Mąż wynajął sypialnię na OLX, kiedy żona była w sanatorium. „Robotnik z budowy spał w mojej pościeli”

Redakcja se.pl
2026-10-26 7:35

Wróciłam z sanatorium późnym wieczorem, z walizką, termoskiem i nadzieją, że wreszcie prześpię się we własnym łóżku. W mieszkaniu panowała cisza, a w naszej sypialni obcy mężczyzna chrapał pod moją kołdrą. Kiedy Janusz w końcu przyjechał z działki, wyjaśnił mi spokojnie, że wynajął pokój przez OLX za 60 złotych za noc. Najbardziej zabolało mnie jednak to, że według niego nie miałam prawa się złościć, bo „przecież i tak mnie nie było”

Zszokowana kobieta w sypialni trzyma się za policzki. O historii Bożeny i wynajętym łóżku przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Historie z życia wzięte
  • Bożena wróciła z sanatorium i zastała obcego robotnika w swoim łóżku
  • Janusz wynajął ich sypialnię przez OLX za 60 złotych za noc
  • Mąż uznał, że opłacony lokator może zostać do końca miesiąca
  • Na zdjęciu w ogłoszeniu Bożena zobaczyła swój szlafrok przewieszony przez krzesło
  • Kazała oddać pieniądze i usunąć ofertę, choć Janusz nadal ma jej to za złe

„Po trzech tygodniach chciałam tylko odpocząć”

Mam 61 lat, jestem emerytowaną księgową i od ponad roku czekałam na wyjazd do sanatorium. Bardzo potrzebowałam tych trzech tygodni nad morzem. Lekarz namawiał mnie na rehabilitację kolana, a ja od dawna marzyłam, żeby choć przez chwilę nie gotować, nie sprzątać i nie przypominać Januszowi o rachunkach.

Janusz odprowadził mnie na autobus, pomachał mi z przystanku i powiedział, żebym odpoczywała. Przez pierwsze dni nawet dzwonił regularnie. Potem coraz częściej mówił, że siedzi na działce, bo trzeba podlać pomidory albo doglądać altanki.

Wróciłam w piątek po dwudziestej. Pociąg miał opóźnienie, bolały mnie nogi, a telefon Janusza od godziny był poza zasięgiem. Otworzyłam mieszkanie swoim kluczem i od razu uderzył mnie obcy zapach taniego żelu pod prysznic i papierosów.

„Za drzwiami sypialni ktoś chrapał”

Najpierw pomyślałam, że Janusz zasnął przed telewizorem, ale w salonie było ciemno. W kuchni na blacie stał kubek, którego nie znałam, i otwarta paczka parówek. Przez moment stałam z ręką na walizce, jakbym weszła nie do swojego mieszkania, tylko pod zły adres.

Drzwi do sypialni były przymknięte. Otworzyłam je powoli i zobaczyłam dużego, siwego mężczyznę śpiącego na mojej stronie łóżka. Jego koszulka leżała na fotelu, a jedna noga wystawała spod mojej pościeli w granatowe kwiaty.

Cofnęłam się tak gwałtownie, że uderzyłam walizką o ścianę. Mężczyzna się poruszył, mruknął coś przez sen i odwrócił się twarzą do szafy. Nie krzyczałam, bo zwyczajnie nie wiedziałam, komu najpierw mam zrobić awanturę.

„Janusz wynajął naszą sypialnię robotnikowi z budowy”

Zadzwoniłam do Janusza jeszcze raz, a tym razem odebrał. W tle słyszałam radio i czyjś śmiech. Powiedziałam tylko, że w naszej sypialni śpi obcy mężczyzna, a on po krótkiej ciszy odpowiedział, żebym się nie denerwowała, bo zaraz przyjedzie.

Pojawił się po czterdziestu minutach, pachniał dymem z grilla i ziemią z działki. Nawet nie wyglądał na zaskoczonego. Zdjął buty w przedpokoju, zajrzał do sypialni i ściszył głos, jakby największym problemem było to, że obudzi lokatora.

