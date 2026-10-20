Sąsiad ładował auto elektryczne z jego gniazdka w garażu. „Rachunek za prąd skoczył o 400 zł”

Wojciech dostał rachunek za prąd wyższy o 400 zł za dwa miesiące

Wieczorem odkrył kabel sąsiada podłączony do gniazdka przy swoim miejscu postojowym

Sąsiad przeprosił, ale za dwa miesiące ładowania zaproponował tylko 50 zł

Po przelewie 350 zł żona sąsiada publicznie wypomniała Wojciechowi jego drobiazgowość

Wojciech założył na gniazdko zamykaną obudowę, a z Markiem przestał normalnie rozmawiać

„Rachunek był wyższy o 400 zł”

We wrześniu po pracy znalazłem na kuchennym blacie rachunek za prąd. Na blacie w kuchni leżał rachunek za prąd, obok reklamowej gazetki i niedopitej herbaty mojej żony, Magdy. Spojrzałem na kwotę dwa razy, bo przez dwa miesiące wyszło nam prawie 400 zł więcej niż zwykle.

Nie mamy klimatyzacji w mieszkaniu, mimo że zawodowo montuję ją ludziom. Nie kupiliśmy suszarki, nie zmieniliśmy piekarnika ani nie zaczęliśmy nagle pracować z domu. Magda zapytała, czy może źle podałem stan licznika, ale licznik był zdalny i nie było czego podawać.

Przez kilka wieczorów sprawdzałem w mieszkaniu wszystko, co mogło zużywać więcej prądu. Sprawdzałem listwy, ładowarki, nawet stary zamrażalnik w schowku. Wszystko działało tak samo jak wcześniej, a ja coraz częściej myślałem o gniazdku przy naszym miejscu w hali garażowej.

„Przy moim miejscu ładował się samochód Marka”

To gniazdko było zamontowane na słupie dokładnie przy moim miejscu postojowym. Deweloper podłączył je do licznika naszego mieszkania, co potwierdzałem kiedyś u administracji. Korzystałem z niego może dwa razy w roku, kiedy odkurzałem auto albo podłączałem prostownik.

Kilka dni po rachunku zjechałem wieczorem windą do garażu po siatki, które zostawiłem w bagażniku. W hali było cicho, tylko wentylatory mruczały pod sufitem i gdzieś kapała woda. Kiedy podszedłem do auta, zobaczyłem czarny przewód wsunięty do mojego gniazdka.

Kabel biegł po posadzce do granatowego elektryka stojącego obok. Samochód należał do pana Marka z czwartego piętra, tego samego, który kilka tygodni wcześniej chwalił się nim przy windzie. Zrobiłem zdjęcie gniazdka i kontrolki ładowania. Chciałem mieć dowód, zanim porozmawiam z Markiem.

„Marek zaproponował mi 50 zł”

Nie wyciągałem kabla od razu. Bałem się, że uszkodzę coś w samochodzie, a potem jeszcze będę tłumaczył, dlaczego dotykałem jego sprzętu. Następnego dnia rano napisałem Markowi krótką wiadomość, że potrzebuję z nim porozmawiać o prądzie w garażu.

Przyszedł wieczorem pod nasze drzwi w kapciach i kurtce narzuconej na domową koszulkę. Najpierw wyglądał na zdziwionego, potem zerknął na zdjęcie w moim telefonie. Powiedział, że był przekonany, iż wszystkie gniazdka w hali są wspólne, a koszt prądu pokrywa spółdzielnia.

Kiedy powiedziałem mu o rachunku, przytaknął i rzucił, że oczywiście coś odda. Po chwili zaproponował 50 zł. Jakby chodziło o drobną przysługę, a nie o dwa miesiące ładowania auta. Stałem w przedpokoju z telefonem w dłoni i nie umiałem uwierzyć, że to ma być cała rozmowa.

„Wyliczyłem, ile prądu zużył”

W pracy nie zajmuję się samochodami elektrycznymi, ale umiem czytać dane i liczyć zużycie. Sprawdziłem pojemność baterii jego modelu, moc ładowarki i godziny, w których auto stało podpięte. Nie dało się tego policzyć co do grosza, ale nawet ostrożne wyliczenie wskazywało na kwotę bliższą 350 zł niż 50 zł.

Napisałem mu wszystko spokojnie, z rozpiską i zdjęciem rachunku. Dodałem, że nie chcę robić awantury, tylko odzyskać pieniądze za prąd pobrany z mojego licznika. Marek odpisał dopiero po dwóch godzinach, jednym zdaniem: „Dobra, przelewam”.

Pieniądze przyszły tego samego dnia. Bez komentarza, bez pytania, czy chcę porozmawiać. Patrzyłem na potwierdzenie przelewu i zamiast ulgi czułem, że od tej chwili będzie między nami niezręcznie.

„Żona Marka napisała o mnie na grupie”

Tego samego wieczoru Magda pokazała mi wpis na naszej osiedlowej grupie. Żona Marka nie podała mojego nazwiska, ale wszyscy z garażu wiedzieli, o kogo chodzi. Napisała, że niektórzy sąsiedzi potrafią liczyć każdą złotówkę, choć jej mąż zimą za darmo odpalał ludziom samochody na kablach.

Pamiętałem tamten poranek. Mróz był spory, mój diesel nie chciał odpalić, a Marek faktycznie zszedł ze swoim boosterem i pomógł mi bez gadania. Podziękowałem mu wtedy, nawet przyniosłem później kawę w kubku, ale z wpisu jego żony wynikało, jakbym za tamtą pomoc wystawił Markowi rachunek.

Pod wpisem pojawiło się kilka komentarzy, że można było załatwić sprawę po ludzku. Jeden sąsiad napisał, że 350 zł za prąd to przesada, choć nikt nie zapytał, ile trwało ładowanie ani do czyjego licznika było podpięte gniazdko. Odłożyłem telefon ekranem do blatu, bo nie chciałem odpowiadać komuś, kto znał sprawę z trzech zdań.

„Założyłem kłódkę na gniazdko”

W sobotę kupiłem w markecie zamykaną obudowę do gniazdka i małą kłódkę. Montaż zajął mi może pół godziny. Potem kilka razy sprawdziłem, czy obudowa dobrze się zamyka. Nie robiłem tego na pokaz, po prostu nie chciałem drugi raz zastanawiać się, co nocą pobiera prąd z naszego licznika.

Marek zaczął ładować auto pod marketem, gdzie stały publiczne ładowarki. Widziałem go kilka razy, gdy wracał do garażu z kablem zwiniętym w bagażniku. Mijaliśmy się między samochodami. Czasem mówiliśmy sobie tylko „dzień dobry”, a czasem nawet tego nie.

Kilka dni później ktoś wrzucił na grupę zdjęcie mojego gniazdka z kłódką. Ktoś podpisał zdjęcie: „Tak u nas wygląda sąsiedztwo”. Nie odpisałem. Rano, wychodząc do pracy, minąłem zabezpieczone gniazdko, wsiadłem do auta i pomyślałem, że pomoc w odpaleniu auta nie daje nikomu prawa do korzystania z mojego prądu.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.