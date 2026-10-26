Teściowa wpłaciła na kościół w imieniu synowej. „Ksiądz odczytał moje nazwisko i 20 zł”

Ewa odmówiła wpłaty na dach kościoła, bo rodzina spłaca kredyt za dom

Proboszcz odczytał przy całej parafii jej nazwisko i kwotę 20 zł

Teściowa wpłaciła 500 zł za siebie i 20 zł w imieniu synowej, prosząc o osobne wpisy

Lista ofiarodawców zawisła w gablocie przy wejściu do kościoła

Mąż Ewy uważa, że nie warto kłócić się z matką o 20 zł

„Na dach kościoła nie mieliśmy już z czego odłożyć”

Mieszkamy z Pawłem i dwójką dzieci na końcu naszej wsi, może pięć minut pieszo od jego rodziców. Dom kupiliśmy trzy lata temu na kredyt. Co miesiąc rata przypomina nam, ile jeszcze mamy do spłacenia. Ja pracuję na kasie, Paweł jeździ busem po towar, więc na chleb nam starcza, ale każdy większy wydatek musimy dwa razy przemyśleć.

Którejś niedzieli po obiedzie u teściów teściowa postawiła na stole sernik i od razu zaczęła mówić o kościele. Proboszcz ogłosił zbiórkę na nowy dach, bo podobno po zimie przeciekało nad zakrystią. Teściowa wyjęła z kieszeni fartucha mały notes i zapytała, ile damy na dach. Chciała wpisać nas na swoją listę.

Powiedziałam spokojnie, że w tym roku nic nie wpłacimy. Dzieci potrzebowały butów na zimę, mieliśmy jeszcze do opłacenia ubezpieczenie domu, a córka czekała na wizytę u dentysty. Teściowa spojrzała na Pawła, jakby to on miał poprawić moją odpowiedź, ale on tylko skubał widelcem ziemniaki.

„Teściowa mówiła o ludziach, nie o naszym kredycie”

Nie zrobiła wtedy awantury, co było chyba gorsze. Uśmiechnęła się krzywo i powiedziała, że każdy ma swoje wydatki, tylko potem ludzie pamiętają, kto potrafił się dołożyć. W jej ustach słowo „ludzie” zawsze znaczyło sąsiadki, kuzynki i pół wsi stojące po mszy pod sklepem.

Przez następne dwa tygodnie temat wracał niby przypadkiem. Kiedy przyszła pożyczyć formę do ciasta, wspomniała, że Kowalscy dali trzysta złotych, chociaż też mają kredyt. Przy odbiorze dzieci ze szkoły powiedziała, że młodzi teraz inaczej patrzą na obowiązki wobec parafii.

Starałam się nie odpowiadać ostro, bo wiedziałam, jak to się skończy. Paweł po każdej takiej rozmowie mówił, że jego mama ma taki charakter i nie warto brać wszystkiego do siebie. Tylko że to ja siedziałam potem na kasie, kiedy te same osoby przychodziły po chleb i wypytywały o dzieci.

„Ksiądz odczytał moje nazwisko, a potem padło: 20 zł”

W trzecią niedzielę poszliśmy na mszę we czworo, bo syn miał przeczytać jedno z wezwań modlitwy wiernych. Dzieci siedziały między mną a Pawłem i szeptały o cukierkach, które miały dostać po nabożeństwie. Kiedy przyszły ogłoszenia, nawet nie podniosłam głowy znad torebki.

Proboszcz zaczął czytać nazwiska ofiarodawców na remont dachu. Padały kwoty po dwieście, trzysta, czasem pięćset złotych, a on dziękował każdej rodzinie tym samym ciepłym głosem. Potem usłyszałam swoje imię i nazwisko, a zaraz po nim: „20 złotych”.

Dwie kobiety z ławki przede mną obejrzały się przez ramię. Jedna poprawiła chustkę pod szyją, druga spojrzała na mnie, potem na Pawła, i szybko odwróciła wzrok. Poczułam, że robi mi się gorąco, choć w kościele było zimno i dzieci miały jeszcze kurtki na kolanach.

„Paweł milczał, kiedy odczytano moje nazwisko”

Po mszy nie chciałam zostać przed kościołem, choć teściowa już machała do nas od bramy. Powiedziałam Pawłowi, że idę z dziećmi do domu, bo muszę nastawić rosół. On dogonił mnie dopiero przy furtce i rzucił, że może proboszcz się pomylił.

Nie odpowiedziałam od razu, bo syn szedł obok i trzymał mnie za rękę. W domu dzieci włączyły bajkę, a ja zaczęłam wyjmować z torby mandarynki, jedną po drugiej, choć nie miałam ochoty ich jeść. Paweł stanął w drzwiach kuchni i powiedział cicho: „Mama pewnie coś wpłaciła, żeby nie było gadania”.

To zdanie uderzyło mnie mocniej niż te spojrzenia w kościele. Nie zapytał, czy mi przykro, ani czy chcę, żeby wyjaśnił to swojej matce. Od razu znalazł dla niej wytłumaczenie, a dla mnie zostawił te 20 zł przyklejone do nazwiska jak etykietkę.

„W kancelarii dowiedziałam się, kto wpłacił za mnie 20 zł”

We wtorek po pracy poszłam do kancelarii parafialnej. Powiedziałam pani w kancelarii, że chyba zaszła pomyłka, bo nie wpłacałam żadnych pieniędzy na remont. Najpierw długo przewracała kartki w zeszycie, a potem znalazła zapis z nazwiskiem teściowej.

Powiedziała mi bez złośliwości, że teściowa wpłaciła pięćset złotych za siebie i 20 zł w moim imieniu. Sama poprosiła, żeby wpisać te kwoty osobno, bo „synowa też chciała się dołożyć, tylko skromnie”. Pani z kancelarii chyba zorientowała się, że nic o tym nie wiedziałam, bo nagle zaczęła układać pieczątki na biurku.

Wyszłam stamtąd i stanęłam przy gablocie obok wejścia. Lista była wydrukowana dużymi literami, a moje nazwisko znalazło się prawie na samym środku. Mogłam następnego dnia przynieść dwieście złotych, pożyczyć je albo odłożyć z pieniędzy na opał, tylko po to, żeby ludzie nie patrzyli na te 20 zł przy moim nazwisku.

„Lista dalej wisi, a ja jeżdżę do sąsiedniej parafii”

Nie powiedziałam teściowej ani słowa. Przez kilka dni układałam sobie w głowie rozmowę, ale za każdym razem widziałam jej minę i słyszałam, że zrobiła to dla dobra rodziny. Nie chodziło o te 20 zł. Zabraniała mi zdecydować, czy w ogóle chcę znaleźć się na tej liście.

Od tamtej pory jeździmy na mszę do sąsiedniej parafii, dziesięć minut samochodem. Paweł marudził na początku, że dzieci będą musiały wcześniej wstawać, ale przestał, kiedy powiedziałam, że w naszym kościele nie umiem już spokojnie usiąść w ławce. Nadal twierdzi, że nie ma sensu robić sprawy o 20 zł.

Czasem mijam kościół, kiedy wracam ze sklepu z siatką zakupów, i widzę tę gablotę przy wejściu. Lista nadal tam wisi, z moim nazwiskiem i kwotą, której nigdy nie dałam. Nie wiem, czy pójdę do proboszcza, czy w końcu usiądę z teściową przy jej kuchennym stole, bo we wsi i tak każdy już ma własną wersję tej historii.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.