważył, że nawet nie tknęłam sernika.

Po wyjściu gości zbierałam talerze wolniej niż zwykle. Łukasz stał przy zlewie i nalewał wodę do garnka, jakby nic szczególnego się nie wydarzyło. W końcu powiedziałam mu, że przy jego rodzinie czuję się czasem jak osoba, którą można poprawiać i oceniać bez pytania.

„Powiedział, że te pieniądze i tak są wspólne”

Łukasz odwrócił się do mnie z mokrą ściereczką w ręku. Powiedział, że jego mama nie umie kupować prezentów i nie ma w tym złośliwości. Przypomniał też, że pieniądze z jego kopert i tak trafiają na nasze wspólne konto.

Zapytałam, czy naprawdę nie widzi różnicy między kopertą dla niego a kremem, który ma mi przypominać o zmarszczkach. Wzruszył ramionami i powiedział, że przesadzam przez jedno pudełko. Najbardziej zabolało mnie to, że dla niego wszystko sprowadzało się do jednego pudełka.

Otworzyłam szufladę w łazience i wyjęłam wszystkie poprzednie prezenty. Leżały obok zapasowych szczoteczek i małego ręcznika dla gości, upchnięte za suszarką. Łukasz spojrzał na rząd nieotwartych słoiczków, ale po chwili powiedział tylko: „Mogłaś ich używać”.

„Takie kremy dostaje nawet sąsiadka pani Eli”

Kilka dni później spotkałam się z Kingą na kawie po pracy. Nie planowałam wracać do urodzin, ale sama zapytała, czy nadal jestem zła o prezent. Powiedziałam, że nie chodzi nawet o sam krem. Zabolało mnie, że wszyscy uznali moje milczenie za fanaberię.

Kinga roześmiała się, choć nie wyglądało to na złośliwość. Powiedziała, że ona też co roku dostaje od pani Eli krem, a jej mąż kopertę. Dodała, że podobne kosmetyki trafiają do sióstr teściowej, kuzynek, a nawet do pani Bożeny z sąsiedniego bloku.

Miała rację, że nie byłam wyjątkiem, ale wcale mnie to nie uspokoiło. Pomyślałam, że pani Ela każdej kobiecie mówi właściwie to samo, tylko wręcza to w pudełku z kremem. Kinga stwierdziła, że szkoda energii na takie rzeczy, a ja mieszałam kawę tak długo, aż cukier dawno zniknął.

„Zapytała, czy znowu się obrażę”

Kilka dni później zabrałam wszystkie kremy do pracy. Jedna koleżanka ucieszyła się z serum pod oczy, druga wzięła krem na noc dla mamy. Resztę zostawiłam w pokoju socjalnym z kartką: „Proszę brać”. Kiedy wróciłam do domu, szuflada w łazience pierwszy raz od lat zamykała się bez oporu.

Poprosiłam Łukasza, żeby powiedział mamie, że wolę nie dostawać żadnych prezentów niż kolejne kosmetyki. Nie chciałam awantury ani przeprosin przy całej rodzinie. Chciałam tylko, żeby nie kupowała mi więcej kosmetyków, których nie chcę i których potem nawet nie otwieram.

Łukasz długo zwlekał, ale w końcu powiedział jej, że poczułam się urażona. Tydzień przed jego urodzinami pani Ela zadzwoniła do mnie i spokojnym głosem zapytała: „Sylwia, a ty znowu się obrazisz, jeśli Łukasz dostanie kopertę?”. Stałam w łazience i patrzyłam na pustą szufladę. Przez chwilę nie wiedziałam, co odpowiedzieć.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.