- Bożenka, to pan Mirek. Robi przy tej nowej inwestycji obok, a dojeżdża aż spod Radomia. Dałem ogłoszenie, bo szkoda było, żeby pokój stał pusty.

Patrzyłam na niego i nie mogłam zrozumieć, czy mówi serio. Janusz dodał, że Mirek płaci uczciwie, po 60 złotych za noc, gotuje sobie sam i właściwie prawie go nie ma. Sypialnię nazwał pokojem, jakbyśmy od lat nie spali tam razem.

„Mieliśmy spać w małym pokoju do końca miesiąca”

Zapytałam, gdzie w takim razie mam spać. Janusz wskazał mały pokój, ten z wersalką po jego mamie, gdzie zwykle trzymaliśmy suszarkę na pranie i kartony z dokumentami. Powiedział, że przyniesie mi pościel, a sam może przespać się na kanapie w salonie.

- Mirek ma zapłacone do końca miesiąca. Nie będę przecież człowieka wyrzucał na ulicę tylko dlatego, że wróciłaś.

Przypomniałam mu, że wróciłam dokładnie w dniu zapisanym na skierowaniu. On wzruszył ramionami i zaczął tłumaczyć, ile teraz kosztuje wszystko, od nawozu po prąd. W jego głosie słyszałam tę samą pewność, z jaką kiedyś kupił używany skuter, choć nie mieliśmy nawet gdzie go trzymać.

Nie chciałam robić sceny przy śpiącym człowieku, który przecież nie znał naszej sytuacji. Wzięłam piżamę z walizki i położyłam się na wersalce. Sprężyna wbijała mi się w biodro, a z sypialni dochodziło równomierne chrapanie pana Mirka.

„Ogłoszenie wciąż wisiało w internecie”

Rano Janusz pojechał po bułki, a ja usiadłam w kuchni z jego tabletem. Hasła do poczty zawsze trzymał zapisane, bo twierdził, że ma za dużo rzeczy na głowie, żeby je pamiętać. Wpisałam w wyszukiwarkę nazwę naszej ulicy i od razu znalazłam ogłoszenie.

Było zatytułowane zwyczajnie: „Pokój dla pracownika, blisko budowy”. Na pierwszym zdjęciu zobaczyłam naszą sypialnię, łóżko starannie zasłane moją pościelą i mój kremowy szlafrok przewieszony przez krzesło. Janusz nawet go nie zdjął, zanim zrobił zdjęcie.

Niżej widniał dopisek: „Możliwy wynajem na dłużej, warunki do ustalenia”. Odstawiłam tablet na stół tak mocno, że zadzwoniła łyżeczka w szklance. To nie była jednorazowa pomoc robotnikowi z budowy. Janusz najwyraźniej planował zarabiać na naszej sypialni.

„Oddaj mu pieniądze, bo ja nie będę gościem we własnym domu”

Kiedy Janusz wrócił z torbą bułek, położyłam przed nim tablet. Najpierw spojrzał na ekran, potem na mnie. Przez chwilę próbował żartować, że zdjęcie dobrze wyszło, ale szybko przestał, bo nie odpowiedziałam.

- Dzisiaj oddajesz panu Mirkowi pieniądze za pozostałe noce i usuwasz ogłoszenie. Nie będę spała w małym pokoju, bo ty postanowiłeś urządzić hotel z naszej sypialni.

Janusz zacisnął usta i powiedział, że przesadzam, bo to był łatwy zarobek, a Mirek jest porządnym człowiekiem. Nie kłóciłam się o pana Mirka. Poczekałam, aż wróci z budowy, i spokojnie powiedziałam mu, że zaszło nieporozumienie i musi wyprowadzić się jeszcze tego samego dnia.

Mirek był bardziej zakłopotany niż zły. Spakował torbę, podziękował za zwrot pieniędzy i bez słowa wyszedł. Od tamtej pory Janusz prawie się do mnie nie odzywa i powtarza, że przez mnie przepadł mu łatwy zarobek. Znów śpię w swoim łóżku, ale gdy mam gdzieś wyjechać, odruchowo sprawdzam, czy Janusz nie zrobił zdjęć kolejnego pokoju.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.

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