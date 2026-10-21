Mąż oddał matce stary telefon żony. „Teściowa przeczytała moje wiadomości z siostrą”

Artur oddał matce stary telefon Dominiki, zanim zdążyła go wyczyścić

Teściowa zobaczyła powiadomienie: „Generał znowu u was w niedzielę?”

Czytała rozmowę Dominiki z siostrą do drugiej w nocy

Artur przyznał, że wyłączył blokadę ekranu i nie pomyślał o komunikatorze

Dominika przeprosiła za słowa, ale teściowa przestała wpadać w niedziele bez zapowiedzi

„Telefon miałam wyczyścić w weekend”

Nowy telefon kupiłam sobie po premii. Stary działał dobrze, tylko bateria ledwo dociągała do wieczora, więc odłożyłam go do szuflady w komodzie. Miałam na nim zdjęcia z wakacji, notatki do pracy i komunikator, na którym pisałam głównie z siostrą Karoliną.

W środę zadzwonił Artur z pytaniem, czy jego mama może dostać mój stary aparat. Jej telefon podobno przestał się włączać, a następnego dnia miała wizytę u lekarza i nie chciała zostać bez możliwości kontaktu. Powiedziałam, że jasne, ale najpierw muszę w weekend przywrócić telefon do ustawień fabrycznych.

Artur mruknął, że przecież to tylko telefon i że jego mama nie będzie czekała kilka dni. Nie kłóciłam się, bo wyobraziłam sobie panią Halinę stojącą w kolejce do przychodni bez możliwości zadzwonienia do syna. Powiedziałam tylko, żeby niczego nie ruszał bez mnie.

„Artur oddał telefon bez pytania mnie”

Wróciłam w środę późno, po podpisaniu umowy z klientami. W przedpokoju nie było już starego telefonu, a Artur smażył sobie jajecznicę i przeglądał wiadomości na laptopie. Powiedział, że zawiózł aparat mamie po pracy, bo bardzo się denerwowała wizytą.

Zapytałam, czy chociaż wylogował mnie z aplikacji. Spojrzał na mnie tak, jakbym pytała o instrukcję obsługi pralki. Przyznał, że zna mój kod, wyłączył blokadę, żeby mamie było łatwiej, i włożył jej kartę SIM.

Poczułam ukłucie pod żebrami, ale wtedy jeszcze nie umiałam powiedzieć dlaczego. Pomyślałam o banku, o mailach i o dokumentach, potem uspokoiłam się, bo większość ważnych rzeczy miałam zabezpieczonych. O komunikatorze nie pomyślałam ani ja, ani on.

„Położyła mój telefon na stole”

Pani Halina zwykle wpadała do nas w niedziele, często bez zapowiedzi. Potrafiła wejść do kuchni, zajrzeć do lodówki i zapytać, czy naprawdę jemy jogurty po terminie, choć termin był jeszcze ważny. Kiedy w sobotę rano usłyszałam dzwonek do drzwi, zdziwiłam się, bo zwykle przychodziła w niedziele.

Stała w przedpokoju w granatowym płaszczu, choć na dworze było ciepło. Nie zdjęła butów i nie przywitała mnie jak zwykle pytaniem, czy zrobiłam kawę. Weszła do kuchni, położyła mój telefon obok cukiernicy i powiedziała cicho: „To chyba twoje”.

Artur wyszedł z łazienki z mokrymi włosami i spojrzał na telefon, a potem na matkę. Ja przez chwilę patrzyłam tylko na pękniętą folię ochronną przy rogu ekranu. Pani Halina usiadła przy stole, złożyła dłonie na torebce i dodała, że przeczytała, co o niej piszę.

„Generał przestał mnie bawić”

Najpierw zapytałam, dlaczego w ogóle otwierała moje rozmowy. Mówiłam zbyt wysokim głosem, więc odruchowo sięgnęłam po kubek, choć był pusty. Wiedziałam dokładnie, co mogła znaleźć, bo Karolina od miesięcy była jedyną osobą, której mówiłam, jak bardzo męczą mnie te niezapowiedziane wizyty.

Pisałam jej, że pani Halina komentuje nasze zakupy, że pyta Artura, czy dobrze go karmię, i że przy niej mój mąż nagle robi się małym chłopcem. Raz nazwałam ją Generałem, kiedy oznajmiła, że w niedzielę ugotuje nam rosół, bo mój podobno jest za chudy. W naszej rozmowie brzmiało to złośliwie, ale wtedy wydawało mi się zabawne.

Pani Halina zacisnęła usta i powiedziała, że nie polowała na żadne sekrety. Na ekranie wyświetliła się wiadomość od Karoliny: „Generał znowu u was w niedzielę?”. Potem przyszła kolejna, a ona otworzyła rozmowę, żeby sprawdzić, o co chodzi.

„Czytała do drugiej w nocy”

Pani Halina nie próbowała udawać, że przeczytała tylko kilka zdań. Powiedziała, że czytała wiadomości na tym telefonie do drugiej w nocy, a potem rano zadzwoniła do Artura i nie odebrał. Mówiła spokojnie, ale miała czerwone plamy na szyi, które zawsze pojawiały się u niej, kiedy była zdenerwowana.

- Nie wiedziałam, że jestem dla ciebie takim problemem.

Artur stanął przy blacie i zaczął tłumaczyć, że nie wyczyścił telefonu, bo nie przyszło mu do głowy, że są tam ważne rzeczy. Przerwałam mu, bo słowo ważne zabrzmiało nagle jak ocena moich rozmów z siostrą. Powiedziałam, że to były prywatne wiadomości, a jego mama przekroczyła granicę, czytając je dalej.

- Przekroczyłam granicę, ale ty zrobiłaś ze mnie pośmiewisko.

Nie umiałam od razu zaprzeczyć. Nie napisałam przecież niczego, czego naprawdę bym nie czuła. Nigdy tylko nie sądziłam, że pani Halina przeczyta to wszystko. Artur milczał i patrzył na telefon, który jeszcze kilka dni wcześniej leżał w mojej szufladzie.

„Przeprosiłam za słowa, ale postawiłam granicę”

Kiedy emocje trochę opadły, powiedziałam pani Halinie, że przepraszam za słowo Generał i za sposób, w jaki pisałam o niej Karolinie. Nie przeprosiłam za to, że przeszkadzały mi wizyty bez zapowiedzi i komentarze na temat tego, co mamy w lodówce, bo to nadal była prawda. Powiedziałam jej to prosto, bez podnoszenia głosu.

Pani Halina skinęła głową, ale nie spojrzała na mnie ani razu. Stwierdziła, że kupi sobie tani telefon, taki tylko do dzwonienia, i nie potrzebuje już od nas żadnego telefonu. Wzięła torebkę, zostawiła aparat na stole i wyszła, zanim Artur zdążył zaproponować, że ją odwiezie.

Tego samego wieczoru wylogowałam komunikator ze wszystkich urządzeń, zmieniłam hasła i usunęłam dane ze starego telefonu. Potem położyłam go na półce w przedpokoju, gdzie leży do dziś, choć nikt go nie chce używać. Pani Halina rzeczywiście przestała przychodzić w niedziele bez zapowiedzi, ale teraz dzwoni wyłącznie do Artura. Gdy odbieram ja, po drugiej stronie zapada cisza.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.